“Đại gia” Phùng Ngọc Khánh chỉ đạo dùng tài sản đảm bảo “ảo” vay hơn 600 tỷ đồng gây thiệt hại cho DongABank ra sao?

Cáo trạng vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB) giai đoạn 2 truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB và 11 bị can thực hiện hành vi gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm M&C, Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, Tân Vạn Hưng) gây thiệt số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Bài này BizLIVE đề cập tới sai phạm cho vay thuộc nhóm khách hàng M&C của bị can Phùng Ngọc Khánh, cụ thể là với Công ty TNHH An Bình An.

Cáo trạng nêu, Công ty TNHH An Bình An thành lập tháng 6/2005; trụ sở chính tại số 64 đường D2, Cư xá 30/4, quận Bình Thạnh, TP.HCM; vốn điều lệ 10 tỷ đồng; người đại diện theo pháp luật là ông Lê Trọng Nhi, Giám đốc.

Từ 1/8/2009 đến 28/12/2011, Công ty TNHH An Bình An thực hiện vay vốn tại DAB 3 khoản vay, với tổng số tiền 730 tỷ đồng. Tính đến ngày 24/12/2018, Công ty đã tất toán được 1 khoản vay với số tiền 100 tỷ đồng, hiện còn dư nợ tại DAB 2 khoản vay, với số tiền dư nợ gốc 605 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay còn dư nợ là 25.000 trái phiếu của Công ty CP M&C và Quyền khai thác kinh doanh 25.920m2 tháp căn hộ 38 tầng thuộc Dự án Sài Gòn - Ba Son.

Cụ thể, ngày 4/4/2011, Lê Trọng Nhi, Giám đốc Công ty An Bình An ký, đề nghị vay của DAB Chi nhánh quận 4 số tiền 180 tỷ đồng; mục đích đầu tư mua trái phiếu Công ty CP M&C để đầu tư vào dự án Spring Walk An Phú (dự án 7,6 hecta phường An Phú, quận 2); tài sản đảm bảo là 25.000 trái phiếu của Công ty CP M&C (mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu); lãi suất 24%/năm.

Sau khi được DAB ký hợp đồng và giải ngân, số tiền 180 tỷ được Phùng Ngọc Khánh sử dụng như sau: trong ngày 10/5/2011, Công ty An Bình An chuyển 40 tỷ đồng cho Công ty CP M&C. Công ty M&C thực hiện chuyển khoản 4,788 tỷ đồng cho Nguyễn Vĩnh Thụy để trả lãi quá hạn tại DAB Sở Giao dịch; chuyển 5,604 tỷ đồng cho ông Cao Thụy Anh để trả lãi quá hạn tại DAB Sở Giao dịch; chuyển 2,706 tỷ đồng cho Nguyễn Trọng Thắng, sau đó, Nguyễn Trọng Thắng chuyển lại cho Công ty M&C 2,734 tỷ đồng, để trả lãi trong hạn của Công ty M&C tại DAB Quận 9; chuyển 6,528 tỷ đồng cho Bạch Tiến Nam để trả lãi quá hạn tại DAB Sở Giao dịch; số tiền 23,492 tỷ đồng, được sử dụng để trả lãi cho các hợp đồng vay của Công ty CP M&C phát sinh tại DAB Chi nhánh quận 9.

Cáo trạng nêu, việc lập hồ sơ mua bán trái phiếu giữa Công ty An Bình An với Công ty M&C và Nguyễn Trọng Thắng chỉ là hình thức. Số trái phiếu của Công ty M&C mà Thắng mua trước đây là sử dụng tiền vay tại DAB để mua. Bản thân Thắng là người làm thuê cho Phùng Ngọc Khánh, nên việc ký hợp đồng mua bán trái phiếu mục đích để hoàn thiện hồ sơ vay, tiền vay được Khánh sử dụng để trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay của các công ty và cá nhân trong Nhóm khách hàng M&C tại DAB, không có việc mua bán thực. Thực tế khoản vay này chỉ nhằm mục đích lấy tiền để trả gốc và lãi cho khoản vay của Thắng.

Đối với trái phiếu do Công ty M&C phát hành không có giá trị pháp lý và không có giá trị để làm tài sản bảo đảm vì Công ty M&C không đủ điều kiện để phát hành trái phiếu. Cả 2 lần Công ty M&C phát hành trái phiếu với mục đích đầu tư vào dự án tại Spring Walk nhưng Công ty không phải là chủ đầu tư dự án; dự án này mới chỉ được UNBD TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty M&C và Công ty Đại Tín được hợp tác xây dựng khu Tái định cư liên hợp thể dục thể thao phường An Phú, quận 2.

Tương tự, ngày 3/12/2011 Công ty An Bình An do Lê Trọng Nhi làm đại diện tiếp tục thực hiện vay 450 tỷ đồng tại DAB với để hợp tác đầu tư tháp căn hộ 38 tầng thuộc Dự án Sài Gòn - Ba Son.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Công ty An Bình An chuyển 450 tỷ đồng cho Công ty M&C. Công ty M&C thực hiện chuyển khoản cho Công ty Khải Minh với tổng số tiền 447,588 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi cho các hợp đồng vay của Công ty Khải Minh phát sinh tại DAB Sở Giao dịch và Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành.

Cáo trạng xác định, việc lập hồ sơ phương án góp vốn để đầu tư dự án Sài Gòn - Ba Son chỉ là lập khống, vì thực tế Công ty M&C chưa được chấp thuận đầu tư dự án này, việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư là hình thức, để hợp thức hồ sơ vay.

Mặt khác, Công ty An Bình An là công ty của ông Nhi (người làm thuê cho Phùng Ngọc Khánh) nên không có việc hợp tác đầu tư. Thực tế sau khi vay được tiền, số tiền vay không được sử dụng đầu tư vào dự án mà được Phùng Ngọc Khánh chuyển lòng vòng qua các Công ty để trả gốc, lãi cho khoản vay của các công ty trong nhóm khách hàng M&C tại DAB.

Cáo trạng xác định, Phùng Ngọc Khánh là đối tượng chính trong việc chỉ đạo vay và chịu trách nhiệm chính về các khoản vay và số tiền dư nợ.