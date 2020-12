Đàn ông có 3 đặc điểm này chính là bạn đời "vàng mười", xứng đáng đồng hành trọn đời, phụ nữ có được nhất định phải trân trọng

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những người phụ nữ họ có nhiều tiêu chuẩn khác nhau để chọn người đàn ông có thể đồng hành che chở cho mình đến khi già đi. Người thì cho rằng họ chỉ cần người đàn ông của họ có thật nhiều tiền, người thì cần người đàn ông sẵn sàng dành thời gian cho vợ con, luôn sẵn dành thời gian dành cho gia đình... Trên thực tế người đàn ông đáng tin tưởng, có thể đồng hành cùng một người phụ nữ đến cuối đời thường có ba đặc điểm sau:



Khi gặp bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ chỉ trích đối phương

Trong cuộc sống hôn nhân có nhiều cặp đôi bình thường rất quan tâm nhau nhưng khi đối phương phạm lỗi thì chỉ biết chỉ trích, dồn nén. Và tình cảm giữa hai người khi đó đã trở thành vũ khí để làm tổn thương nhau.

Câu chuyện về bố mẹ Tiểu Linh khiến mọi người vô cùng xúc động. Năm ngoái, mẹ cô đã đầu tư số tiền tiết kiệm được trong vài năm vào một tổ chức tài chính. Chưa đầy nửa năm, công ty bỏ trốn không lấy lại được tiền. Sau khi biết tin, mẹ Tiểu Linh mấy ngày nay không ăn uống gì, buồn rầu đến phát sốt...

Ngược lại, cha cô thì lại rất bình tĩnh cùng mẹ đến đồn cảnh sát, ngày nào cũng băn khoăn nghĩ cách làm sao để mẹ ăn nhiều hơn. Đặc biệt, ông còn căn dặn bạn bè sau này không được nhắc đến chuyện này vì sợ mẹ buồn, mà tự trách mình.

Bố an ủi mẹ: "Mất tiền là chuyện nhỏ, người không sao mới là chuyện may. Coi như của đi thay người, gia đình bình an là tốt rồi”.

Trong hôn nhân không thể tránh khỏi những mâu thuẫn vợ chồng chỉ vì xích mích những chuyện nhỏ nhặt. Khi đối phương đã và đang tự trách và khó chịu, những lời phàn nàn sẽ chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu hơn và đổ thêm dầu vào lửa.

Người đàn ông mà luôn sẵn sàng bao dung, che chở cho người mình thương chính là chỗ dựa vững chãi của phụ nữ. Ngược lại, nếu người đàn ông hở chuyện lại quay sang trách móc, chì chiết sẽ càng làm mọi thứ trở lên căng thẳng, gây áp lực cho bạn đời của mình.

Người đàn ông chủ động vun vén tài chính gia đình

Không cần phải nói tiền quan trọng như thế nào trong hôn nhân. Trong một cuộc hôn nhân của hai người tài chính là điều kiện quan trọng để duy trì sự hạnh phúc, viên mãn của mọi gia đình.

Khi một người đàn ông sẵn sàng dành cả tài sản của mình cho gia đình, anh ta thực sự trao trái tim cho tổ ấm của mình. Bởi “đồng tiền đi liền khúc ruột” nếu người đàn ông đã đồng ý để vợ quản lý tài sản của họ chính là thể hiện tình yêu, sự tin tưởng và tín nhiệm của họ bạn đời.

Một người bạn gái của Tiểu Linh đã được cầu hôn vào tuần trước, và cảnh cầu hôn đặc biệt cảm động. Bạn trai của cô gái đã nghiêm túc lấy ra các giấy về đầu tư, và lần lượt lấy giấy phép lái xe, thẻ lương, thẻ thưởng và chứng chỉ bất động sản. Một lúc sau, anh nghẹn ngào nói: "Đây là anh, là của em, là tất cả của anh, đều thuộc về em". Đó là một cảnh cầu hôn khiến mọi người phải kinh ngạc, không phải vì sự giàu có mà bởi sự tin tưởng và chân thành của người đàn ông dành cho cô gái. Vì "anh yêu em, của anh là của em, anh sẽ cho em tất cả, còn yêu anh sẽ cho em cảm giác an toàn".

Người đàn ông như vậy thật đáng để phụ nữ sống và trân trọng cuộc đời mình! Đây cũng là một biểu hiện của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ đồng hành cả đời.

Vạch rõ ranh giới của các mối quan hệ

Việc giữ danh giới trong các mối quan hệ trong hôn nhân là điều mấu chốt quan trọng. Đặc biệt là đàn ông bởi các đặc thù công việc, tính cách của họ. Việc đảm bảo giữ vững được lập trường thể hiện người đàn ông ấy thực sự rất có bản lĩnh, luôn có thể làm chủ mình trong các mối quan hệ.

Một người đàn ông luôn rõ ràng ranh giới trong các mối quan hệ sẽ là một người đáng tin, cho dù bạn đời có ở bên cạnh anh ta hay không.

Là đàn ông thì cũng nên ra tay giúp đỡ người khác khi cần thiết, thấy việc tốt thì nên làm, bảo vệ phái yếu, nhưng sự nhiệt tình ấy luôn cần có một giới hạn rõ ràng. Sự tin tưởng của hai người dành cho nhau dần dần tích lũy qua từng sự kiện nhỏ trong cuộc sống, đến cuối cùng là tin tưởng tuyệt đối và trở thành cơ sở của sự ổn định trong hôn nhân.

