Đại học Harvard công bố 4 loại trái cây trường thọ, có loại Việt Nam xuất khẩu top đầu

Gần đây, Đại học Harvard đã công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu về các loại trái cây trường thọ hay ăn quả gì để sống lâu và khỏe mạnh hơn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra bốn loại trái cây có thể cải thiện đáng kể sức khỏe và kéo dài tuổi thọ mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình.

Đứng thứ 4: Chuối

Chuối là loại trái cây rất phổ biến đối với người Việt. Chuối rất giàu kali và vitamin B6, rất cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch và hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Chuối cũng chứa nhiều flavonoid, một loại chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm để thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Ảnh: The Nutrition Source - Harvard University T.H Chan

Chất xơ có trong chuối có thể góp phần thúc đẩy nhu động ruột và tối ưu hóa sức khỏe của hệ tiêu hóa. Mặc dù chuối nằm cuối bảng xếp hạng này nhưng giá trị dinh dưỡng của chuối vẫn đáng được công nhận.

Đứng thứ 3: Nho

Nho không chỉ có vị ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người. Anthocyanin và polyphenol trong vỏ và hạt nho có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể loại bỏ hiệu quả các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Ngoài ra, thành phần resveratrol trong nho còn được xem là thành phần có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh và một số bệnh ung thư. Do đó, ăn nho ở mức độ vừa phải sẽ rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Ảnh: Pin page

Đứng thứ 2: Quả lựu

Quả lựu giàu allantoin, punicalagin và các chất chống oxy hóa khác. Ăn lựu có thể tác động trực tiếp lên tế bào và giúp làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, quả lựu còn có tác dụng chống ung thư và cải thiện trí nhớ.

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn lựu thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, ăn lựu còn thúc đẩy sản xuất elastin, giúp hỗ trợ sức khỏe làn da, theo cách đó, có thể làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn liên quan đến lão hóa. Vì vậy, quả lựu rất xứng đáng được gọi là “trái trường thọ” nếu bạn đang thắc mắc ăn gì để sống lâu hơn.

Ảnh: Delish

Đứng thứ nhất: Quả việt quất

Mặc dù quả việt quất nhỏ nhưng quả việt quất lại có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Việt quất giàu anthocyanin, vitamin C, chất xơ và các thành phần vitamin và khoáng chất có lợi khác. Trong đó, hợp chất thực vật anthocyanins là ngôi sao sáng trong bảng thành phần dinh dưỡng của việt quất.

Một chế độ ăn giàu các thực phẩm chứa anthocyanins có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ có thể bảo vệ tế bào của con người khỏi tác hại của các gốc tự do và nhờ đó làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin C và chất xơ trong quả việt quất còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy sức khỏe đường ruột. Vì vậy, không ngoa khi gọi quả việt quất là "siêu trái cây".

Ảnh: Mayo Clinic News Network

Nhìn chung, dựa trên danh sách các loại "trái cây trường thọ" mà Đại học Harvard công bố, có thể thấy các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, vitamin C cùng chất xơ được xem là có lợi cho sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính do gốc tự do gây ra, tăng cường hệ miễn dịch và từ đó giúp kéo dài tuổi thọ. Mọi người nên thêm đa dạng các loại trái cây vào chế độ ăn hàng ngày, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều. Khuyến nghị chung về lượng trái cây và rau quả là ít nhất 400 gam mỗi ngày, hoặc năm phần ăn 80 gam là vừa đủ.

Nguồn: Sohu