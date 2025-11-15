Đang nói chuyện nhiều người trúng số, người đàn ông sực nhớ có 2 tờ chưa dò: Cái kết không tưởng

Một đại lý vé số ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) mới đây chia sẻ câu chuyện về người đàn ông mua vé số rồi quên dò khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý cho biết, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, hoàn cảnh không khá giả, thường đi xe đạp đã gặp một người bán vé số dạo và quyết định mua ủng hộ. Sau khi mua xong, người đàn ông quên dò.

Theo lời chủ đại lý vé số, gần 1 tuần sau, khi người đàn ông cùng gia đình đang nói chuyện dạo này có nhiều người trúng số thì ông mới sực nhớ ra mình có 2 tờ vé số chưa dò. Khi kiểm tra, ông bất ngờ phát hiện trúng độc đắc. Người này sau đó đã nhờ con chở ngay đến đại lý để đổi thưởng. Ông nhận 600 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại gửi ngân hàng.

Sực nhớ ra có 2 tấm vé số quên dò, người đàn ông bất ngờ phát hiện mình trúng độc đắc.

2 tờ vé số giúp vị khách nam đổi đời mang dãy số 145989, mở thưởng xổ số Kiên Giang ngày 2/11. Tổng giải thưởng mà người đàn ông nhận được là 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân).

Trước đó ít ngày, một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết đã đổi thưởng cho một vị khách nam trúng giải độc đắc, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.

Người đàn ông may mắn đổi đời nhờ tờ vé mang dãy số 872426, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9/11. Với tổng giải thưởng nhận được là 1,8 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân), vị khách nhận 800 triệu đồng tiền mặt, còn lại 1 tỷ đồng nhận bằng hình thức chuyển khoản.