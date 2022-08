Đại gia mới nổi gom hàng loạt siêu dự án đất vàng ở TP HCM

Đầu năm 2022, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Viva Land (Viva Land) đã chính thức "thâu tóm" dự án Saigon One Tower có 2 mặt sông và 3 mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM; hồi sinh dự án này với tên mới IFC One Saigon .

Đây là một trong những dự án có vị trí đắc địa khi nằm trên khu "đất vàng" ở TP HCM rộng hơn 6.600 m2. Dự án Saigon One Tower được khởi công từ năm 2007 với quy mô 45 tầng, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỉ đồng vào thời điểm đó). Theo thiết kế, công trình cao 185m, gồm 180 căn hộ, khu văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại.

Đến năm 2011, khi hoàn thiện được khoảng 80% thì dự án bất ngờ ngừng thi công đến nay, nguyên nhân được cho là do thiếu vốn.

Sau đó, Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty CP Sài Gòn One Tower (thuộc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C). Năm 2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỉ đồng nhưng không ai mua. Chủ dự án này vay vốn gốc lẫn lãi đến thời điểm bị thu hồi là trên 7.000 tỉ đồng.

Phối cảnh hoàn chỉnh tòa tháp IFC One Saigon theo công bố của Viva Land

Gần đây, cao ốc "vàng" này mới được tái khởi động khi về tay chủ đầu tư mới là Viva Land. Giá trị thương vụ này đến nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Đến thời điểm này, lớp kính cũ của tòa tháp đã được tháo xuống. Công nhân đang lắp kính mới hình tam giác khổ lớn màu sắc sặc sỡ.

Dù dự kiến tới năm 2023, tòa tháp IFC One Saigon mới hoàn thiện nhưng trên thị trường thời gian gần đây, giới kinh doanh đã truyền tai nhau mức giá bán căn hộ tại đây có thể lên tới 1 tỉ đồng/m2 - bỏ xa những dự án cao cấp nhất đang triển khai tại TP HCM.

Một góc toà nhà IFC One Saigon (Ảnh: Ng Ánh)

Về Viva Land - chủ mới của tòa tháp, đây là một cái tên khá mới ở thị trường Việt Nam. Viva Land được thành lập vào tháng 5-2019 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ công ty là 2.000 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông công ty gồm: bà Nguyễn Thị Kim Khánh nắm tỉ lệ lớn nhất với 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai sở hữu 25%, bà Dương Thị Hạnh sở hữu 20%...

Dù còn khá non trẻ nhưng Viva Land giới thiệu đang nắm quỹ đất tại các dự án lên tới 1.500 ha. Theo đó, ngoài IFC One Saigon, Viva Land còn triển khai nhiều dự án "khủng" và hầu hết đều được đại gia này mua lại hoặc hợp tác với những chủ đầu tư khác,

Cụ thể, sau gần 2 tháng mua lại tòa tháp Saigon One Tower ở TP HCM, tháng 1-2022, Viva Land nhận chuyển nhượng dự án - tòa nhà văn phòng hạng A quốc tế Capital Place Liễu Giai tại Hà Nội từ CapitaLand Development (CLD - thành viên Tập đoàn CapitaLand), với giá 550 triệu USD (khoảng 12.500 tỉ đồng).

Mới đây, thị trường lại tiếp tục xôn xao với thông tin Viva Land thế chân Masterise tại "siêu dự án" ở tứ giác Bến Thành khi logo Viva Land đã thế chỗ Masterise Homes xuất hiện trên hàng rào bao quanh công trường dự án One Central HCM (quận 1). Website chính thức của Viva Land đã đưa dự án này vào danh mục dự án đang phát triển, với tên gọi mới là Pearl. Hình phối cảnh dự án không có sự khác biệt so với công bố trước đây.

Theo tìm hiểu của phóng viên Người Lao Động, nhiều khả năng tháng 9 tới, dự án Pearl sẽ chính thức được chủ đầu tư mới công bố. Dự án có đến 4 mặt tiền đường lớn (Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette), đối diện chợ Bến Thành, nằm ngay nhà ga Metro số 1.

Đây là dự án căn hộ đẳng cấp và định vị phân khúc sản phẩm thượng lưu với giá bán ước tính không dưới 25.000 USD/m2 - khoảng 600 triệu đồng/m2 cho căn hộ.

Logo Viva Land đã thế chỗ Masterise Homes xuất hiện trên hàng rào bao quanh công trường dự án One Central HCM (quận 1, TP HCM). Ảnh: Internet

Trước đây, One Central HCM thuộc sở hữu của Tập đoàn Bitexco, với tên gọi ban đầu The Spirit of Saigon. Đến năm 2013, dự án ngừng thi công suốt nhiều năm trước khi về tay Masterise Homes và nay là Viva Land.

Theo mô tả, dự án này cao 224 m, gồm 2 tòa tháp được kết nối bởi khối đế bán lẻ. Theo đó, tòa tháp 55 tầng West Tower bao gồm 37.400 m2 sàn khách sạn Ritz Carlton 250 phòng, 17.800 m2 sàn văn phòng hạng A.; tòa tháp 48 tầng East Tower bao gồm 58.400 m2 sàn, chia thành 350 căn hộ hạng sang.

Phối cảnh dự án Pearl (quận 1)

Ngoài những dự án đình đám nêu trên, Viva Land còn đang phát triển dự án biệt thự Diamante Thảo Điền nằm ở trục đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM. Dự án dù chỉ có quy mô 8,606 m2 với 15 căn biệt thự sắp được Viva Land ra mắt nhưng theo thông tin mà chúng tôi có được thì giá bán một m2 có thể lên tới hơn 40.000 USD, tức trên 1 tỉ đồng. Nếu trung bình 1 căn biệt thự tại đây diện tích 300 m2 thì giá ít nhất phải 300 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án Diamante Thảo Điền- Quận 2

Viva Land còn đang phát triển dự án Saigon Peninsula có tổng diện tích đất 117,8 ha tại phường Phú Thuận, quận 7. Đây là khu đô thị phức hợp gồm khu căn hộ cao cấp, khu thương mại, hội nghị, khu triển lãm, công viên và tiện ích bến du thuyền, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu mặt sông dài đến 3,8 km. Vị trí dự án còn kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố nhờ liền kề các trục giao thông huyết mạch.

Ngoài ra, Viva Land cũng là nhà phát triển siêu dự án Đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) và một dự án trên khu "đất vàng" rộng 13.000 m2 ở Hải Phòng. Trong đó, siêu dự án Đảo Tuần Châu vốn được biết đến là của Tập đoàn Tuần Châu, gắn liền với tên tuổi doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Đây đều là những dự án được Viva Land bổ sung vào danh mục phát triển trong năm 2022.