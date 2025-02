“Đại gia” bán vàng thắng lớn Ngày Thần Tài và Lễ Tình nhân, thận trọng trước tình trạng thiếu hụt nguyên liệu

Theo báo cáo phân tích mới nhất, “đại gia” bán vàng, trang sức PNJ dự kiến sơ bộ PNJ dự kiến doanh thu thuần năm 2025 sẽ giảm so với cùng kỳ do doanh thu bán vàng miếng giảm so với cùng kỳ, trong khi tập trung vào tỷ suất lợi nhuận để hỗ trợ lợi nhuận.

PNJ đặt mục tiêu cải thiện biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ vào năm 2025, nhờ tỷ trọng doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu cao hơn. Doanh nghiệp đã lên kế hoạch cho một số sáng kiến, bao gồm tối ưu hóa sản xuất và thiết kế, ra mắt sản phẩm mới hiệu quả hơn và tiếp tục tập trung vào trang sức có biên lợi nhuận cao, hàm lượng vàng thấp hơn để giảm thiểu các thách thức trong việc tìm nguồn cung vàng nguyên liệu.

Ở kịch bản tốt nhất, PNJ kỳ vọng phục hồi chi tiêu tiêu dùng từ quý 3/2025, được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích kinh tế. Các kịch bản kém tích cực hơn khi sự phục hồi có thể bị trì hoãn đến quý 4 hoặc muộn hơn.

Theo PNJ, những thách thức trong việc tìm nguồn cung vàng nguyên liệu ngày càng gia tăng kể từ cuối năm 2024. Với việc Chính phủ đẩy mạnh việc ban hành các chính sách từ đầu năm đến nay, PNJ kỳ vọng Nghị định 24 sẽ được sửa đổi. Nếu bị trì hoãn, PNJ có kế hoạch tăng tái chế trang sức, mua lại trang sức và nhập khẩu trang sức để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguyên liệu.

Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ vào Ngày Thần Tài và Lễ Tình nhân năm nay của PNJ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, lần lượt vượt mức đỉnh trước đó vào năm 2022 và 2023 từ hơn 10% đến hơn 20%. Do những thách thức trong việc thu mua vàng nguyên liệu, PNJ đã chuyển từ bán vàng miếng sang các mặt hàng có hàm lượng vàng thấp hơn, biên lợi nhuận cao hơn (như đồng vàng), dẫn đến việc không ghi nhận doanh thu bán vàng miếng vào Ngày Thần Tài.

Tính tới cuối năm 2024, PNJ có tổng cộng 429 cửa hàng tại 58/63 tỉnh thành bao gồm 421 cửa hàng PNJ, 4 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàngCAO Fine Jewellery cùng 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Trong năm nay, PNJ đặt mục tiêu mở thêm từ 12 đến 25 cửa hàng mới, thay đổi theo 3 kịch bản trong kế hoạch năm 2025 của PNJ.

Ngày 26/4 tới đây, PNJ dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 bằng hình thức họp trực tiếp. Địa điểm họp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tài liệu họp sẽ được công bố muộn nhất vào ngày 5/4.