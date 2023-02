Đà Nẵng: Phân khúc "nhà giàu" ế ẩm, gần như không phát sinh giao dịch

Báo cáo mới đây của DKRA ghi nhận, nguồn cung mới nhà phố , biệt thự khu vực Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận tăng so với năm 2021. Trong năm 2022, thị trường đón nhận 1.269 căn nhà phố, biệt thự đến từ 10 dự án, tăng 22% so với năm ngoái. Tuy nhiên chỉ tập trung cục bộ tại một số dự án quy mô lớn trong khu vực và phân bổ chủ yếu trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.

Tỷ lệ tiêu thụ đạt 69% tương đương 877 căn, tăng 27% so với năm 2021. Sức cầu thị trường mặc dù tăng so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức khá thấp và tập trung phần lớn ở những dự án lớn, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục duy trì đà tăng, dao động từ 18% - 20% so với cùng kỳ do chi phí đầu vào, lạm phát, lãi suất tăng cao.

Ở thị trường thứ cấp, thanh khoản ở mức thấp và gần như không phát sinh giao dịch.

Đối với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng , theo DKRA, ngoại trừ biệt thự nghỉ dưỡng, các phân khúc khác ghi nhận sự gia tăng về nguồn cung so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn so với giai đoạn năm 2019. Cụ thể, tại phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, thị trường ghi nhận 103 căn nguồn cung mới, đến từ 03 dự án trong năm 2022, giảm đến 47% so với năm ngoái. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 42%, tương đương 43 căn, giảm 26% so với năm 2021. Hầu hết nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ đã mở bán ở những năm trước. Mặt bằng giá sơ cấp tăng 10% - 25% so với cùng kỳ.

Theo DKRA, các chủ đầu tư đã tung ra những chính sách cam kết, chia sẻ doanh thu/lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc,… nhằm kích cầu thị trường. Xu hướng chia sẻ doanh thu dần thay thế hình thức chia sẻ lợi nhuận. Những dự án áp dụng hình thức chia sẻ doanh thu cũng dần thu hút được sự quan tâm của khách hàng bởi tính minh bạch về dòng tiền.

Trong khi đó, loại hình n hà phố nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung mới chỉ khoảng 138 căn đến từ 1 dự án, tăng gấp 2.2 lần so với năm 2021. Sức cầu thị trường ở mức rất thấp, giao dịch ghi nhận tập trung chủ yếu tại một dự án ở Quảng Nam, với lượng tiêu thụ đạt khoảng 132 căn, tương đương 96% nguồn cung mới và tăng gấp 14,6 lần so với năm ngoái. Thanh khoản thị trường gần như chững lại trong những tháng cuối năm 2022. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với cùng kỳ, mức giá chào bán hiện tại dao động từ 7,1 – 16,3 tỷ đồng/căn.

Phân khúc condotel trong năm 2022 ghi nhận 540 căn condotel mở bán đến từ 4 dự án. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 60% (tương đương với 324 căn). Sức cầu thị trường tăng nhưng không đáng kể, hầu hết lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Riêng Thừa Thiên Huế tiếp tục không có giao dịch phát sinh. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì đà tăng, mức tăng dao động từ 20% - 25% trước áp lực chi phí đầu vào tăng. Những dự án được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu trên thị trường và được vận hành bởi đơn vị vận hành quốc tế vẫn là ưu tiên lựa chọn của khách hàng.

Dự báo từ DKRA, nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố , biệt thự có thể giảm so với năm 2022, dao động khoảng 800 - 900 căn. Trong đó, Đà Nẵng khoảng 150 - 200 căn, Quảng Nam khoảng 300 - 400 căn và Thừa Thiên Huế khoảng 250 - 300 căn. Mặt bằng giá bán sơ cấp dự báo tăng so với cùng kỳ do lạm phát, lãi suất tăng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng,… Thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang, thậm chí có thể xuất hiện nhiều hiện tượng giảm giá trước áp lực của việc tăng lãi suất.

Với bất động sản nghỉ dưỡng , nguồn cung phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng tiếp tục khan hiếm, ghi nhận khoảng 100 - 150 căn. Phân khúc nhà phố nghỉ dưỡng dự báo có khoảng 150 - 200 căn cung cấp ra thị trường. Trong khi đó, nguồn cung condotel có thể sụt giảm so với năm 2022, dao động khoảng 300 - 400 căn. Sức cầu chung thị trường ở mức tương đương năm 2022.

DKRA cho hay, mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng tăng. Chương trình chia sẻ doanh thu được áp dụng rộng rãi trên thị trường. Các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn và được vận hành bởi đơn vị quốc tế 4* - 5* tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.