Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang nói chuyện nhiều người trúng số, người đàn ông sực nhớ có 2 tờ chưa dò: Cái kết không tưởng

15-11-2025 - 19:30 PM | Sống

Đang nói chuyện nhiều người trúng số, người đàn ông sực nhớ có 2 tờ chưa dò: Cái kết không tưởng

Người đàn ông hoàn cảnh không khá giả, mua 2 tờ vé số ủng hộ người bán dạo rồi quên không dò.

Một đại lý vé số ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) mới đây chia sẻ câu chuyện về người đàn ông mua vé số rồi quên dò khiến nhiều người bất ngờ. 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý cho biết, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, hoàn cảnh không khá giả, thường đi xe đạp đã gặp một người bán vé số dạo và quyết định mua ủng hộ. Sau khi mua xong, người đàn ông quên dò. 

Theo lời chủ đại lý vé số, gần 1 tuần sau, khi người đàn ông cùng gia đình đang nói chuyện dạo này có nhiều người trúng số thì ông mới sực nhớ ra mình có 2 tờ vé số chưa dò. Khi kiểm tra, ông bất ngờ phát hiện trúng độc đắc. Người này sau đó đã nhờ con chở ngay đến đại lý để đổi thưởng. Ông nhận 600 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại gửi ngân hàng. 

Đang nói chuyện nhiều người trúng số, người đàn ông sực nhớ có 2 tờ chưa dò: Cái kết không tưởng- Ảnh 1.

Sực nhớ ra có 2 tấm vé số quên dò, người đàn ông bất ngờ phát hiện mình trúng độc đắc.

2 tờ vé số giúp vị khách nam đổi đời mang dãy số 145989, mở thưởng xổ số Kiên Giang ngày 2/11. Tổng giải thưởng mà người đàn ông nhận được là 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân). 

Trước đó ít ngày, một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết đã đổi thưởng cho một vị khách nam trúng giải độc đắc, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động. 

Người đàn ông may mắn đổi đời nhờ tờ vé mang dãy số 872426, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9/11. Với tổng giải thưởng nhận được là 1,8 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân), vị khách nhận 800 triệu đồng tiền mặt, còn lại 1 tỷ đồng nhận bằng hình thức chuyển khoản. 

Tin được không: 200 người làm “thần đèn” di chuyển thành công ngôi nhà nặng 6 tấn đi 30m, chủ nhà khẳng định “Không ai lấy tiền công”

Theo Lam Giang

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Kiên Giang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Trồng "Hạt vàng thế kỷ 21" theo cách chỉ có ở Việt Nam, nông hộ thu 400 triệu đồng/ha/năm

Trồng "Hạt vàng thế kỷ 21" theo cách chỉ có ở Việt Nam, nông hộ thu 400 triệu đồng/ha/năm

19:02 , 15/11/2025
Nữ NSND 80 tuổi khiến Trấn Thành bật khóc vì 1 câu nói, Hương Lan phải nể sợ

Nữ NSND 80 tuổi khiến Trấn Thành bật khóc vì 1 câu nói, Hương Lan phải nể sợ

18:52 , 15/11/2025
Nhặt được 20 triệu đồng, người đàn ông trả lại người làm mất nhưng mấy ngày sau bị khởi kiện, đối phương tuyên bố: “Anh phải trả thêm 54 triệu đồng”

Nhặt được 20 triệu đồng, người đàn ông trả lại người làm mất nhưng mấy ngày sau bị khởi kiện, đối phương tuyên bố: “Anh phải trả thêm 54 triệu đồng”

18:32 , 15/11/2025
3 thứ tuyệt đối KHÔNG đặt trên nóc tủ lạnh!

3 thứ tuyệt đối KHÔNG đặt trên nóc tủ lạnh!

18:10 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên