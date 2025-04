Đà Nẵng: Cử tri nhất trí cao phương án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã

Cử tri Đà Nẵng nhất trí cao phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố Đà Nẵng có 99,77% cử tri tán thành việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, lấy tên là thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025, theo UBND thành phố Đà Nẵng, về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các xã, có 6.119/6.186 cử tri ủng hộ điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để nhập vào xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, đạt tỷ lệ 98,92%.

Cử tri ủng hộ phương án thành lập các phường, xã

Về việc thành lập các phường, xã, có 19.060/19.093 cử tri ủng hộ thành lập phường Hải Châu trên cơ sở nhập nguyên trạng 05 phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh (thuộc quận Hải Châu hiện nay), đạt tỷ lệ 99,83%.

18.054/18.183 cử tri ủng hộ thành lập phường Hòa Cường trên cơ sở nhập nguyên trạng 04 phường: Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam (thuộc quận Hải Châu hiện nay), đạt tỷ lệ 99,29%.

Có 31.357/31.385 cử tri ủng hộ thành lập phường Thanh Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng 05 phường: Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây (thuộc quận Thanh Khê hiện nay), đạt tỷ lệ 99,92%.

17.027/17.289 cử tri ủng hộ thành lập phường An Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng phường An Khê (thuộc quận Thanh Khê hiện nay) và 02 phường: Hòa An, Hòa Phát (thuộc quận Cẩm Lệ hiện nay), đạt tỷ lệ 98,89%.

13.034/13.206 cử tri ủng hộ thành lập phường An Hải trên cơ sở nhập nguyên trạng 03 phường: Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam (thuộc quận Sơn Trà hiện nay); đạt tỷ lệ 98,71%.

16.530/16.535 cử tri ủng hộ thành lập phường Sơn Trà trên cơ sở nhập nguyên trạng 03 phường: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái (thuộc quận Sơn Trà hiện nay), đạt tỷ lệ 99,97%.

21.257/21.265 cử tri ủng hộ thành lập phường Ngũ Hành Sơn trên cơ sở nhập nguyên trạng 04 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý (thuộc quận Ngũ Hành Sơn hiện nay), đạt tỷ lệ 99,96%.

19.593/20.658 cử tri ủng hộ thành lập phường Hòa Khánh trên cơ sở nhập nguyên trạng 02 phường: Hòa Khánh Nam, Hòa Minh (thuộc quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hòa Sơn (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 96,17%.

12.381/12.428 cử tri ủng hộ thành lập phường Liên Chiểu trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Khánh Bắc (thuộc quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hòa Liên (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 99,62%.

10.577/10.612 cử tri ủng hộ thành lập phường Hải Vân trên cơ sở nhập nguyên trạng 02 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (thuộc quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hòa Bắc (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 99,67%.

15.337/16.162 cử tri ủng hộ thành lập phường Cẩm Lệ trên cơ sở nhập nguyên trạng 03 phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (thuộc quận Cẩm Lệ hiện nay), đạt tỷ lệ 99,99%.

Có 17.118/17.264 cử tri ủng hộ thành lập phường Hòa Xuân trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Xuân (thuộc quận Cẩm Lệ hiện nay) và 02 xã: Hòa Phước, Hòa Châu (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 99,94%.

6.432/6.440 cử tri ủng hộ thành lập xã Hòa Vang trên cơ sở nhập nguyên trạng 02 xã: Hòa Phong, Hòa Phú (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 99,88%.

9.026/9.465 cử tri ủng hộ thành lập xã Hòa Tiến trên cơ sở nhập nguyên trạng 02 xã: Hòa Tiến, Hòa Khương (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 95,36%.

5.164/6.147 cử tri ủng hộ thành lập xã Bà Nà trên cơ sở nhập nguyên trạng 02 xã: Hòa Ninh, Hòa Nhơn (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay), đạt tỷ lệ 84,01%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng) và Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025.