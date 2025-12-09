Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo

Tối 7/12 tại TP.HCM, trong đám cưới của fashionista Tiên Nguyễn, sự xuất hiện của cựu diễn viên Thủy Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bà mẹ của cô dâu chọn một thiết kế Haute Couture đến từ nhà mốt Lebanon – Ziad Nakad, nổi bật bởi phom dáng sang trọng và kỹ thuật đính kết kỳ công.

Trong khoảnh khắc đặc biệt của con gái, Thủy Tiên hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức kim cương Cartier, tạo nên tổng thể đẳng cấp nhưng vẫn giữ nét nền nã quen thuộc.

Không chọn mẫu váy có sẵn, Thủy Tiên yêu cầu nhà thiết kế tạo nên phiên bản riêng dành cho mình: tinh tế hơn ở đường nét, che được các điểm cơ thể mà chị không muốn khoe, đồng thời vẫn giữ được vẻ thanh thoát của Haute Couture. Hàng nghìn chi tiết đá và pha lê được đính kết thủ công trong nhiều tháng, tạo nên hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn, tôn trọn phong thái quý phái của người phụ nữ trung niên.

Ziad Nakad vốn được giới mộ điệu yêu thích bởi vẻ đẹp nữ tính và sự tỉ mỉ trong từng lớp chất liệu. Xuất thân từ Lebanon, nhà thiết kế này đã gây tiếng vang từ cuối thập niên 1990 và dần khẳng định vị thế tại các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Những bộ sưu tập Haute Couture của ông thường được xem là biểu tượng của sự lộng lẫy, tinh xảo và khéo léo tôn đường cong của phụ nữ.

Bên cạnh Thủy Tiên, mẹ chồng Tiên Nguyễn cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế đến từ local brand Việt Nam Hacchic. Bộ váy tông vàng champagne được xử lý hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công, phủ kín các chi tiết sequin và pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh, khiến người mặc nổi bật mà vẫn giữ được vẻ quý phái của phụ nữ trung niên.

Hacchic vốn nổi tiếng với dòng evening gown mang tinh thần Haute Couture, chú trọng phom dáng ôm vừa vặn và những đường dựng corset tinh tế. Khi đứng cạnh cô dâu và mẹ ruột Thủy Tiên, bộ váy của Hacchic góp phần tạo nên một khung hình “tam mỹ nhân” rực rỡ, chứng minh tay nghề ngày càng điêu luyện của các thương hiệu Việt trong phân khúc thời trang cao cấp.

Sự xuất hiện của bà trong thiết kế Hacchic không chỉ làm nổi bật vẻ sang trọng của dàn phụ mẫu trong lễ cưới, mà còn là minh chứng cho việc local brand Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh về chất lượng và thẩm mỹ trong những sự kiện mang tính biểu tượng của giới thượng lưu.











