Đặc điểm chung của những “nữ cường nhân” một tay gây dựng cơ đồ gia tộc như bà chủ Sơn Kim: Người càng có năng lực thì lại càng tỏ tường

Những nữ tướng đứng sau thành công của một dòng tộc

Bà Nguyễn Thị Sơn - "Thái hoàng thái hậu" thét ra lửa của Sơn Kim Group

Bà Nguyễn Thị Sơn là một trong nữ doanh nhân thành đạt của Việt Nam từ những năm 1980. Nữ doanh nhân U70 được mọi người biết đến là "nữ cường nhân" vì bà sở hữu quyền lực đáng nể. Bà chính là người sáng lập nên gia tộc Sơn Kim lừng lẫy.

Dù không có chồng đồng hành từ sớm, một tay nuôi nấng 5 người con, Bà Nguyễn Thị Sơn vẫn hoàn hoàn thành sứ mệnh của cả một người cha lẫn người mẹ. Minh chứng rõ nhất cho điều này là tất cả những người con của bà đã và đang trở thành những doanh nhân hàng đầu tại TP.HCM.

Dù đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy và không nắm giữ bất cứ chức vụ cụ thể gì tại Sơn Kim nhưng bà Nguyễn Thị Sơn vẫn được coi là người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc. Thậm chí, nhiều người còn ví bà như "lão phật gia" hay "thái thượng hoàng" của Sơn Kim.

Bà Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - người phụ nữ tiên phong của gia tộc Lý Quí

Gia tộc Lý Quí là một trong những dòng họ đình đám không chỉ ở Sài Gòn mà còn có tiếng ở Việt Nam. Thành viên của nhà Lý Quí đã sáng lập rất nhiều chuỗi nhà hàng, quán cà phê như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's... Không dừng lại ở ẩm thực, gia tộc có sức ảnh hưởng nhất nhì Sài Thành còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang đồ nội thất gia đình.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chồng của mình là nhà báo Chánh Chinh là người đặt những nền móng đầu tiên cho con đường kinh doanh của gia tộc. Bà ít khi xuất hiện trên truyền thông. Dư luận biết đến người phụ nữ này chủ yếu qua những bức hình với cháu trai Lý Quí Khánh.

Bà là một người phụ nữ sang trọng và sành điệu. Căn nhà bà đang ở được cho là một biệt phủ rộng lớn ở Bình Dương và vô cùng kín đáo. Nó rộng đến mức muốn đi từ cổng vào đến cửa nhà phải chạy xe vài cây số. Bên trong là một quần thể nghỉ dưỡng với vườn, vài bể bơi tiêu chuẩn. Đây là nơi mà bạn bè, đối tác giới thượng lưu của gia tộc này hay lui tới để giao lưu.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Ảnh: Internet

Bà Trương Mỹ Lan - nữ lãnh đạo của Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa giàu có ở Việt Nam. Hiện bà Lan là Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP.HCM. Chồng bà là Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong.

Ở thời điểm hiện tại, Vạn Thịnh Phát có tổng số vốn khủng cao hơn cả VinGroup. Đế chế đồ sộ đó vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của nữ tỷ phú gốc Hoa Trương Mỹ Lan. Một trong những người kế thừa sự thành công của Trương Mỹ Lan là cháu gái Trương Huệ Vân.

Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết: "Một đứa trẻ sinh ra được dẫn dắt bởi một ý chí lớn, biết xả thân thì đứa trẻ đó sẽ là đứa trẻ biết nghĩ lớn, biết vì người. Tôi may mắn được lớn lên trong tầng tư tưởng đó, được nhìn qua tấm gương đẹp của cô tôi, bà Trương Mỹ Lan, cũng là người sáng lập và dìu dắt Tập đoàn đến ngày hôm nay… Cô tôi là người đã thổi cho tôi rất nhiều ý chí và nghị lực, dạy cho tôi hiểu sống một cuộc đời xứng đáng là như thế nào. Hơn hết, cô tôi luôn nhắc nhở tôi về cách đối nhân xử thế vì đó mới chính là đỉnh cao thành công của một đời người".

Những "nữ tướng" trên sở hữu khối tài sản khổng lồ thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mỗi người theo đuổi một mục tiêu riêng. Song có một điều dễ nhận thấy đó là nữ chủ nhân của Sơn Kim Group, Vạn Thịnh Phát và gia tộc Lý Quí lại khá kín tiếng trước truyền thông.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Internet

Người càng thành đạt, càng kiệm lời

Một người muốn thành công trong sự nghiệp phải bỏ ra nhiều thứ. Khi đã đạt đến một thành công nhất định, người ta thường chọn cách sống kín tiếng. Trên thực tế, người càng có năng lực càng giỏi giữ im lặng.

Có 3 lý do sau giải thích cho điều này:

Im lặng che giấu sự "nóng nảy"

Ai cũng có một phần nóng nảy trong mình. Những người có khí chất và bản lĩnh thường giỏi che giấu cảm xúc của mình, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

Ở thế giới này, tầng thứ càng thấp càng dễ nảy sinh cảm xúc. Một điều nhỏ nhặt có thể khiến họ đau buồn hoặc tức giận. Trong khi đó người càng khôn ngoan thì càng hiểu bản thân nên bình tĩnh, sử dụng sự khôn ngoan thay vì thái độ nóng nảy để giải quyết vấn đề.

Năng lực tỷ lệ thuận với khiêm tốn

Trong cuộc sống, thực tế có rất nhiều người tài giỏi, có năng lực nhưng lại không thích phô trương thành công hay sự giàu có. Trong khi đó có một số người mới đạt được một chút thành tựu đã vội khoe với cả thế giới và tự mãn.

Những người ở tầng càng cao càng không thích khoe khoang và cũng không muốn khoa trương. Họ tận hưởng thành công trong thế giới của riêng mình, không ganh đua với người khác.

Bạn có thể tự hỏi tại sao những người có năng lực rất khiêm tốn và mang lại cho mọi người cảm giác không cần nhiều lời nhưng vẫn uy quyền. Trên thực tế, những người như vậy thường biết cách che giấu góc cạnh kiêu ngạo của mình và cư xử một cách khiêm tốn. Một người kiêu ngạo, cho dù anh ta có quyền lực đến đâu, sẽ không được người khác tôn trọng, thậm chí có thể hủy hoại tương lai của chính mình.

Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu

Những người càng có ít lại càng thích phô trương tài năng. Biển cả là vô biên, cũng như tài năng của con người là vô hạn. Trong xã hội có không ít người tài năng, do đó việc ai đó giỏi trong một lĩnh vực nào đó không phải điều gì quá "đao to búa lớn". Người thực sự có năng lực thì không thích khoe tài, họ luôn khiêm tốn và tĩnh lặng.

Người có tấm lòng rộng mở và thực lực, có tư tưởng thì thường suy nghĩ thấu đáo, không tranh giành với người khác, hành động có chừng mực. Khi đối mặt với những vấn đề không mong đợi trong công việc và cuộc sống, họ sẽ chọn cách cư xử bình tĩnh, điềm đạm và nhìn nhận vấn đề một cách lý trí, cuối cùng, giải quyết bằng sự khéo léo.

Không phải bỗng nhiên một người có thể đi lên đỉnh cao và gặt hái những thành công mà nhiều người ao ước. Đằng sau đó là rất nhiều công sức và sự đánh đổi. Chỉ có người khôn ngoan mới thấu đáo người càng thành đạt lại càng tĩnh lặng.

