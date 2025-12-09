Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng: “Phiên phiến ra ngoài đường coi"

09-12-2025 - 22:25 PM | Lifestyle

Nói xong, Đàm Vĩnh Hưng bật cười để cho thấy anh chỉ nói theo hướng vui vẻ, không căng thẳng.

Mới đây, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một clip ghi lại quá trình anh trang trí Noel lần cuối cho căn biệt thự 100 tỷ vừa bán. Theo Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt mua đồ trang trí Noel từ Mỹ về Việt Nam. Nam ca sĩ “Say tình” còn ra cả Hà Nội để mua thêm một số món đồ cho đúng ý. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh phải mất tới 10 ngày để trang hoàng, quấn dây đèn, làm hang đá… để mọi thứ thật lộng lẫy.

Cũng trong clip, khi có người hỏi Đàm Vĩnh Hưng: “Sao không làm phiên phiến đi, hay là ‘bệnh’ của Đàm Vĩnh Hưng phải làm vậy?”, nam ca sĩ đã nói thẳng: “Phiên phiến ra ngoài đường coi. Ngoài đó nhiều lắm, vòng đây này rất nhiều”. Nói xong, anh bật cười để cho thấy mình chỉ nói theo hướng vui vẻ, không căng thẳng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trong clip.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm lý do vì sao anh chịu chơi, chịu chi như vậy: “Tôi yêu Noel, yêu Giáng sinh và thích trang trí, thích làm đẹp. Tôi không cà phê, rượu chè, nhậu nhẹt, đua xe, đổi xe này xe kia. Giờ tôi cũng không trai gái, sống thanh tịnh nên dồn hết những thứ mình vui vẻ vào đây”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Được biết, suốt 17 năm sống trong căn biệt thự ở quận 10, TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng luôn chi khoản tiền lớn để trang trí nhà, đón fan tới giao lưu, tham quan và chụp hình. Năm nay là năm cuối anh sống tại đây nên mọi thứ lại càng được làm hoành tráng hơn. “Năm cuối, tôi phải làm cho nó đã đời”.

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Streamer lấn sân ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm, mở concert ế vé phải đi “thuê fan”

Theo Li La

Thanh niên Việt

