Đã đến lúc giá bất động sản cần phải giảm

Người mua chật vật tìm nhà vừa túi tiền



Thị trường bất động sản trong những năm qua liên tục tăng mạnh tại nhiều khu vực. Đặc biệt, ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, giá nhà tăng cao khiến nhiều người có nhu cầu thực không thể mua được nhà ở vừa túi tiền.

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Nguyễn Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được gia đình 2 bên hỗ trợ, cộng với tiền tiết kiệm, anh có khoảng 2 tỷ đồng trong tay. Nhằm thoát khỏi cảnh đi ở nhà thuê, anh Quân bắt đầu tìm kiếm mua chung cư.

“Để tiện cho công việc của hai vợ chồng, tôi muốn tìm căn hộ 2 phòng ngủ trên địa bàn quận. Nhưng liên hệ với nhiều sàn môi giới bất động sản tôi biết rằng, với mức tài chính này khó có thể tìm mua căn hộ mới theo nhu cầu, không có dự án nào đáp ứng được”, anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, hiện nay các dự án mới đều có mức giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên. Như vậy, nếu muốn mua một căn chung cư khoảng 70m2 trở lên, anh cần ít nhất khoảng 3,5 tỷ đồng. Còn nếu mua chung cư cũ cũng có giá từ 35 - 40 triệu đồng/m2, tuy nhiên các dự án đã được bàn giao từ lâu nên đã xuống cấp đáng kể.

“Tôi đã tìm một số dự án ở xa trung tâm nhưng cũng có mức giá trên 40 triệu đồng/m2. Bây giờ rất khó tìm mua được căn hộ ưng ý mà phù hợp với mức tài chính nên tôi đành chờ đợi giá giảm”, anh Thắng nói.

Theo khảo sát, các dự án đang mở bán hiện nay có giá khoảng 50 - 65 triệu đồng/m2, thậm chí có mức giá trên 70 triệu đồng/m2. Đơn cử, tại dự án Masteri Waterfront, đang có giá bán dao động từ 50 - 62 triệu đồng/m2, đối với căn hộ studio có giá khoảng 43 triệu đồng/m2. Một căn hộ có 2 phòng ngủ, diện tích 63m2 tại dự án này đang được rao bán với mức giá 60,3 triệu đồng/m2, tương đương 3,8 tỷ đồng.

Dự án The Matrix One (Nam Từ Liêm), trước kia có giá bán từ 40 - 50 triệu đồng/m2, thì nay đang bán với mức giá khoảng 50 - 70 triệu đồng/m2. Cũng trên địa bàn quận này, chung cư Imperia Smart City có giá bán từ 40 - 55 triệu đồng/m2, một số căn hộ có view hồ có giá lên tới gần 62,5 triệu đồng/m2. Trên địa bàn Bắc Từ Liêm, căn hộ tại dự án The Nine giá rao bán đa phần đang dao động từ 55 - 60 triệu đồng/m2.

Theo anh Trần Thanh, chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội, những năm gần đây, tại Thủ đô rất hiếm các dự án mới được mở bán. Do vậy, giá nhà liên tục tăng mạnh. Theo đó, việc tìm kiếm căn hộ dưới 3 tỷ đồng rất khó.

“Tuy nhiên, dù nguồn cung khan hiếm, nhu cầu rất lớn nhưng thời gian qua giao dịch bắt đầu sụt giảm mạnh. Nguyên nhân do mức giá hiện tại quá cao, nhiều người không đủ tiền để mua. Bên cạnh đó, thị trường đang chững lại một số người chờ đến khi giá giảm”, anh Thanh nói.

Đã đến lúc phải giảm giá bất động sản

Nhiều chuyên gia cho rằng, cơ cấu sản phẩm bất động sản đang có sự lệch pha, khi giỏ hàng chiếm đa phần là các sản phẩm không phù hợp với túi tiền của người dân. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến thanh khoản sụt giảm mạnh thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, hầu hết các sản phẩm tồn kho của thị trường bất động sản hiện nay đều nằm ở phân khúc cao cấp, các sản phẩm này không có tính chất thanh khoản cao bởi không phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng hiện nay.

“Thay vì những căn hộ có giá khoảng 6 – 7 tỷ đồng, nếu chúng ta có những sản phẩm tầm khoảng 2 – 3 tỷ đồng thì chắc chắn, chỉ trong một ngày mở bán, các sản phẩm này gần như sẽ không còn. Thực tế hiện nay, bởi nhu cầu của thị trường của người dân rất cao và người dân đang chuẩn bị sẵn những nguồn lực để mua nhà, cùng với đó, rất nhiều các nhà đầu tư cũng vậy, họ vẫn trực chờ để tìm những sản phẩm có giá trị sản phẩm thích hợp có hiệu quả để có thể đưa tiền thị trường…”, ông Đính chia sẻ.

Theo ông Đính, nhìn vào bài học trước đó từ gói 30.000 tỷ đồng, tại thời điểm đó con số 30.000 tỷ đồng so với thị trường là không thấm vào đâu. Tuy nhiên, chính sách này đã kích cầu rất nhiều dự án được chuyển đổi từ phân khúc cao cấp sang nhà ở xã hội, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

“Chính sách không tác động trực tiếp về mặt thanh khoản, nhưng đã đem lại những hướng đi mới của thị trường, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng và nhu cầu thực tế”, ông Đính cho hay.

Theo vị chuyên gia, vừa qua trong văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng đã sử dụng rất những từ rất mạnh như: khẩn trương, làm ngay,… đây là tính quyết liệt tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đem đến những điểm sáng cho thị trường.

“Chúng ta đã trải qua cuộc khủng hoảng 2013 - 2016 từ những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Chính phủ, vì vậy, đối với giai đoạn hiện nay, tinh thần quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ cần phải được lan tỏa đến các bộ ngành, địa phương cùng quyết liệt vào cuộc mới có thể khơi thông được điểm nghẽn của thị trường hiện nay”, ông Đính nói.

Thực tế thị trường hiện nay, theo tính toán còn khoảng 1.000 dự án trên cả nước đang gặp điểm nghẽn về pháp lý mà chưa thể đưa vào thị trường được, tổng số giá trị của 1000 dự án tương đương khoảng 700.000 tỷ đồng.

“Số tồn đọng này, nếu không được khơi thông sẽ dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp và ngược lại nếu có thể nhanh chóng khơi thông được sẽ cùng một lúc giải quyết không chỉ cho thị trường bất động sản mà còn thúc đẩy nhiều ngành sản xuất, kinh doanh khác cùng tăng trưởng. Hy vọng những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa qua sẽ tạo ra sự lan tỏa như bài học về gói 30.000 tỷ giai đoạn khủng hoảng 2013 - 2016”, ông Đính kỳ vọng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự vẫn đang chờ đợi, nhưng cũng có những người muốn có nhà ở ngay đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua.

“Nhu cầu thực được cho là điểm sáng tháo gỡ khó khăn nên các chủ đầu tư đều tái cơ cấu nợ, chính sách bán hàng, tập trung tất cả hoạt động vào việc phục vụ nhu cầu này của khách hàng. Mặc dù vậy, để dòng vốn thực sự được khơi thông sẽ cần phải có lực mua đủ lớn. Muốn kích hoạt được dòng tiền từ người mua ở thực thì giá bất động sản cần giảm tiếp”, ông Tuấn đưa quan điểm.