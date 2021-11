Đặc sản rươi Tứ Kỳ vào mùa, giá hơn nửa triệu đồng/kg

Người dân xã An Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) đang thu hoạch nước rươi đầu vụ với giá bán đạt cao nhất từ trước đến nay.

Theo người dân nơi đây cho biết, năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên lượng rươi không nhiều như những năm trước, mỗi sào chỉ thu được từ 1-2 kg rươi, giảm từ 8-9 kg/sào so với cùng kỳ năm trước.

Do rươi khan hiếm, con lại to, đỏ, nhiều bột nên giá đang đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 650.000 đồng/kg, tăng từ 100.000-150.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Hằng năm vào tháng 9, 10 và 11 âm lịch được coi là mùa vàng của Tứ Kỳ vì đây là thời gian người dân thu hoạch rươi.

Rươi là loại thủy sản hoàn toàn sống tự nhiên ở vùng nước lợ, là loài đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao, có thể chế biến thành các món ăn ngon nên rất nhiều nhà hàng, quán ăn đưa vào danh sách ẩm thực.

Người dân Tứ Kỳ chỉ cấy vụ chiêm, bỏ vụ mùa. Khi chăm bón cho cây lúa thì chỉ được dùng phân hữu cơ, không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân vô cơ. Có như thế, đất mới tơi xốp, không bị ô nhiễm, rươi mới sinh trưởng và phát triển tốt. Chính vì vậy, rươi của Tứ Kỳ được thương lái và người dân rất ưa chuộng bởi bảo đảm yếu tố vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

Theo thống kê, toàn huyện Tứ Kỳ có 500 ha đang cho khai thác rươi và cáy, tập trung ở các xã An Thanh, Cộng Lạc, Chí Minh, Quang Trung, Bình Lãng và Nguyên Giáp.