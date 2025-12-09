Danh ca tính cát xê 35 tỷ "cắt cổ" cho 1 tiếng hát ở đám cưới ái nữ tỷ phú?

Vào tháng 7 vừa qua, đám cưới của Eve Jobs (con gái tỷ phú Apple Steve Jobs) và vận động viên cưỡi ngựa Harry Charles là tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Họ chính thức trở thành vợ chồng tại một nhà thờ cổ xinh đẹp ở làng Great Tew, vùng nông thôn Cotswolds, Anh Quốc. Đám cưới có vẻ ngoài giản dị nhưng lại được tổ chức vô cùng tinh tế và sang trọng. Sau lễ cưới, buổi tiệc đã được tổ chức tại biệt thự – khách sạn cao cấp Estelle Manor, với không gian rất sang trọng riêng tư.

Lễ cưới 4 ngày được ước tính tiêu tốn khoảng 5 triệu bảng Anh (176 tỷ đồng), với những chi tiết trang trí cao cấp: hoa hồng khổng lồ, cây sồi trang trí lối vào, 101 cây nến trên bàn thờ, cùng hai tấm thảm Ba Tư đắt đỏ, tất cả tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn, như trong một câu chuyện cổ tích hiện đại. Khách mời trong đám cưới là những cái tên hạng A toàn cầu: từ cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, con gái nhà tỷ phú Bill Gates - Jennifer Gates, đến những gương mặt nổi bật trong giới showbiz, âm nhạc, thể thao và thời trang khắp nước Anh và Mỹ.

Điều đặc biệt nhất chính là màn hát mừng của danh ca huyền thoại Elton John. Được biết chính Laurence Powell Jobs - vợ của cố CEO Apple - đã mời nam danh ca biểu diễn trong ngày trọng đại của con gái. Elton John hát trong vòng 1 tiếng hồ để chúc mừng cô dâu và chú rể, với mức cát xe cao chót vót là 1 triệu bảng Anh (khoảng 35 tỷ đồng). Con số này khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì gia đình Jobs "chơi lớn", nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng bởi Elton John là danh ca ở tầm huyền thoại và rất khó mời. Đáng tiếc là do an ninh nghiêm ngặt, nên không có nhiều hình ảnh ở đám cưới ái nữ tỷ phú lộ ra ngoài.

Eve Jobs phải tiêu tốn khoảng 35 tỷ đồng để mời danh ca đình đám hát tại đám cưới

Eve Jobs sinh năm 1998 trong gia đình tỷ phú với tài sản của cha lên đến 10,2 tỷ USD. Nhưng cô không phải là "công chúa" ngồi yên chờ đợi. Tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2021, Eve Jobs liền theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô ký hợp đồng với DNA Models, từng tham gia chiến dịch quảng cáo cho Glossier và Louis Vuitton, từng được tạp chí Tatler vinh danh là 1 trong những "thế hệ It Girls mới".

Ái nữ tỷ phú Apple còn đam mê cưỡi ngựa – lĩnh vực đưa cô đến với Harry Charles, nhà vô địch Olympic vàng nội dung nhảy ngựa đồng đội tại Paris 2024. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, nhưng chỉ công khai vào Olympics Paris 2024, khi Eve Jobs đăng video hôn Harry Charles giữa tiếng reo hò của khán giả.

Ái nữ tỷ phú bên chồng

Về phần Elton John, ông sinh năm 1947, là nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ nổi tiếng của nước Anh. Trong hơn 5 thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Elton John đã bán hơn 300 triệu đĩa nhạc, giúp ông trở thành 1 trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới. Danh ca người Anh là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá gồm: 5 giải Grammy, 5 giải Brit, 1 giải Quả cầu vàng, 1 giải Oscar.... Năm 2010, tạp chí Rolling Stone đưa ông vào danh sách "100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên Rock and Roll". Do đó, không hề khó hiểu khi gia đình tỷ phú Apple Steve Jobs chấp nhận trả thù lao siêu khủng để mời Elton John biểu diễn trong đám cưới của ái nữ.

Elton John là huyền thoại âm nhạc của nước Anh

Nguồn: Page Six