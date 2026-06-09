Dẫn đầu thế giới với mức tăng 100%, 1 chỉ số chứng khoán vừa sụt giảm mạnh 8%, nhà đầu tư cầm tỷ USD tháo lui, chuyên gia xua tay ‘chớ lo’: Vì sao?

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán tháo hàng tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc trong năm nay, ngay cả khi Kospi là chỉ số nổi bật nhất thế giới tính đến hiện tại với mức tăng kỷ lục.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, tính đến sáng ngày 8/6, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 1.240 tỷ won (khoảng 801 triệu USD).

Chỉ số Kospi đã giảm hơn 8% ngay đầu phiên thứ Hai, xuống còn 7.484,41 điểm, kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động. Đây là mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 4/3. Hiện tại, chỉ số này thấp hơn 15% so với mức đỉnh 8.801,49 điểm đạt được vào ngày 2/6.

Động lực chính từng thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của chỉ số Kospi là các nhà sản xuất chip Hàn Quốc. Chỉ riêng trong năm nay, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics và SK Hynix đã tăng lần lượt hơn 150% và 200%, chiếm hơn một nửa chỉ số chuẩn.

Trong phiên ngày 8/6, giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip Samsung Electronics giảm tới 10,2%. Cổ phiếu cùng ngành SK Hynix giảm 7,7%.

Sau khi chào phiên, thị trường đã tạm ngừng giao dịch trong 20 phút. Đây là lần thứ ba cơ chế ngắt mạch này được kích hoạt và là lần thứ 9 trong lịch sử thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và chiến lược gia cho rằng việc khối ngoại bán tháo không phải do các yếu tố cơ bản suy yếu mà là do sự tăng nóng của chính thị trường.

Chiến lược gia cổ phiếu khu vực châu Á – Thái Bình Dương Chetan Seth tại Nomura cho biết: “Về cơ bản, đây là hiện tượng bán tháo khó tránh khỏi mà chúng ta đang chứng kiến từ các nhà đầu tư và khách hàng của mình”.

Theo các nhà đầu tư chia sẻ với CNBC, khi cổ phiếu Hàn Quốc tăng mạnh, tỷ trọng của những cổ phiếu này trong các chỉ số chuẩn toàn cầu và thị trường mới nổi cũng tăng vọt. Điều đó buộc nhiều nhà quản lý quỹ chủ động phải cắt giảm vị thế để duy trì danh mục đầu tư và mức độ rủi ro cho phép.

Áp lực bán ra đã thể hiện rõ trong nhiều tháng qua. Goldman Sachs ước tính dòng vốn nước ngoài chảy ra khỏi chỉ số Kospi đã đạt khoảng 62 tỷ USD tính đến cuối tháng 5.

Theo Nomura, hiện tượng này cũng tương tự với những gì xảy ra tại Ấn Độ trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư cá nhân trong nước đang dần lấn át các nhà đầu tư nước ngoài.

Chuyên gia Seth nói thêm: “Tôi nghĩ kịch bản tương tự cũng có thể diễn ra ở Hàn Quốc”. Vì thế, các nhà đầu tư nước ngoài có thể chờ thời cơ để mua vào sau khi thị trường điều chỉnh giảm.

Giám đốc điều hành mảng cổ phiếu tùy chọn Nick Wilcox tại Man Group cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông lưu ý thêm rằng một số nhà đầu tư cũng đang gặp phải những hạn chế về quy định liên quan đến số lượng cổ phiếu họ có thể sở hữu trong từng công ty khi cổ phiếu của các công ty lớn nhất Hàn Quốc tăng vọt.

Tuy nhiên, lượng bán ròng của khối ngoại đã được bù đắp hoàn toàn bởi làn sóng mua vào trong nước.

Ông Wilcox cho biết nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã đổ khoảng 70 tỷ USD vào chứng khoán và số lượng tài khoản mở mới tăng vọt.

Các chuyên gia kỳ cựu khẳng định nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn vững mạnh. Goldman Sachs vẫn lạc quan về thị trường chứng khoán Hàn Quốc, nâng dự báo chỉ số Kospi 12 tháng lên 12.000 điểm và dự báo tăng 37%.

Theo CNBC