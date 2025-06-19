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Danh hài đình đám từng phải bán nhà trị giá 550 cây vàng để trả nợ giờ ra sao?

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Danh hài đình đám từng phải bán nhà trị giá 550 cây vàng để trả nợ giờ ra sao?

Từng là ngôi sao kiếm cả trăm triệu mỗi ngày, danh hài Hồng Tơ "trắng tay", tiêu tan sự nghiệp vì vướng vào đỏ đen.

Sinh năm 1963, Hồng Tơ được công chúng biết tới qua những vai diễn, vở cải lương như Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu ), ông bầu và Xuyên (vở Bàn thờ tổ một cô đào ), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp).

Khi thời điểm cải lương xuống dốc và hài kịch bắt đầu phát triển, cái tên Hồng Tơ "nổi như cồn" ở các sân khấu miền Nam. Nhờ duyên trời phú, nét hóm hỉnh cùng bộ râu tạo thành thương hiệu, Hồng Tơ nhận được nhiều yêu mến khi rẽ hướng hài kịch.

Danh hài đình đám từng phải bán nhà trị giá 550 cây vàng để trả nợ giờ ra sao?- Ảnh 1.

Hồng Tơ từng là danh hài nổi đình đám.

Thời điểm đó, Hồng Tơ được bình chọn là một trong 10 ngôi sao làng hài miền Nam có lượng fan đông đảo, cùng với Bảo Quốc, Duy Phương, Thanh Nam, Hồng Vân.

Nam nghệ sĩ từng kể có lúc ông chạy 12-13 show chỉ trong một đêm, phải tìm cách di chuyển nhanh nhất tới từng điểm diễn. Được biết, để mời Hồng Tơ biểu diễn phải tốn 5-7 chỉ vàng, có khi lên tới 1 cây vàng.

Năm 1993, Hồng Tơ tậu chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam với giá gần 16.000 USD, bằng 3 lô đất ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, chính việc hào quang danh vọng kéo theo những thói quen tiêu cực. Nam danh hài nhiều lần phải thế chấp tài sản, thậm chí bán căn biệt thự trị giá 550 cây vàng để trả nợ do cờ bạc.

Danh hài đình đám từng phải bán nhà trị giá 550 cây vàng để trả nợ giờ ra sao?- Ảnh 2.

Hồng Tơ vướng vòng lao lý vì đam mê cờ bạc.

Năm 2019, Hồng Tơ vướng vòng lao lý vì hành vi đánh bạc. Nam nghệ sĩ sau đó bị tòa tuyên án phạt 50 triệu đồng. Sau ồn ào này, Hồng Tơ hạn chế hoạt động showbiz. Nam nghệ sĩ từ chối mọi lời mời từ các bầu show vì sợ hình ảnh xấu của bản thân sẽ ảnh hưởng tới người khác.

Người vợ thứ 2 cũng là một trong những điều giúp nam nghệ sĩ thay đổi. Hồng Tơ và vợ kém 23 tuổi kết hôn vào năm 2012. Cả hai có với nhau một cô con gái.

Hồng Tơ nói vợ đảm đang, lo từ cơm nước, giặt giũ đến con cái. Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Hồng Tơ cảm thấy may mắn khi luôn có vợ ở bên cạnh động viên, ủng hộ.

Danh hài đình đám từng phải bán nhà trị giá 550 cây vàng để trả nợ giờ ra sao?- Ảnh 3.

Tổ ấm nhỏ của Hồng Tơ.

Sau những biến cố, Hồng Tơ hiện có cuộc sống an yên bên gia đình nhỏ. Ở tuổi U70, ông mở quán cà phê ở nhà riêng tại TP.HCM. Doanh thu của quán cà phê không nhiều, đủ để Hồng Tơ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, nhưng ông vui vẻ vì được gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng những khán giả thân tình vẫn tới ủng hộ nam nghệ sĩ dịp cuối tuần.

Bên cạnh quán cà phê, Hồng Tơ có mở một kênh TikTok riêng và hiện có trên 100.000 lượt theo dõi. Nam nghệ sĩ cũng tận hưởng thú vui chơi đồ cổ, sưu tầm đĩa nhạc, chăm sóc chim cảnh.

"Gia đình, vợ con mình là người trong cuộc nên hiểu và thông cảm, động viên tôi làm lại cuộc đời. Bây giờ tôi thích gặp gỡ vài người bạn cùng thú vui chim, cá cảnh. Sau quá nhiều sóng gió, bây giờ tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên", ngôi sao một thời từng tâm sự.

NSND Tự Long - Tuấn Hưng vô địch pickleball

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTC NEWS

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