Đang viral: Tin "Ronaldo tóc bóng mượt quảng cáo", cụ bà bị lừa mất gần 1 tỷ đồng

"Thấy cái thằng Ronaldo ấy, tóc nó bóng mượt lên quảng cáo thì bà mua thôi, chứ bà có định đầu tư gì đâu!". Câu trả lời chân thật của một cụ bà 86 tuổi trong phóng sự của VTV đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người bật cười vì sự đáng yêu của bà, nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện khiến không ít người phải suy ngẫm.

Bà Tín là một trong những khách hàng tham gia chương trình "sở hữu kỳ nghỉ" và sau đó gặp nhiều vấn đề liên quan đến khoản tiền đã bỏ ra. Điều đáng chú ý là lý do khiến bà quyết định ký hợp đồng không phải vì nghiên cứu kỹ sản phẩm hay có ý định đầu tư. "Tại vì thấy Ronaldo quảng cáo".

Trong nhiều năm qua, Cristiano Ronaldo không chỉ là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới mà còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn. Với hình ảnh thành công, chuyên nghiệp và sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, CR7 luôn được xem là "bảo chứng truyền thông" mà nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác.

Chính điều đó khiến sự xuất hiện của Ronaldo trong các chiến dịch quảng bá dễ tạo ra cảm giác tin tưởng đối với công chúng, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc đầu tư.

Bà Tín kể lại việc mình thấy quảng cáo của Ronaldo nên quyết định đầu tư

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là câu nói về Ronaldo, mà còn bởi sự hồn nhiên của một người cao tuổi khi đưa ra quyết định liên quan đến số tiền lớn. "Tóc nó bóng mượt nên bà mua thôi" có thể là câu nói gây cười, nhưng cũng cho thấy nhiều người tiêu dùng lớn tuổi dễ bị tác động bởi hình ảnh người nổi tiếng trong quảng cáo đến mức nào.

Sau khi đoạn phóng sự được chia sẻ, hàng nghìn bình luận xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ vừa buồn cười vừa thương cụ bà. Một số khác cho rằng đây là bài học cho cả gia đình trong việc hỗ trợ, tư vấn cho người lớn tuổi trước những quyết định tài chính quan trọng.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng việc Ronaldo xuất hiện trong quảng cáo không đồng nghĩa với việc anh tham gia điều hành hay chịu trách nhiệm cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong các hợp đồng thương mại, các ngôi sao thường chỉ đóng vai trò đại diện hình ảnh hoặc tham gia chiến dịch truyền thông.

Tuy nhiên, câu chuyện của bà Tín cho thấy sức ảnh hưởng của người nổi tiếng vẫn có thể tác động rất lớn đến quyết định của người tiêu dùng. Có lẽ chính Cristiano Ronaldo cũng khó có thể ngờ rằng ở Việt Nam, một cụ bà 86 tuổi lại quyết định xuống tiền chỉ vì nhìn thấy mình xuất hiện trong quảng cáo.

Và đó cũng là lý do câu chuyện này đang được chia sẻ rộng rãi đến vậy: vừa hài hước, vừa đáng yêu, nhưng cũng là lời nhắc nhở về việc cần tìm hiểu kỹ mọi sản phẩm, dịch vụ trước khi quyết định bỏ tiền đầu tư.