Đám cưới Tiên Nguyễn: Phu nhân Thuỷ Tiên diện áo dài tất bật, biệt thự thắt chặt an ninh

07-12-2025 - 08:55 AM | Lifestyle

Sáng nay, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc sẽ tổ chức lễ gia tiên tại tư gia của nhà gái.

Sáng 7/12, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên chính thức gả con gái "rượu" - ái nữ Tiên Nguyễn. Trước khi tổ chức tiệc cưới chiêu đãi dàn khách mời khủng vào chiều nay thì Tiên Nguyễn và chồng tổ chức lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống tại căn biệt thự riêng của gia đình.

Bà Thuỷ Tiên lộ diện quá sang, biệt thự thắt chặt an ninh

Theo ghi nhận từ sáng nay, cổng hoa phía trước biệt thự đã rất chỉn chu, sang trọng với màu hồng chủ đạo. Tiên Nguyễn dùng những vật liệu truyền thống như tre, mành kết hợp với hoa sen, cẩm tú cầu, hoa hồng làm cổng cưới. Bà Thuỷ Tiên diện chiếc áo dài màu vàng, có hoạ tiết hoa sen sang trọng. Trước giờ G diễn ra hôn lễ của con gái, bà Thuỷ Tiên tất bật ra vào, đích thân chỉ đạo những khâu cuối cùng.

Bà Thuỷ Tiên tất bật trong ngày vui của cô con gái cưng

Bên ngoài khu biệt thự, dàn vệ sĩ đã đứng túc trực sẵn để đảm bảo an ninh. Dàn xế sang của khách mời, anh em nhà tỷ phú cũng đang đổ bộ. Đúng chất nhà có hỷ sự, biệt thự bật những bài hát nghe vào đã thấy rần rần không khí cưới xin.

An ninh thắt chặt trước cổng biệt thự nhà Tiên Nguyễn

Cổng hoa biệt thự đã chỉn chu, sẵn sàng chào đón khách

Dàn vệ sĩ phủ kín lối vào nhà tỷ phú

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế. Vì vậy, hôn lễ của Tiên Nguyễn sẽ quy tụ giới kinh doanh, nhiều sao Việt và dàn khách mời VIP, được dự đoán là một trong những sự kiện khủng cuối năm 2025. Trước thềm kết hôn, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc điểm tuyệt đối khi trích 2 tỷ từ tiền quỹ tiết kiệm để tổ chức lễ cưới quyên góp giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua.

Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

