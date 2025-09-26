Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức, TP HCM

26-09-2025 - 20:59 PM | Sống

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức, TP HCM

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trả lại cho người bị mất.

Ngày 26-9, mạng xã hội chia sẻ thông tin người đàn ông nhặt được cọc tiền 500.000 đồng, đang tìm người làm rơi ở đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức (TP HCM).

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức, TP HCM- Ảnh 1.

Người đàn ông cùng cọc tiền bị rơi.

Qua xác minh, người đàn ông trên là anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường Thủ Đức). Lúc 11 giờ cùng ngày, anh đã đến Công an phường Thủ Đức nộp 43,1 triệu đồng là số tiền vừa nhặt được.

Theo anh Anh, lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày, anh đang làm việc ở số 77 đường Đặng Văn Bi thì một phụ nữ đi đường phát hiện có người làm rơi tiền xuống đường trước chỗ anh đang làm việc nên dừng xe lại nhặt.

"Do người phụ nữ có việc nên đưa số tiền cho tôi đi nộp giúp" - anh Anh nói.

Đến chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Sơn (65 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) trình báo bị rơi tiền ở đường Đặng Văn Bi.Công an phường Thủ Đức trao trả lại tiền cho ông Nguyễn Hùng Sơn.

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức, TP HCM- Ảnh 2.

Công an phường Thủ Đức trao trả lại tiền cho ông Nguyễn Hùng Sơn.

Ông Sơn cho biết sáng cùng ngày có đến ngân hàng rút tiền, sau đó về nhà thì phát hiện tiền bị mất nên đến công an trình báo.

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trao trả lại số tiền cho ông Sơn.

Theo Anh Vũ

NLĐ

