Đại chiến phim Tết 2025: Trấn Thành bao trọn phòng vé, Thu Trang đủ sức cạnh tranh?

Tết luôn là một trong những thời điểm phòng vé hoạt động sôi nổi nhất trong năm do người dân được nghỉ ngơi dài ngày và muốn có thời gian vui vẻ bên gia đình. Năm ngoái, Mai của Trấn Thành đã lập kỷ lục hơn 550 tỷ đồng khi ra mắt trong dịp Tết. Song, thành công của nam MC dường như đã khiến nhiều nhà sản xuất khác e dè trong năm nay.

Trấn Thành “độc bá”, Thu Trang “một chọi hai”

So với năm ngoái có đến bốn phim Việt là Mai, Gặp Lại Chị Bầu, Trà và Sáng Đèn đối đầu nhau tại phòng vé, năm nay chỉ còn có ba phim là Bộ Tứ Báo Thủ, Yêu Nhầm Bạn Thân và Nụ Hôn Bạc Tỷ. Trong số này, Trấn Thành góp vốn đến hai phim Bộ Tứ Báo Thủ và Yêu Nhầm Bạn Thân. Bản thân anh đóng vai phụ quan trọng kiêm đạo diễn Bộ Tứ Báo Thủ và tham gia khá nhiều vào khâu hậu kỳ của tác phẩm còn lại.

Bộ Tứ Báo Thủ đánh dấu lần trở lại với thể loại phim hài của nam MC. Sau Mai quá nặng cảm xúc và thông điệp, cũng như quá trình thực hiện đòi hỏi nhiều tâm sức, Trấn Thành muốn “nghỉ ngơi” qua một bộ phim có phần đơn giản và đậm tính giải trí hơn. Bộ Tứ Báo Thủ xoay quanh Quốc Anh (Quốc Anh) và Quỳnh Anh (Tiểu Vy) - một đôi tình nhân yêu nhau đã sáu năm. Khi mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, nữ đối tác xinh đẹp Karen (Kỳ Duyên) xuất hiện khiến Quốc Anh bắt đầu cảm nắng.

Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân và Lê Dương Bảo Lâm vào vai “bộ tứ báo thủ” - những người thân yêu của Quỳnh Anh và giúp cô năng đi “đánh ghen” cũng như tìm cách chiếm lại trái tim của Quốc Anh. Song, đây cũng là lúc nhiều sự kiện dở khóc dở cười xảy ra. Trấn Thành ví Bộ Tứ Báo Thủ như một canh bạc khi giao vai chính cho ba gương mặt mới. Anh cũng tiết lộ dù thuộc thể loại hài nhưng vẫn có sức nặng tâm lý riêng.

Yêu Nhầm Bạn Thân là bộ phim remake từ Friend Zone (2019) của Thái Lan. Phiên bản gốc có “ngọc nữ” Baifern Pimchanok và “nam thần” Nine Naphat đóng chính thành công vang dội phòng vé với doanh thu 210 triệu baht (~156 tỷ đồng) ở Thái Lan và 53,4 tỷ đồng tại Việt Nam. Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng đóng chính ở bản Việt, trong vai đôi bạn thân An và Toàn. Toàn yêu thầm An từ lúc còn đi học nhưng không dám nói nên luôn phải làm quân sư và nghe cô than vãn về mối tình với các chàng trai khác. Phim do Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng - đạo diễn khá mát tay với thể loại remake qua Tháng Năm Rực Rỡ (2018), Tiệc Trăng Máu (2020) - cầm trịch.

“Đơn thương độc mã” đối đầu với hai bộ phim của Trấn Thành là Nụ Hôn Bạc Tỷ do Thu Trang lần đầu tiên thử sức ở vai trò đạo diễn thực hiện. Phim là câu chuyện về hai chị em Thúy Kiều (Thu Trang) và Thúy Vân (Đoàn Thiên Ân) với lò bánh mì gia truyền do mẹ để lại. Do Kiều bị bạn trai lừa đến mức cầm cố nhà cửa, Vân buộc phải “giăng bẫy” hai thiếu gia Quang (Lê Xuân Tiền) và Tú (Ma Ran Đô) để có tiền trả nợ. Nhưng cô không ngờ rằng cả hai đều yêu mình thật lòng.

Cuộc đua Á quân căng thẳng hơn Quán quân

Sau thành công liên tiếp của Bố Già (2021), Nhà Bà Nữ (2023) và Mai (2024), Trấn Thành trở thành một “ông kẹ” của phòng vé Tết. Các phim của anh liên tục lập các kỷ lục mới của điện ảnh Việt, năm sau tiếp tục cao hơn năm trước. Sự đổi mới trong việc tiếp cận kịch bản, ý tưởng lẫn thể loại phim khiến sức hút của danh hài không bao giờ giảm. Bộ Tứ Bảo Thủ lại vào đúng sở trường hài hước của Trấn Thành, phù hợp với gu xem phim để cười thả ga đầu năm của khán giả.

Bộ Tứ Báo Thủ dễ dàng chiếm ngôi vương phòng vé

Biết được sức hút của nam MC cùng dàn diễn viên quen thuộc như Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm… các cụm cũng dành cho bộ phim này số suất chiếu vượt trội, bao trọn các khung giờ vàng. Năm ngoái, nhiều người nhận định Mai khó vượt Nhà Bà Nữ. Song, phim vẫn tạo cột mốc mới hơn 550 tỷ đồng. Do đó mà năm nay, Bộ Tứ Báo Thủ khả năng cao sẽ vẫn là quán quân và khán giả đang hồi hộp chờ xem phim sẽ mang lại kỷ lục nào mới nữa cho Trấn Thành. Theo Box Office Việt Nam, tính đến ngày 26/01, Bộ Tứ Báo Thủ đã thu về 2,2 tỷ đồng doanh thu bán vé sớm, vượt xa các đối thủ còn lại.

Trong khi đó, cuộc đua Á quân sẽ kịch tính hơn khi là màn tranh đấu giữa Yêu Nhầm Bạn Thân và Nụ Hôn Bạc Tỷ. Cả hai phim đều thuộc thể loại lãng mạn pha chút hài hước. Yêu Nhầm Bạn Thân có lợi thế nhờ bản phim gốc nổi tiếng, Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng cũng là những cái tên quen thuộc với khán giả. Song, đây cũng là thách thức khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh phải sáng tạo thêm nhiều thứ để vượt quá cái bóng quá lớn của Friend Zone. Diễn xuất của bộ đôi vai chính cũng dễ dàng bị đưa lên bàn cân so sánh với Baifern và Nine.

Yêu Nhầm Bạn Thân và Nụ Hôn Bạc Tỷ sẽ có cuộc đua giành ngôi Á quân

Trong khi đó, Nụ Hôn Bạc Tỷ lại có bộ ba nhân vật chính kém sức hút. Ngoài Lê Xuân Tiền và Đoàn Thiên Ân từng góp mặt trong vài dự án phim như chưa để lại dấu ấn gì. Ma Ran Đô lại là cái tên lần đầu lấn sân điện ảnh. Khả năng diễn xuất của họ bị đặt dấu hỏi lớn trong lòng khán giả. Bù lại, phim sở hữu dàn diễn viên phụ hùng hậu như Thu Trang, Tiến Luật, Võ Tấn Phát, Hoàng Phi… Cuộc đấu giữa Nụ Hôn Bạc Tỷ và Yêu Nhầm Bạn Thân có thể nói là khá cân sức.

Phim ngoại đuối sức, phòng vé có hai phim Việt trăm tỷ?

Không chỉ phim Việt ít hơn mà số lượng phim ngoại mùa Tết năm nay cũng thua thiệt hẳn. Chỉ ba phim nước ngoài ra mắt cùng dịp mùng 1 Tết là Dê Hiệp Sĩ Và Bí Mật Hoàng Gia, Phi Vụ Nghìn Cân và Paddington: Gấu Thủ Chu Du. Đây đều là những bộ phim có kinh phí không cao, hướng đến đối tượng trẻ em và ít có khả năng tạo nên bất ngờ nào.

Có thể nói, phòng vé Tết năm nay là “cuộc chơi nội bộ” của phim Việt và có thể dễ dàng chiếm lĩnh ba vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Trên thực tế, lượng người xem phim dịp Tết rất lớn và đủ sức để hai bộ phim đứng đầu đều vượt mốc 100 tỷ. Năm 2023, Nhà Bà Nữ thu về 459 tỷ đồng, Chị Chị Em Em 2 về nhì với 121 tỷ đồng. Năm ngoái, Mai “bỏ túi” 551 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu cũng đạt hơn 92 tỷ. Việc tác phẩm đứng hạng hai năm nay cũng đạt mốc 100 tỷ là hoàn toàn khả thi.

Trấn Thành tiếp tục thống trị phòng vé dịp Tết năm nay.

Theo Box Office Việt Nam, tính đến ngày 26/01, Nụ Hôn Bạc Tỷ đã bán vé sớm được hơn 115 triệu đồng còn Yêu Nhầm Bạn Thân dừng ở mức hơn 75 triệu đồng. Cụm rạp CGV - đơn vị phát thành Nụ Hôn Bạc Tỷ - dành cho phim của Thu Trang số lượng suất chiếu vượt trội. Còn Galaxy Cinema lại ưu ái Yêu Nhầm Bạn Thân hơn. Ở các rạp “trung lập”, cả hai phim có suất chiếu chênh lệch không đáng kể, thậm chí là ngang bằng. Điều này sẽ giúp cho Nụ Hôn Bạc Tỷ có lợi thế ban đầu do CGV sở hữu số lượng phòng chiếu nhiều nhất cả nước. Song, sức hút của phim và tỉ lệ lấp đầy sẽ là thứ ảnh hưởng đến cuộc đua đường dài sau này và kết quả cuối cùng.