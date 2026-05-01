Đại gia bán iPhone chơi chứng khoán: “Yêu” họ VIX, GEX, EIB và lỗ 25% - 33%

Petrosetco hiện là nhà phân phối thiết bị công nghệ lớn, đóng vai trò đối tác của Apple từ năm 2020 và Samsung từ năm 2025. Trong năm 2025, mảng phân phối viễn thông - điện tử mang lại 76% doanh thu thuần, tương đương khoảng 16.579 tỷ đồng trong tổng số 21.815 tỷ đồng doanh thu toàn tổng công ty.

Kết quả này góp phần đưa lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 đạt 258 tỷ đồng, tăng trưởng 72,5% so với năm trước.

Nguồn: Vietcap

Năm 2026, theo dự phóng Vietcap doanh thu mảng phân phối này dự kiến đạt 18 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75% trong tổng doanh thu dự phóng 24.599 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của PET﻿﻿

Nguồn: Vietcap

Hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục là biến số lớn đối với lợi nhuận của Petrosetco. Tính đến cuối năm 2025, giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh của công ty đạt 333 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu chiếm tỷ trọng 71%, còn lại 29% phân bổ vào chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ.

Danh mục đầu tư cổ phiếu thể hiện sự tập trung vào các công ty liên quan đến Gelex Group.

Cổ phiếu GEX chiếm tỷ trọng 11% danh mục của công ty với giá vốn ước tính 49.000 đồng/cổ phiếu. Sau phiên giao dịch ngày 22/05/2026, thị giá GEX giảm 6,29% xuống còn 32.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, khoản đầu tư vào GEX của Petrosetco đang ghi nhận mức giảm giá tạm tính 33%.

Các khoản đầu tư còn lại trong danh mục gồm VPB chiếm tỷ trọng 19%, EIB chiếm 1% và nhóm cổ phiếu khác chiếm 12%.

﻿Đáng chú ý, cổ phiếu VIX chiếm tới 57% giá gốc danh mục cổ phiếu của công ty. Giá vốn mua vào ước tính là 25.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến phiên đóng cửa ngày 22/05/2026, thị giá VIX giảm xuống còn 18.550 đồng/cổ phiếu, khiến mức lỗ tạm tính của khoản đầu tư này nới rộng lên gần 26%.

Do biến động từ thị trường chung, thu nhập từ hoạt động tài chính năm 2026 của doanh nghiệp dự báo giảm mạnh 81%, đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Đầu tư dự án hạ tầng và bất động sản ﻿﻿

Mối liên kết với hệ sinh thái Gelex hiện đang mở rộng sang hoạt động đầu tư dự án hạ tầng. Năm 2026, Petrosetco dự kiến đầu tư 2.200 tỷ đồng vào 3 công ty hoạt động xây dựng công trình cấp thoát nước để chuẩn bị đầu tư 3 dự án BT xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư 36.700 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Tại các doanh nghiệp dự án này, Petrosetco nắm 51% vốn tại Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1, nắm 41% tại Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 và Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Tây Thành phố. Phần vốn còn lại do Gelex và BĐS Viconship nắm giữ.

Đồng thời, PET cũng theo đuổi dự án bất động sản Mũi Ngọc tại Thanh Đa (TP.HCM) với quy hoạch 600 căn hộ và 21 biệt thự, dự kiến hưởng lợi từ tiến độ triển khai dự án khu đô thị Sun Thanh Đa quy mô 423 ha liền kề.

Để tài trợ vốn cho các dự án, Petrosetco có kế hoạch chào bán 107 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu về 1.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 4/2026. Việc chuyển đổi sang mô hình phân phối mới đã khiến nợ ngắn hạn tăng 42% trong năm 2025. Xu hướng nợ vay này dự báo tiếp tục gia tăng trong năm 2026, làm tăng chi phí lãi vay và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.