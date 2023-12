Dẫn đầu thị phần thẻ ghi nợ tại Việt Nam, OCB nhận 2 giải thưởng lớn từ Mastercard

Cụ thể, tại sự kiện Mastercard Year End Appreciation Dinner 2023 vừa qua, OCB đã được Tổ chức Thẻ Quốc tế Mastercard vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng danh giá bao gồm: "Ngân hàng tăng trưởng thẻ ghi nợ nhanh nhất" (Fastest Growing Debit Issuers) và "Ngân hàng dẫn đầu thị phần thẻ ghi nợ" (Leadership in Debit Acquisition).







Tính đến thời điểm hiện tại, OCB đã cho ra mắt thị trường 9 dòng thẻ hợp tác cùng Mastercard với các đặc quyền được may đo phù hợp theo tiêu chí, nhu cầu sử dụng của từng khách hàng. Trong đó có thể kể đến OCB Installment Mastercard Platinum – dòng thẻ tín dụng tự động trả góp đầu tiên tại Việt Nam, OCB Mastercard Priority – thẻ tín dụng dành cho khách hàng ưu tiên, miễn phí thường niên trọn đời hay dòng thẻ dành riêng cho giới trẻ OCB Mastercard Lifestyle cùng nhiều dòng thẻ nội bật khác như OCB iGen Mastercard Platinum, OCB Mastercard Passport Debit…

Đặc biệt, OCB vừa chính thức giới thiệu đến thị trường dòng thẻ OCB Mastercard World – dòng thẻ dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng/tháng cùng nhiều đặc quyền ưu tiên khác.

Dù chỉ mới ra mắt vào đầu Quý 4, nhưng thẻ OCB Mastercard World đã tạo dấu ấn riêng trên thị trường nhờ công nghệ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán trên cùng một phôi thẻ vật lý, chủ thẻ có thể dễ dàng tối ưu hóa trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Được biết hiện nay, hoạt động kinh doanh Thẻ của OCB đã và đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng, góp phần rất lớn vào lợi nhuận chung của mảng Bán lẻ. Cụ thể, chỉ tính riêng dòng thẻ ghi nợ của OCB 3 năm trở lại đây, số lượng thẻ phát hành mới đã tăng 284% so với năm 2020, 6 tháng đầu năm 2023, doanh số giao dịch thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế ghi nhận sự tăng trưởng 142% so với cùng kỳ 2022. Các sản phẩm như thẻ tín dụng OCB JCB Gold, thẻ tín dụng OCB JCB Platinum, thẻ tín dụng OCB Mastercard Platinum… nhận được sự ưa chuộng rất lớn từ thị trường khi số lượng thẻ phát hành mới trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ.

"Để đạt được kết quả trên, chúng tôi phải thật sự rất nhạy bén với những thay đổi trong thị hiếu, cũng như phong cách sử dụng thẻ tín dụng của thị trường, từ đó liên tục đổi mới, sáng tạo, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc nhận được giải thưởng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng cũng như thị phần thẻ ghi nợ, chính là minh chứng rõ nét cho niềm tin yêu của khách hàng đối với các sản phẩm thẻ của OCB. Đồng thời, khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu của thương hiệu thẻ OCB tại thị trường Việt Nam, góp phần cùng Chính Phủ, NHNN đẩy mạnh làn sóng thanh toán không tiền mặt". Đại diện OCB chia sẻ.

Bên cạnh 2 giải thưởng uy tín từ Mastercard, OCB còn liên tục nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ Napas và JCB trong năm, bao gồm: giải "Outstanding Bank In Customer Card Usage" tại Hội nghị Tổ chức thành viên của Napas; bộ đôi giải thưởng "Leading Licensee in Card Acquisition 2022" và "Leading Licensee in Premium Card Balance 2022" tại Hội nghị JCB Việt Nam.

Với nền tảng công nghệ hàng đầu, tiên phong trong các hoạt động chuyển đổi số và đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ, OCB luôn duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh với mức tăng trưởng ổn định, bền vững, chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ sinh lời cao, quản trị rủi ro cũng được chú trọng…, Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, OCB đã trở thành một trong những ngân hàng nằm trong Top 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á – Thái Bình Dương và liên tiếp 2 năm liền nằm trong Top 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.