Đang đi trên đường, các tài xế hoảng hốt khi thấy "vật lạ" xuất hiện, lập tức xuống xe can thiệp

Một tình huống giao thông nguy hiểm tại Thái Lan vừa khiến nhiều người thót tim. May mắn các tài xế đều đã làm chủ được tốc độ và chưa có sự va chạm, nhưng đây cũng là bài học để các phụ huynh có con nhỏ chú ý hơn.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Hai, 10/2 vừa qua tại đường Sirisothorn dẫn tới thành phố Chachoengsao, thuộc tỉnh Chachoengsao của Thái Lan. Video của vụ việc cũng được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Theo đó, hình ảnh do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại cho thấy các phương tiện đang lưu thông thì bất ngờ phát hiện một "vật lạ" đang di chuyển ở giữa đường.

Khi đến gần, họ mới nhìn thấy rõ rằng đó là một bé gái khoảng 2 tuổi đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi và tiến ra giữa con đường đông đúc có 4 làn với vô số các phương tiện ô tô, xe máy đang đi lại.

Đang lái xe, các tài xe hốt hoảng phát hiện "vật lạ" đang di chuyển giữa đường.

May mắn những chiếc xe đều làm chủ được tốc độ và kịp thời dừng lại. Người ta nhìn thấy một số người đàn ông chạy ra khỏi xe để đưa bé gái vào lề đường. Người đàn ông mặc áo vàng đã bế cả bé gái lẫn chiếc xe lên. Người đàn ông mặc áo xanh thì dường như bế theo con mèo cưng của cô bé. Sau đó họ đi tìm người thân của em.

Một số người đi đường tốt bụng đã dừng lại và giúp đỡ bé gái.

Sau vụ việc này, phóng viên đã tìm gặp anh Adithep, 40 tuổi, cha của bé gái 2 tuổi rưỡi tên là Print - nhân vật đã khiến các tài xế hốt hoảng trong tình huống nói trên. Anh Adithep giải thích rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, con gái anh đang chơi trong nhà còn anh đang xem tivi ở một phòng khác. Adithep kể lại rằng Print đã đặt hai chú mèo con vào một chiếc giỏ ở phía sau xe đẩy. Một trong những chú mèo con màu đen đã nhảy ra ngoài và bỏ chạy, khiến Print phải đẩy xe theo sau.

Bé gái đã được đưa vào nhà một cách an toàn.

Thật không may, chiếc xe của bé gái đã lăn xuống một con đường dốc dẫn ra đường lớn. Cứ thế, bé gái và chú mèo con đã đi ra giữa các làn xe. May mắn là những người đi đường đã kịp thời dừng lại và can thiệp. Được biết, bé Print đã rất may mắn khi được giúp đỡ đúng lúc và không có sự cố nào xảy ra vì con đường này nổi tiếng là nơi các tài xế thường chạy quá tốc độ.

Chủ bài đăng qua đây cũng kêu gọi các bậc cha mẹ phải trông coi con em mình cẩn thận để tránh xảy ra tình huống nguy hiểm tương tự.