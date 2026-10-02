Danh sách 8 thứ "bẩn" nhất trong khách sạn hay nhà nghỉ: Ấm đun nước bị gọi tên, cái đứng đầu không ai ngờ đến

Khi bước vào phòng khách sạn, cảm giác ngăn nắp và mùi thơm nhẹ thường tạo nên một ảo tưởng an toàn. Hầu hết chúng ta đều mặc định bồn cầu mới là nơi tích tụ nhiều mầm bệnh và nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, các khảo sát vi sinh học thực tế tại nhiều cơ sở lưu trú lại đưa ra một sự thật bất ngờ: bồn cầu lại thuộc nhóm được vệ sinh kỹ lưỡng nhất bằng hóa chất tẩy rửa mạnh, trong khi những vật dụng có vẻ "vô hại" mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày mới chính là nơi chứa mật độ vi khuẩn khổng lồ.

Không phải quy trình vệ sinh tại khách sạn hay nhà nghỉ nào cũng đảm bảo, vì vậy có 8 đồ dùng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh cao mà bạn nên cẩn trọng khi dùng:

Số 8: Ghế sofa và thảm trải sàn

Nhiều người có thói quen vừa bước vào phòng là thả mình ngay xuống chiếc ghế sofa hay đi chân trần trên thảm. Thực tế, đây là hai khu vực rất khó để giặt giũ và khử trùng triệt để sau mỗi lượt khách.

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Thảm và lớp bọc ghế da hay vải là nơi tích tụ tế bào da chết, bụi bẩn, mồ hôi của nhiều người lưu trú. Trong môi trường phòng kín thiếu ánh nắng mặt trời trực tiếp, thảm sàn dễ trở thành nơi ẩn nấp của nấm mốc và mạt bụi. Việc tiếp xúc trực tiếp có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc hoặc bùng phát các phản ứng dị ứng ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Số 7: Các loại cốc, nhất là cốc thủy tinh

Những chiếc cốc thủy tinh đặt ngay ngắn trên bàn hay trong nhà tắm trông có vẻ trong suốt, nhưng quy trình làm sạch chúng đôi khi tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm vi khuẩn.

Tại một số cơ sở không áp dụng quy trình thu gom cốc về bếp trung tâm để rửa bằng máy sấy nhiệt độ cao, ly tách chỉ được lau chùi nhanh tại phòng. Nếu dụng cụ lau dọn không được thay mới thường xuyên, nguy cơ lây nhiễm chéo các loại vi khuẩn đường ruột như E. coli hay vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp hoàn toàn có thể xảy ra.

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Số 6: Khăn tắm và vỏ gối

Khăn tắm khách sạn hay nhà nghỉ dù được giặt trắng tinh nhưng vẫn có thể gây kích ứng cho làn da nhạy cảm. Để xử lý khối lượng khăn gối khổng lồ, một số đơn vị giặt ủi công nghiệp thường sử dụng hóa chất tẩy rửa với nồng độ mạnh.

Theo các chuyên gia vi sinh học, nếu quy trình xả nước không đủ sạch, lượng hóa chất tẩy rửa còn sót lại trên sợi vải sẽ dễ gây mẩn ngứa khi tiếp xúc với da ẩm. Bên cạnh đó, nếu công đoạn giặt sấy không đạt đủ nhiệt độ chuẩn (tối thiểu 60 độ C), một số mầm bệnh truyền nhiễm như nấm da hay vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) vẫn có khả năng tồn tại.

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Số 5: Khay đựng đá (Ice bucket)

Khay đựng đá là vật dụng rất ít khi nằm trong danh mục ưu tiên khử trùng sâu sau mỗi lượt khách. Đáng lo ngại hơn, một số du khách thiếu ý thức từng sử dụng vật dụng này vào những mục đích không đúng như đựng rác cá nhân hay ngâm đồ.

Khi không được cọ rửa bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, bề mặt khay đá có thể hình thành các màng sinh học (biofilm) vi khuẩn. Lớp màng này giúp vi khuẩn bám chặt, dễ dàng bám vào đá viên và đi vào hệ tiêu hóa của người sử dụng, làm gia tăng rủi ro rối loạn tiêu hóa.

Số 4: Điện thoại để bàn và công tắc đèn/thẻ từ

Các vị trí tiếp xúc thường xuyên (high-touch points) như công tắc đèn đầu giường, tay nắm cửa và bàn phím điện thoại để bàn là nơi có mật độ tiếp xúc bàn tay rất cao.

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Nghiên cứu từ Đại học Houston (Mỹ) về quy trình vệ sinh phòng lưu trú chỉ ra rằng, công tắc đèn và điện thoại bàn thuộc nhóm vật dụng dễ bị bỏ sót bước lau sát khuẩn. Khách lưu trú thường xuyên chạm vào các bề mặt này ngay khi vừa bước vào phòng. Vì chứa linh kiện điện tử, chúng ít khi được phun chất khử trùng dạng lỏng, dẫn đến việc vi khuẩn tụ cầu hay vi khuẩn mủ xanh bám lại trên bề mặt qua nhiều lượt khách.

Số 3: Điều khiển TV (Remote control)

Chiếc điều khiển TV luôn nằm trong nhóm vật dụng chứa mật độ vi khuẩn cao vượt trội. Gần như 100% khách lưu trú đều thao tác trên thiết bị này, kết hợp với thói quen vừa ăn uống vừa bấm nút khiến mồ hôi và tế bào chết đọng sâu trong các khe rãnh.

Việc không được khử trùng thường xuyên khiến điều khiển TV trở thành cầu nối lây nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột và cảm cúm.

Số 2: Ấm đun nước siêu tốc

Ấm đun nước siêu tốc vốn là vật dụng tiện lợi để pha trà, cà phê hay pha sữa. Tuy nhiên, đây lại là đồ dùng tiềm ẩn rủi ro lớn do thói quen sử dụng thiếu vệ sinh của một bộ phận khách lưu trú trước đó.

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Thực tế ghi nhận không ít trường hợp khách du lịch tận dụng ấm đun nước để luộc thực phẩm, thậm chí giặt giũ đồ cá nhân. Bên trong ấm thường xuyên đọng nước thừa, tạo môi trường cho cặn vôi và vi khuẩn tích tụ. Dù nhiệt độ nước sôi có thể tiêu diệt nhiều loại vi trùng, nhưng các cặn bẩn hữu cơ và bào tử vi khuẩn chịu nhiệt còn sót lại vẫn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tiêu hóa.

Số 1: Vòi hoa sen và vòi nước bồn rửa mặt

Nghiên cứu từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) công bố trên tạp chí y khoa PNAS đã chỉ ra rằng, phần bên trong của vòi hoa sen sử dụng lâu ngày có thể tích tụ mật độ vi khuẩn cao hơn nhiều so với bề mặt bồn cầu.

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Môi trường tối và ẩm ướt liên tục bên trong đường ống là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn Legionella pneumophila hay các chủng vi khuẩn họ Pseudomonas phát triển. Trong khi đó, đây là bộ phận rất ít khi được chú vệ sinh, tháo ra kiểm tra hay thay mới định kỳ, trừ khi bị hư hỏng nặng,

Khi mở vòi nước mạnh, nhất là nước nóng thì các hạt sương vi khuẩn có thể phát tán vào không khí, gây nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp và nhiều vấn đề da liễu. Nguy cơ sức khỏe sẽ càng cao với người đang ốm, miễm dịch kém, trẻ nhỏ...

Ngoài ra, cần nhớ rằng, những vật dụng kể trên đều là "môi trường lý tưởng" tích tụ vi khuẩn và bụi bẩn. Vì vậy, dù ở nhà cũng nên chú ý vệ sinh kỹ thường xuyên để gia đình khỏe mạnh nhé!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, TTVC