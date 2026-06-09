Đại gia Sài thành khoe khu vườn đẹp như resort riêng: Hóa ra đây chính là "xa xỉ phẩm" của người giàu

Giữa cuộc sống hiện đại, khi vật chất không còn là thước đo duy nhất cho sự đủ đầy, ngày càng nhiều người tìm về những giá trị bình yên hơn: một khu vườn nhỏ để tự tay chăm sóc, một góc xanh để thư giãn sau những bộn bề. Với nhiều gia đình có điều kiện, "xa xỉ phẩm" đôi khi không còn nằm ở hàng hiệu hay những món đồ đắt đỏ mà chính là sở hữu một không gian sống gần gũi thiên nhiên ngay giữa thành phố.

Điều này phần nào thể hiện qua tổ ấm của MC Quyền Linh và bà xã doanh nhân Dạ Thảo. Dù sống trong căn biệt thự hàng chục tỷ tại TP.HCM, điều khiến nhiều người trầm trồ lại là khu vườn sân thượng xanh mướt, ngập tràn hoa trái do chính tay vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo chăm sóc mỗi ngày.

Gia đình hạnh phúc của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo.

Mới đây, bà xã Quyền Linh tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc mới trong khu vườn của gia đình kèm dòng chia sẻ đầy tự hào: "Sân thượng nhà mình lại đơm hoa kết trái" . Chỉ qua vài hình ảnh, có thể thấy khoảng sân trên cao đã được nữ doanh nhân biến thành một khu vườn xanh mướt, nơi hoa lá và cây trái cùng phát triển tươi tốt.

Một góc khu vườn sai trĩu quả được bà xã Quyền Linh tự hào khoe trên trang Facebook cá nhân.

Không đơn thuần là thuê người chăm sóc, Quyền Linh - Dạ Thảo dành rất nhiều tâm huyết cho khu vườn này. Khi có người nhận xét để sở hữu thành quả như vậy chắc hẳn phải tốn nhiều công sức, bà xã Quyền Linh cũng chia sẻ rằng vì yêu cây nên cô thích tự tay chăm sóc mới cảm thấy yên tâm. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và gia đình, nữ doanh nhân vẫn dành thời gian tưới cây, bón phân, cắt tỉa để duy trì không gian xanh mỗi ngày.

Một trong những điểm gây ấn tượng trong khu vườn chính là các loại cây ăn trái độc đáo. Cây nho thân gỗ sai quả từ gốc lên đến ngọn khiến nhiều người thích thú vì vẻ ngoài lạ mắt. Bên cạnh đó, cây chanh vàng ngoại nhập với những trái lớn, chuyển màu vàng rực dưới nắng cũng góp phần khiến khu vườn thêm sinh động, mang cảm giác như một góc nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Nguồn: Facebook Dạ Thảo.



Không chỉ có cây trái, khu vườn của vợ chồng MC Quyền Linh còn nổi tiếng với những góc hoa hồng rực rỡ. Doanh nhân Dạ Thảo đặc biệt yêu thích hoa hồng và dành nhiều thời gian chăm chút cho các giống hoa khác nhau. Những giàn hồng leo nở thành từng mảng lớn, phủ sắc hồng phấn nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong khu vườn cổ tích.

Nguồn: Facebook Dạ Thảo.



Trước đó, gia đình Dạ Thảo cũng từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên những khóm hồng ngoại nhiều màu sắc. Từ những bụi hồng thân gỗ được tạo dáng gọn gàng đến những bông hoa form cúp mềm mại, tất cả đều cho thấy sự tỉ mỉ của chủ nhân trong việc chăm sóc từng góc nhỏ.

Nguồn: Facebook Dạ Thảo.



Với gia đình MC Quyền Linh, khu vườn không chỉ là nơi trang trí cho căn biệt thự mà còn là không gian để thư giãn, tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề cuộc sống. Chính tình yêu cây cỏ và sự kiên nhẫn chăm sóc từng ngày đã biến sân thượng của gia đình thành một "ốc đảo xanh" đáng mơ ước.

Ngoài hoa hồng, vợ chồng Quyền Linh còn trồng thêm nhiều loại hoa, cây trái và rau củ khác. Không gian xanh mát quanh năm không chỉ là nơi cả gia đình nghỉ ngơi mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố.

Nguồn: Facebook Dạ Thảo.



Nhìn khu vườn của gia đình nam MC, nhiều người cho rằng đôi khi sự xa hoa không chỉ nằm ở biệt thự rộng hay những món đồ đắt tiền. Với những người đã có cuộc sống đủ đầy, một khoảng trời riêng để trồng cây, ngắm hoa, tận hưởng sự bình yên mỗi ngày cũng chính là một loại tài sản vô giá.