Đại sứ Marc Knapper đánh giá cao việc APH đầu tư vào Hoa Kỳ

Tham dự buổi làm việc, về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ có ông Marc Knapper – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn cán bộ cấp cao. Đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đại sứ quán Hoa Kỳ có Tổng Giám đốc An Phát Holdings Phạm Đỗ Huy Cường, cùng ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.



Tại buổi tiếp đón, ông Phạm Đỗ Huy Cường đã nhiệt liệt chào mừng ngài Đại sứ và đoàn công tác đã tới thăm APH nhân dịp đầu xuân năm mới. Ông Cường đã chia sẻ về quy mô hoạt động cũng như thế mạnh của APH trong sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật công nghệ cao, nguyên liệu và sản phẩm nhựa sinh học tự huỷ, bất động sản công nghiệp và các dự án đầu tư của Tập đoàn tại Hoa Kỳ.

Tổng Giám đốc APH Phạm Đỗ Huy Cường phát biểu chào mừng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.

Nhấn mạnh về sứ mệnh phát triển bền vững của Tập đoàn, ông Phạm Đỗ Huy Cường cho biết, bắt đầu từ năm 2015, An Phát Holdings đã đầu tư mạnh vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh, đưa ra thị trường dòng sản phẩm nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn AnEco. Hiện các sản phẩm AnEco đã được cấp nhiều chứng chỉ hàng đầu thế giới về khả năng phân hủy sinh học trong đó có chứng chỉ BPI (Hoa Kỳ).

Sau hơn 20 năm phát triển, APH hiện cũng là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài. "Hoa Kỳ là một thị trường trọng điểm, giàu tiềm năng và cơ hội. Kim ngạch thương mại 2 chiều của APH và thị trường Hoa Kỳ luôn tăng trưởng ổn định, đạt khoảng 100 triệu USD trong năm 2021 và 2022 bất chấp sự tác động của đại dịch Covid-19", ông Cường khẳng định.

Tổng Giám đốc APH chia sẻ về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Hoa Kỳ.

Hiện APH có 1 công ty thành viên và các đơn vị liên kết đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Bên cạnh việc sản phẩm AnEco lọt top các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử Amazon , thì việc dòng nguyên liệu nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn của APH chính thức được phân phối trên toàn Bắc Mỹ trong năm 2022 cũng đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn

Với sự quan tâm từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Cường bày tỏ kỳ vọng, hoạt động kinh doanh của APH tại thị trường Hoa Kỳ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper đánh giá cao những thành tựu kinh doanh của APH, đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua.

"Tôi đánh giá cao kim ngạch thương mại giữa thị trường Hoa Kỳ và APH đạt 100 triệu USD. Đây là con số rất ấn tượng. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao việc APH đầu tư vào Hoa Kỳ và lòng tin của Tập đoàn dành cho thị trường của chúng tôi. Các cơ hội mở rộng kinh doanh của APH tại Hoa Kỳ sẽ luôn được chào đón", Đại sứ Knapper nói.

Đại sứ Marc Knapper trải nghiệm sản phẩm AnEco.

Đại sứ cũng rất ấn tượng với dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco, hoan nghênh việc APH là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong phát triển và sản xuất nguyên liệu và dòng sản phẩm "xanh".

Với sản phẩm chiến lược AnEco, chắc chắn An Phát Holdings sẽ đóng góp rất lớn vào mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0" (Net Zero) mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra, từ đó góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Do đó, Đại sứ Knapper cho rằng, chiến lược phát triển bền vững của An Phát Holdings là một bước đi hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Đại sứ Knapper khẳng định, "Chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Và tôi tin tưởng rằng, lĩnh vực nhựa sinh học mà APH đang theo đuổi sẽ góp phần đáng kể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về môi trường".

Đại sứ Marc Knapper kỳ vọng, hoạt động kinh doanh của APH sẽ ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẵn sàng là cầu nối nhằm hỗ trợ APH đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ và Bắc Mỹ.

Đại sứ Marc Knapper thăm nhà máy và tìm hiểu về dây chuyền sản xuất sản phẩm sinh học phân huỷ AnEco.

Cũng trong buổi làm việc, Đại sứ Marc Knapper đã cùng Ban lãnh đạo APH thăm nhà máy Nhựa An Phát Xanh thuộc Tập đoàn An Phát Holdings.