Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo

09-12-2025 - 22:11 PM | Lifestyle

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo

Khung hình “tam mỹ nhân” gây bão: Mẹ chồng – mẹ ruột – cô dâu Tiên Nguyễn đẹp như bước ra từ sàn diễn thời trang.

Tối 7/12 tại TP.HCM, trong đám cưới của fashionista Tiên Nguyễn, sự xuất hiện của cựu diễn viên Thủy Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bà mẹ của cô dâu chọn một thiết kế Haute Couture đến từ nhà mốt Lebanon – Ziad Nakad, nổi bật bởi phom dáng sang trọng và kỹ thuật đính kết kỳ công.

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo- Ảnh 1.

Trong khoảnh khắc đặc biệt của con gái, Thủy Tiên hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức kim cương Cartier, tạo nên tổng thể đẳng cấp nhưng vẫn giữ nét nền nã quen thuộc.

Không chọn mẫu váy có sẵn, Thủy Tiên yêu cầu nhà thiết kế tạo nên phiên bản riêng dành cho mình: tinh tế hơn ở đường nét, che được các điểm cơ thể mà chị không muốn khoe, đồng thời vẫn giữ được vẻ thanh thoát của Haute Couture. Hàng nghìn chi tiết đá và pha lê được đính kết thủ công trong nhiều tháng, tạo nên hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn, tôn trọn phong thái quý phái của người phụ nữ trung niên.

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo- Ảnh 2.

Ziad Nakad vốn được giới mộ điệu yêu thích bởi vẻ đẹp nữ tính và sự tỉ mỉ trong từng lớp chất liệu. Xuất thân từ Lebanon, nhà thiết kế này đã gây tiếng vang từ cuối thập niên 1990 và dần khẳng định vị thế tại các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Những bộ sưu tập Haute Couture của ông thường được xem là biểu tượng của sự lộng lẫy, tinh xảo và khéo léo tôn đường cong của phụ nữ.

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo- Ảnh 3.

Bên cạnh Thủy Tiên, mẹ chồng Tiên Nguyễn cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế đến từ local brand Việt Nam Hacchic. Bộ váy tông vàng champagne được xử lý hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công, phủ kín các chi tiết sequin và pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh, khiến người mặc nổi bật mà vẫn giữ được vẻ quý phái của phụ nữ trung niên.

Hacchic vốn nổi tiếng với dòng evening gown mang tinh thần Haute Couture, chú trọng phom dáng ôm vừa vặn và những đường dựng corset tinh tế. Khi đứng cạnh cô dâu và mẹ ruột Thủy Tiên, bộ váy của Hacchic góp phần tạo nên một khung hình “tam mỹ nhân” rực rỡ, chứng minh tay nghề ngày càng điêu luyện của các thương hiệu Việt trong phân khúc thời trang cao cấp.

Sự xuất hiện của bà trong thiết kế Hacchic không chỉ làm nổi bật vẻ sang trọng của dàn phụ mẫu trong lễ cưới, mà còn là minh chứng cho việc local brand Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh về chất lượng và thẩm mỹ trong những sự kiện mang tính biểu tượng của giới thượng lưu.

Đám cưới Tiên Nguyễn thành “thảm đỏ” thu nhỏ: Mẹ đẻ diện váy 600 triệu, mẹ chồng chọn thiết kế "made in Vietnam" tinh xảo- Ảnh 4.

"Tình đầu quốc dân" Suzy xả ảnh xinh tươi ngút ngàn ở Việt Nam, check-in màn LED làm vạn fan nức lòng




Theo Như Quỳnh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ là Giám đốc Nghệ thuật, 50 tuổi vẫn ở với mẹ: "Cuộc đời mình đừng trông chờ người khác"

Nam nghệ sĩ là Giám đốc Nghệ thuật, 50 tuổi vẫn ở với mẹ: "Cuộc đời mình đừng trông chờ người khác" Nổi bật

Ái nữ con tỷ phú vừa cưới đã đòi ly hôn, viết tâm thư vạch trần "5 tội lớn" của chồng

Ái nữ con tỷ phú vừa cưới đã đòi ly hôn, viết tâm thư vạch trần "5 tội lớn" của chồng Nổi bật

iPhone mới của Apple "thủng đáy", rớt giá thảm hại khiến người mua "khóc thét"

iPhone mới của Apple "thủng đáy", rớt giá thảm hại khiến người mua "khóc thét"

22:10 , 09/12/2025
Không phải sơn hào hải vị, đây là 6 thức quà gây thương nhớ ở Thạch Gia Trang khiến du khách ăn một lần là nhớ cả đời

Không phải sơn hào hải vị, đây là 6 thức quà gây thương nhớ ở Thạch Gia Trang khiến du khách ăn một lần là nhớ cả đời

21:59 , 09/12/2025
Sự hết thời của 1 ngôi sao: Streamer lấn sân ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm, mở concert ế vé phải đi “thuê fan”

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Streamer lấn sân ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm, mở concert ế vé phải đi “thuê fan”

21:18 , 09/12/2025
4 dấu hiệu cho thấy bạn sắp giàu lên

4 dấu hiệu cho thấy bạn sắp giàu lên

21:14 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên