"Đãi cát tìm vàng" từ KQKD quý 2: Lộ diện loạt "siêu cổ phiếu" tiềm năng với biên lãi gộp tăng trưởng liên tục

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset nhận định bức tranh kết quả kinh doanh toàn thị trường quý 2/2025 tính đến ngày 31/07/2025, có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các nhóm ngành. Số lượng nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương tăng so với quý 1 liền trước, đồng thời tốc độ tăng trưởng tổng LNST toàn thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất trong 6 quý gần đây.

Theo dữ liệu FiinTrade đến ngày 31/7/2025, tổng LNST quý 2 tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng của các quý trước đó (20,7% trong quý 1/2024, 21,4% trong quý 2/2024, 21% trong quý 3/2024, 19,3% trong quý 4/2024 và 12% trong quý 1/2025).

Trong đó, LNST của nhóm phi tài chính tăng 53,8% so với cùng kỳ và nhóm Tài chính tăng 17,9%. Dữ liệu ghi nhận các nhóm ngành tăng gồm: Ô tô và phụ tùng (+844,9%), Du lịch và Giải trí (+139,7%), Viễn thông (+91,2%), Bất động sản (+64,7%), Điện nước & xăng dầu khí đốt (+62,8%), Bán lẻ (+46,4%), Dịch vụ tài chính (+42,7%), Hóa chất (+41,2%), Hàng cá nhân & Gia dụng (+33,3%), Tài nguyên Cơ bản (+27,5%), Xây dựng và Vật liệu (+23,9%), Bảo hiểm (+21,5%), Dầu khí (+19,8%), Công nghệ Thông tin (+19,3%), Truyền thông (+18,7%), Ngân hàng (+17,5%), Thực phẩm và đồ uống (+16,0%).

Ngược lại, nhóm ngành giảm gồm Hàng & Dịch vụ công nghiệp (-10,1%), Y tế (-12,7%). Như vậy, có thể thấy lợi nhuận quý 2/2025 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, phản ánh sự dẫn dắt và hồi phục ở nhiều nhóm ngành. Nhóm tài chính cũng ghi nhận cải thiện, dù tín dụng chưa có nhiều đột phá, nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với quý 1.

Riêng với thị trường chứng khoán, Mirae Asset đánh giá chỉ số VN-Index sau khi rơi vào một nhip điều chỉnh mạnh gần 20% trong những ngày đầu giao dịch tháng 4 đã ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ trong quý 2 và tiếp tục tăng hơn 10% trong tháng 7, qua đó chạm tới những mốc đỉnh mới trong lịch sử giao dịch.

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2/2025, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini, và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Theo đó, các nhóm ngành thiết yếu như Thực phẩm và Điện được Mirae Asset đánh giá là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Đặc biệt, Quy hoạch Điện 8 được điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025.

Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn. Đơn cử như Bất động sản khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng với việc các dự án dần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2025 tiếp thêm động lực cho sự hồi phục.

Nhóm Phân bón cũng được đánh giá khả quan khi nhu cầu tăng, giá bán cải thiện cùng chính sách hỗ trợ (1/7/2025, phân bón chịu thuế VAT đầu ra 5%, giúp doanh nghiệp hoàn thuế VAT đầu vào, giảm chi phí sản xuất, cải thiện biên lợi nhuận). Nguồn cung toàn cầu thiếu hụt cùng với giá bán cao su duy trì ở mức cao, giá bình quân cao su xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng 27,3% là tiền đề cho nhóm Cao su tích cực.

Nhóm Dầu khí trong bối cảnh giá dầu Brent neo ở mức cao cũng tương đối khả quan, cùng với đó là việc tái khuyến khích đầu tư nhiều dự án sau giai đoạn “ngủ đông”. Nhiều dự án đầu tư thăm dò và khai thác lớn trong giai đoạn 2025 – 2027 mở ra kỷ nguyên mới cho ngành dầu khí. Việc phát triển đồng loạt các dự án thượng nguồn cũng kéo theo đáng kể các nhu cầu về dịch vụ hậu cần, kho nổi,… Với mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, chính phủ sẽ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo triển vọng lớn cho ngành Xây dựng .

Mirae Asset khuyến nghị 25 cổ phiếu nhóm "Super" - "siêu cổ phiếu" với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 2/2025 lớn hơn biên LNG quý 1/2025 và cùng lớn hơn biên LNG năm 2024. Trong đó, có thể kể tới là các doanh nghiệp thuộc nhóm Thực phẩm (BAF, DBC, MML), Bán lẻ (FRT), bất động sản (DTD; dệt may (MSH, VGT), hàng không (VJC), Điện (POW, REE), Phân bón – hóa chất (DCM, DDV), Cao su (GVR, TRC), Thiết bị điện (GEX),…

Ngoài ra, đội ngũ phân tích cũng đưa ra danh sách 11 cổ phiếu "Good" - tốt với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 2/2025 lớn hơn biên LNG quý 1/2025, gồm BCM, VIX, PVD, CTS, CEO, PVS, BMS…