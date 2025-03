Đà Nẵng sớm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trung tâm tài chính

Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai có diện tích khoảng hơn 100 ha nhưng đã thu hút gần 7.000 doanh nghiệp và tổ chức tài chính toàn cầu. Từ đây, các nhà đầu tư có thể kết nối tới các sàn giao dịch tại 3 châu lục với các trung tâm tài chính hàng đầu, từ New York, London, Singapore cho tới Hồng Kông (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các thành viên trong Đoàn công tác đi sâu tìm hiểu những kinh nghiệm, kết quả DIFC đạt được trong thời gian qua. Đây là những thông tin, kinh nghiệm quan trọng làm nền tảng để thành phố nghiên cứu trong việc xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính khu vực tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (trái) tặng quà lưu niệm đến đại diện Công ty Luật Al Tamimi & Co. (Ảnh: Đoàn công tác)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất 2 bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong triển khai chương trình đào tạo, trao đổi cán bộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bà Alya Al Zarouni, Giám đốc Vận hành DIFC cho hay, cơ quan quản lý DIFC đánh giá cao tiềm năng và cơ hội của Đà Nẵng trong phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo bà Alya Al Zarouni, để xây dựng thành công Trung tâm Tài chính, Đà Nẵng cần xác định thế mạnh riêng biệt so với các mô hình hiện có trong khu vực để huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Ban Lãnh đạo DIFC cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Trung tâm Tài chính và sẵn sàng hợp tác với Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và bà Alya Al Zarouni, Giám đốc Vận hành DIFC. (Ảnh: Đoàn công tác)

Với 20 năm hoạt động, DIFC kết nối các thị trường đang phát triển nhanh tại khu vực này với các nền kinh tế châu Á, châu Âu và châu Mỹ thông qua Dubai. DIFC là nơi có cơ quan quản lý độc lập, được quốc tế công nhận và hệ thống tư pháp đã được chứng minh với khuôn khổ thông luật của nước Anh cũng như hệ sinh thái tài chính lớn nhất khu vực với hơn 46.000 chuyên gia làm việc tại hơn 6.920 công ty đã đăng ký hoạt động.

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã làm việc với các thành viên Ban lãnh đạo Công ty Luật Al Tamimi & Co nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng khung pháp lý thuận lợi và hiệu quả cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty Luật Al Tamimi & Co, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, chuyến công tác lần này nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan hoạt động của mô hình này tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Công ty Luật Al Tamimi & Co tiếp tục tham vấn xây dựng cơ chế tài phán, khung pháp lý và mô hình phát triển phù hợp với Đà Nẵng, đặc biệt kết nối qua lại với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao quà lưu niệm đại diện Ban Lãnh đạo Dubai CommerCity. (Ảnh: Đoàn công tác)

Ông Naief Yahia, Giám đốc bộ phận Tài phán của Công ty Luật Al Tamimi & Co cho biết, qua nhiều năm tư vấn cho các Trung tâm Tài chính quốc tế thì Trung tâm Tài chính cần có môi trường quản trị và pháp lý mạnh mẽ, minh bạch, đáng tin cậy, phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Qua đó, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong bảo vệ các khoản đầu tư, giải quyết công bằng các tranh chấp. Bên cạnh đó, các thành viên cấp cao Công ty Al Tamimi & Co đề xuất Đà Nẵng khai thác nguồn lực các quỹ đầu tư nhỏ và vừa bên cạnh việc kêu gọi các quỹ đầu tư có quy mô lớn.

Kế hoạch thành lập các Trung tâm Tài chính quốc tế và khu vực tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện đang thu hút sự quan tâm ở nơi đây.

Trong chuyến đi này, Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành nhiều thời gian nghiên cứu về khung pháp lý của DIFC, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng giúp DIFC thu hút doanh nghiệp là cơ chế miễn, giảm thuế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Hệ thống tòa án độc lập tại DIFC hoạt động theo luật Common Law với đội ngũ thẩm phán quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Các phán quyết của tòa án DIFC được công nhận và thi hành trên toàn lãnh thổ Dubai và UAE, đảm bảo tính pháp lý mạnh mẽ và nhất quán.

Một điểm đặc biệt trong hệ thống pháp lý UAE là sự kết hợp giữa luật Dân sự (Civil Law) và luật Common Law, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các tòa án trong nước và quốc tế. UAE đã thiết lập cơ chế để các phán quyết của tòa án DIFC được công nhận trên toàn lãnh thổ UAE, tăng cường tính ổn định và niềm tin của nhà đầu tư.

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với Ban Lãnh đạo Dubai CommerCity.

Hiện nay, DIFC đang tập trung phát triển hệ thống quản lý tài sản số với các quy định pháp lý rõ ràng, đảm bảo quyền sở hữu và kế thừa tài sản của nhà đầu tư. DIFC cũng đi đầu trong việc cập nhật và công khai thông tin pháp lý trên nền tảng trực tuyến, đồng thời tham vấn các công ty luật trước khi có bất kỳ thay đổi nào. Đặc biệt, từ năm 2017, DIFC đã hướng tới Chính phủ không sử dụng giấy tờ, số hóa toàn bộ các quy trình hành chính.

Ngoài ra, DIFC có cơ chế giải quyết thủ tục nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi thực hiện các giao dịch pháp lý và thương mại.

Đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao đổi khá sâu về hệ thống giải quyết tranh chấp, cơ chế tài phán và cách thức vận hành của DIFC. Những kinh nghiệm này sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, ứng dụng trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính và Khu Thương mại tự do tại Đà Nẵng trong tương lai.

Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp gỡ các đối tác.(Ảnh: Đoàn công tác)

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết: "Thông qua trao đổi, chia sẻ với các đối tác, thành phố tập trung tìm ra những định hướng phát triển các dịch vụ tài chính trong Trung tâm Tài chính khu vực tại Đà Nẵng trong thời gian tới như các dịch vụ liên quan đến tài chính xanh, ngân hàng số. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới các dịch vụ về Fintech, về tài sản số. Đây được dự kiến là những lĩnh vực mà Đà Nẵng sẽ tạo ra sự đột phá trong phát triển của thành phố thời gian tới".