Đá rơi từ xe ben trúng ô tô, 3 du khách Nga thương vong

09-12-2025 - 09:46 AM | Xã hội

Đang lưu thông trên quốc lộ 28B, ô tô chở du khách bị đá từ xe ben rơi trúng, một người tử vong và hai người bị thương nặng

Chiều 8-12, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cho biết đã có báo cáo gửi đến Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn do xe công trình chở đá rơi trúng xe du kịch trên Quốc lộ 28B. Cả 3 nạn nhân đều là du khách Nga.

Trong đó, bà S.L.P. (57 tuổi) đã tử vong trước khi vào viện và được chuyển xuống Nhà Đại thể bảo quản.

Ông B.A.R. (51 tuổi) bị thương ở đầu và được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị.

- Ảnh 1.

Xe chở du khách trong vụ tai nạn. Ảnh: DT

Nạn nhân còn lại là bà B.T.R. (45 tuổi) bị xây xát nhẹ, sưng bầm giữa đỉnh đầu, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe du lịch 16 chỗ biển số 86B-01272 do tài xế Trần Cao Minh Trí (sinh năm 1969) điều khiển, chở nhiều du khách Nga lưu thông theo hướng Lương Sơn – Đà Lạt.

Khi lên đến địa phận xã Phan Sơn, chiếc xe bất ngờ bị một tảng đá lớn rơi từ xe công trình chạy ngược chiều đè trúng khiến 3 người thương vong.

Công an xã đã cử tổ công tác phối hợp bệnh viện xác minh diễn biến vụ tai nạn; đồng thời triệu tập toàn bộ xe công trình đang thi công trên tuyến Quốc lộ 28B để làm việc và trích xuất camera dọc tuyến nhằm truy tìm phương tiện gây tai nạn.


Theo Châu Tỉnh

Người lao động

