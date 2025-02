Đại biểu Trần Minh Hiếu là ai mà được dân mạng khen nức nở "thành công nhanh nhất lịch sử VPop"?

Vào sáng 24/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ và các cơ quan truyền thông, báo chí dịp đầu năm Ất Tỵ 2025. Bên cạnh những văn nghệ sĩ kỳ cựu như Nghệ sĩ Kim Xuân, diễn viên Trịnh Kim Chi, dàn nghệ sĩ trẻ cũng gây ấn tượng đặc biệt như Hoa hậu Thùy Tiên, rapper HIEUTHUHAI, hoa hậu Kỳ Duyên…

Là những cái tên nghệ sĩ trẻ được yêu mến hàng đầu hiện nay, sự xuất hiện HIEUTHUHAI nhận nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tại sự kiện, nam rapper xuất hiện với trang phục chỉn chu bảnh bao khi mặc bộ suit lịch lãm.

Đại biểu Trần Minh Hiếu phát biểu

Tại sự kiện này, HIEUTHUHAI chia sẻ, trong năm qua, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, với những dấu ấn đáng tự hào. Rapper 9x cho hay: "Tôi tự hào vì được là một phần nhỏ trong hành trình tuyệt vời đó. Sự thành công này không thể không nhắc tới sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện từ UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao. Từ sự đồng hành, hỗ trợ này mà các nghệ sĩ trẻ như tôi có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền văn học nghệ thuật nước nhà".

Chia sẻ về niềm cảm hứng trong âm nhạc của mình, rapper HIEUTHUHAI cho biết: "Đối với em, cảm hứng sáng tạo tới cuộc sống thường ngày, từ những cái đơn giản nhất của cuộc sống mà ai cũng có thể đồng cảm được. Nhưng đôi khi không ai để ý đến nó, em chỉ tô đậm nó lên thôi".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng đại biểu Trần Minh Hiếu

Rapper HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Anh bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Thế giới Rap – King of Rap mùa đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng là thành viên chính trong chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm. Anh đã được đề cử Ca sĩ đột phá Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2022. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai "say hi" mùa đầu tiên và giành được giải thưởng "Đội trưởng tài năng" cùng ngôi vị quán quân của chương trình. HIEUTHUHAI ghi dấu ấn với khán giả bằng các ca khúc Cua, Lời Đường Mật, Mượn Rượu Tỏ Tình, Mama Boy...

Hieuthuhai từng là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, anh cũng làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống như bưng bê phở, phát tờ rơi, bốc vác ở kho hàng, làm thuê ở một xưởng sản xuất...

Sau King of Rap, Hieuthuhai không quá bứt phá nhưng đến cuối năm 2022 tên tuổi của nam rapper bùng nổ từ thành công vượt bậc của MV Vệ tinh . Sau đó, cả loạt bản nhạc của Hieuthuhai gây sốt TikTok, đưa sự nghiệp nam rapper lên nhanh.

Đặc biệt, bước ngoặt sự nghiệp của HIEUTHUHAI đến sau khi đầu quân cho một công ty giải trí, giúp nam rapper định hướng sự nghiệp một cách bài bản và có chiến lược tốt hơn lấn sân vào nhiều ngõ ngách của showbiz.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, rapper sinh năm 1999 còn tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim. Tại chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI) ở hạng mục Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024.

Thành tựu của HIEUTHUHAI được đông đảo khán giả khen ngợi. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại lời khen cho nam rapper 9x:

HIEUTHUHAI thành công nhanh nhất lịch sử VPop luôn.

Một chàng trai dám hoài bão, đam mê chính đáng, nỗ lực cống hiến qua từng ngày và không ngừng rèn luyện để làm theo lý tưởng tốt đẹp.

Đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ cầu tiến, chuyên nghiệp và tích cực, tự hào về đại biểu HIEUTHUHAI.

Đại biểu Trần Minh Hiếu giỏi quá , nhìn vào sáng trưng luôn.