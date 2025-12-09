Đại úy Quân đội được Bộ Quốc phòng khen thưởng: Thi quốc tế đạt giải xuất sắc, làm giảng viên nhiều người trọng vọng

Trong số những giọng ca bước ra từ Sao Mai, Lương Nguyệt Anh là một ngôi sao đặc biệt. Xuất thân từ vùng đất Lục Ngạn, Bắc Giang, nữ ca sĩ sinh năm 1990 sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi mới 4 tuổi đã đoạt Giải nhất Tiếng hát học sinh toàn tỉnh và nhiều năm liền giữ vững thành tích này. Đam mê dẫn đường cho cô theo học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi Nguyệt Anh tốt nghiệp với kết quả xuất sắc trước khi hoàn thành cả chương trình cao học. Nền tảng bài bản giúp cô có một bệ phóng vững chắc để theo đuổi dòng dân gian - thể loại đòi hỏi nhiều kỹ thuật lẫn sự thấm đẫm văn hóa truyền thống.

Đại úy Quân đội Lương Nguyệt Anh

Cột mốc đưa cái tên Lương Nguyệt Anh đến gần khán giả cả nước chính là Giải nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc Dân gian. Chiến thắng này không chỉ khẳng định tài năng mà còn mở ra cho cô cánh cửa rộng lớn hơn trên bản đồ âm nhạc. Nhưng khác với nhiều Quán quân chọn lối đi sôi nổi, Nguyệt Anh lại chọn cách phát triển bền vững: kiên trì, âm thầm và trọn vẹn với chất liệu dân gian. Ngoài hoạt động biểu diễn, cô trở thành giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - một trong những môi trường đào tạo nghệ thuật kỷ luật nhất, yêu cầu mỗi giảng viên phải vừa có năng lực, vừa nghiêm túc cống hiến với nghề. Nhiều học trò của cô chia sẻ rằng điều họ nhận được không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là thái độ làm nghề, sự nghiêm túc và tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc dân tộc.

Cô đồng thời là giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Mang trên mình quân hàm Đại úy, Lương Nguyệt Anh là hình ảnh tiêu biểu của nghệ sĩ - chiến sĩ ở thời điểm hiện tại. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn của Quân đội, các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và được đánh giá cao nhờ phong thái chuẩn mực, giọng hát tinh tế nhưng vẫn đầy nội lực. Năm 2024, Nguyệt Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc với ca khúc “Thương người lính đảo Trường Sa” - một sáng tác do chính cô viết sau chuyến công tác đến Trường Sa. Năm 2021, Lương Nguyệt Anh từng đại diện tham dự Army Games và đạt Giải Ba hạng mục Đơn ca nữ - một đấu trường quốc tế có tính đặc thù cao, nơi nghệ sĩ phải thể hiện năng lực chuyên môn và bản lĩnh tại quốc tế. Đây là thành tích khiến cô được nhiều đơn vị ghi nhận và đánh giá rất cao.

Lương Nguyệt Anh vinh dự nhận 2 bằng khen của Bộ Quốc phòng

Những đóng góp liên tiếp giúp Lương Nguyệt Anh nhiều lần được Bộ Quốc phòng biểu dương. Đầu năm 2025, cô được vinh danh vì những thành tích nổi bật trong các hoạt động kỷ niệm lớn của quân đội. Đến tháng 6/2025, nữ ca sĩ tiếp tục nhận hai Bằng khen nhờ thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cùng những đóng góp bền bỉ cho công tác từ 2023-2024. Đây là sự ghi nhận hiếm có dành cho một nghệ sĩ trẻ, cho thấy nỗ lực của cô không chỉ nằm trên sân khấu mà còn trong những nhiệm vụ âm thầm phía sau.

Lương Nguyệt Anh hát dân ca ba miền, chèo, quan họ, xẩm với sự nhuần nhuyễn của người am hiểu văn hóa, nhưng đồng thời luôn tìm cách làm mới để phù hợp với khán giả trẻ. Khi giảng dạy, cô đặt sự trưởng thành của học trò lên hàng đầu, xem đó là phần thưởng ý nghĩa nhất trong nghề. Nguyệt Anh từng hướng dẫn nhiều nghiên cứu về biểu diễn ca khúc âm hưởng miền núi phía Bắc - hướng đi giúp nuôi dưỡng và lan tỏa giá trị của những chất liệu dân ca truyền thống vốn đang thiếu người theo đuổi.

Nhan sắc xinh đẹp của Lương Nguyệt Anh

Thái độ làm nghề nghiêm túc, đời sống riêng tư kín đáo và chừng mực giúp Lương Nguyệt Anh trở thành nghệ sĩ được đồng nghiệp lẫn khán giả tôn trọng. Cô từng chia sẻ rằng âm nhạc với mình không chỉ là công việc mà là sứ giả kết nối tâm hồn, mang theo lòng tự hào quê hương để truyền đến người nghe. Có lẽ chính tinh thần ấy đã giúp một cô gái Bắc Giang ngày nào trở thành nghệ sĩ được Bộ Quốc phòng khen thưởng, là giảng viên được học trò quý trọng và là gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ hôm nay.