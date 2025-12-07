Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!

07-12-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Đám cưới của Tiên Nguyễn sẽ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị - sự kiện cao cấp vào chiều nay.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Tiên Nguyễn - con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên tổ chức lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống tại căn biệt thự riêng của gia đình. Vào sáng 7/12, vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn, Linh Rin - Phillip Nguyễn cùng các thành viên trong gia đình tỷ phú đã có mặt.

Ngày vui của Tiên Nguyễn dự kiến sẽ quy tụ dàn khách mời không phải dạng vừa, trong đó có cả người nổi tiếng trong showbiz như ca sĩ Chi Pu, Thảo Nhi Lê, Hoa hậu Hương Giang... Trong lễ gia tiên, Á hậu Thảo Nhi Lê đã đảm nhận vai trò đặc biệt khi góp mặt trong dàn bê tráp.

Trên sóng livestream, Hương Giang xác nhận sẽ tham gia và còn khẳng định dàn khách mời tại đây sẽ rất khủng vì gia đình Tiên Nguyễn có mối quan hệ rộng. Cô chia sẻ: "Vì Giang có chơi với em Tiên. Giang sẽ đi đám cưới của em Tiên Nguyễn. Đám cưới ngày mai Giang nghĩ là khách mời sẽ rất khủng. Vì mối quan hệ của nhà Tiên chắc chắn siêu khủng rồi".

Hoa hậu Hương Giang xác nhận tham gia đám cưới của Tiên Nguyễn (Nguồn: @bongtruyenthong)

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 1.

Người đẹp 9x cho rằng dàn khách mời xuất hiện tại đây sẽ rất khủng

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 2.

Chi Pu chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của Tiên Nguyễn trên mạng xã hội

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 3.

Góp mặt trong đội bê tráp của Tiên Nguyễn sáng 7/12, Á hậu Thảo Nhi Lê dự kiến cũng sẽ tham gia đám cưới được tổ chức cùng ngày

Sáng 7/12, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn đã được tổ chức ở căn biệt thự riêng của gia đình

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 4.

Tiên Nguyễn cùng gia đình chụp ảnh trước căn biệt thự sang trọng

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 5.

Cặp đôi tay trong tay tình tứ trong ngày trọng đại

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 6.

Ngày vui của cặp đôi là sự kiện được quan tâm nhất trong ngày hôm nay

Tiệc cưới sẽ diễn ra tối cùng ngày với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng. Lễ thành hôn của Tiên Nguyễn sẽ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị - sự kiện cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Người dự tiệc được yêu cầu mặc đồ dạ hội, không giới hạn màu sắc. Trước đó, cô dâu chú rể thực hiện bộ ảnh cưới ở London, dưới sự chỉ đạo của nhà tổ chức sự kiện danh tiếng Anna Frascisco.

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 7.

Địa điểm tổ chức đám cưới của Tiên Nguyễn và chú rể ngoại quốc Justin Cohen cũng từng là nơi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn

Bạn trai của Tiên Nguyễn - Justin Cohen là doanh nhân trong lĩnh vực quảng cáo, sinh ra tại Dubai, lớn lên ở Canada và tốt nghiệp hai học viện danh tiếng: BCIT và Vancouver Film School.

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô học Quản trị Kinh doanh tại TPHCM, sau đó lấy bằng thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London.

Hiện cô phụ trách nhiều hoạt động cộng đồng của IPP Group. Tiên Nguyễn đồng thời là em cùng cha khác mẹ với Louis Nguyễn và là gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, quen biết rộng trong giới giải trí.

Dàn sao rần rần đám cưới Tiên Nguyễn: Chi Pu - Hương Giang sẽ tham dự, 1 Á hậu được giao nhiệm vụ đặc biệt!- Ảnh 8.

Tiên Nguyễn và bạn trai đã yêu nhau nhiều năm nhưng giữ kín mối quan hệ

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

