Đàm Quang Nghĩa ra đầu thú

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 27/2 cho biết Công an phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long phối hợp vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Quang Nghĩa (sinh năm 1993, HKTT: Tổ 4, khu 1, phường Tuần Châu) ở nước ngoài về đầu thú.

Nghĩa từng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể trước đó, vào ngày 20/5/2023, do mâu thuẫn bột phát, Đàm Quang Nghĩa cùng đồng bọn đã dùng hung khí đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1995, HKTT: xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long). Đàm Quang Nghĩa từng có 01 tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 5 năm, 3 tháng tù giam.

Đàm Quang Nghĩa tại Cơ quan Công an - Ảnh: CA Quảng Ninh

Sau hơn 01 năm kiên trì vận động, thuyết phục đến ngày 25/02/2025 Đàm Quang Nghĩa đã đến Công an phường Tuần Châu đầu thú. Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, sau khi gây án xong đã bỏ trốn vào miền Nam và sang Campuchia, rồi bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán vào khu vực giáp biên giới Thái Lan.

Biết được thông tin mình bị truy nã và được người nhà cũng như trực tiếp cán bộ Công an phường Tuần Châu vận động, thuyết phục, Đàm Quang Nghĩa đã quay về địa phương để đầu thú.