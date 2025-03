Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho 1 ngân hàng

Theo Báo Công an nhân, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".

Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY, Lã Quang Bình đưa hối lộ, thông đồng với cán bộ ngân hàng tại Hà Nội để xin vay vốn trái phép. Giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho một ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Nhóm cán bộ ngân hàng còn có hành vi lập khống hồ sơ, giải ngân tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, từ 109 – 164%/năm. Số tiền sau đó không được thu hồi nên hành vi này khiến nhà băng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189,9 tỷ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Lã Quang Bình còn bàn bạc với em gái đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) để giải quyết cho Công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Việc đưa hối lộ thông qua tài sản là 200.000 cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (ECInvest).

Phát đi thông cáo, ECInvest khẳng định: "Ông Lã Quang Bình không còn là Thành viên HĐQT Công ty nên việc mua bán cổ phiếu EIN không liên quan đến hoạt động của Công ty ".

Trước đó, ngày 8/3/2023, HĐQT EIN đã thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lã Quang Bình. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Hoàng Huy Hùng. Đến ngày 26/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên của EIN cũng đã miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT với ông Lã Quang Bình.