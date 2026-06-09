Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách phạt nguội mới nhất: 467 chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

| | Xã hội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 01/05/2026 đến ngày 15/05/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 467 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ xử phạt nguội.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

  • Tuyến Quốc lộ 1:157 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36C-513.40

05-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37RM-029.07

05-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

36R-036.80

05-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-300.16

05-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-735.83

05-05-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-102.28

05-05-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30B-328.73

05-05-2026 14:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-070.79

05-05-2026 14:35

Điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-888.82

05-05-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BD-047.03

05-05-2026 15:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-578.88

05-05-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B5-304.71

05-05-2026 15:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-169.90

05-05-2026 15:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-779.04

05-05-2026 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-171.31

05-05-2026 15:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-390.65

05-05-2026 15:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-413.99

05-05-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-899.15

05-05-2026 15:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36F1-194.02

05-05-2026 16:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30V-2969

05-05-2026 16:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-104.82

05-05-2026 16:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-287.31

05-05-2026 16:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-846.40

06-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-185.37

06-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-575.83

06-05-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-942.86

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-282.16

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-226.68

06-05-2026 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-384.36

06-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-333.55

06-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AA-687.50

06-05-2026 15:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-042.65

06-05-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-148.25

06-05-2026 15:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-027.56

06-05-2026 16:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-169.16

06-05-2026 16:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B2-047.81

06-05-2026 16:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-182.71

06-05-2026 16:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37B-250.17

07-05-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-579.92

07-05-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B6-164.55

07-05-2026 12:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AD-448.63

07-05-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-203.67

07-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37F-006.06

07-05-2026 12:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-792.71

07-05-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-339.39

07-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-459.19

07-05-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-568.91

07-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-429.67

07-05-2026 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-465.75

07-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-093.07

07-05-2026 14:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21H-026.89

07-05-2026 14:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-035.95

07-05-2026 14:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-104.19

07-05-2026 14:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-029.70

07-05-2026 15:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-976.78

07-05-2026 16:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-136.91

07-05-2026 16:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-913.30

07-05-2026 16:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20C-193.27

07-05-2026 16:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21FA-125.50

07-05-2026 16:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-396.73

07-05-2026 16:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B6-354.25

07-05-2026 17:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-030.48

08-05-2026 14:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C2-251.99

12-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-391.59

12-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-167.22

12-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-467.84

12-05-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36E-010.43

12-05-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-847.48

12-05-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-359.72

12-05-2026 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29BB-103.17

12-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-621.10

12-05-2026 12:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-117.20

12-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-637.19

12-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-233.13

12-05-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-186.56

12-05-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-999.60

12-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15R-184.51

12-05-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-552.30

12-05-2026 12:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-157.24

13-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C156855

13-05-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-404.13

13-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AD-179.22

13-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-149.16

13-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18R-003.07

13-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-529.96

13-05-2026 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-803.43

13-05-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-566.87

13-05-2026 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C1-050.05

13-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37L2-497.21

13-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34AA-413.31

13-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-905.43

13-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-171.21

13-05-2026 12:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-178.09

13-05-2026 12:28

.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-552.30

13-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-185.35

13-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36LD-002.43

13-05-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50RM-029.03

13-05-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-862.91

13-05-2026 12:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-157.00

13-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-155.29

13-05-2026 12:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D-025.72

13-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37AC-012.70

13-05-2026 13:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-861.69

13-05-2026 13:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AB-798.17

13-05-2026 13:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81B3-243.29

13-05-2026 13:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-038.48

13-05-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-342.60

13-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-192.82

13-05-2026 13:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-565.74

13-05-2026 13:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-026.00

13-05-2026 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-859.58

13-05-2026 13:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-174.88

13-05-2026 13:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-843.04

13-05-2026 13:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-251.01

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-077.10

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-605.53

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-397.06

14-05-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-010.37

14-05-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C2-144.47

14-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-345.13

14-05-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-339.97

14-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36AC-747.86

14-05-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-487.26

14-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89E1-161.96

14-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-565.21

14-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

60K-905.97

14-05-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-106.28

14-05-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34AS-020.48

14-05-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38AA-347.30

14-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-475.69

14-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-976.34

14-05-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-512.64

14-05-2026 12:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B6-425.76

14-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-764.22

14-05-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-404.13

14-05-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36BK-085.47

14-05-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-898.12

14-05-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-299.66

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B3-959.45

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-076.59

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-713.16

14-05-2026 12:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B7-595.15

14-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-269.25

14-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-319.22

14-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28H1-486.28

14-05-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-566.75

14-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-382.58

14-05-2026 13:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-954.47

14-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C1-585.93

14-05-2026 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-367.24

14-05-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-016.39

14-05-2026 13:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B2-703.89

14-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B8-764.57

14-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AD-186.79

14-05-2026 13:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BK-023.73

14-05-2026 13:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-017.43

14-05-2026 14:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B4-618.77

14-05-2026 16:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 93 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

38B-011.32

05-05-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2.

98A-779.90

05-05-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

15B-274.78

05-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4.

97A-032.84

05-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5.

30L-306.34

05-05-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6.

29E-262.31

05-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-989.14

05-05-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-010.07

05-05-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-848.39

05-05-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-290.84

05-05-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-054.19

05-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-482.74

05-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-029.99

05-05-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-728.41

06-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-105.24

06-05-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-649.24

06-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89C-090.43

06-05-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-505.13

06-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-524.86

06-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-373.20

06-05-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-692.96

06-05-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-331.47

06-05-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-585.56

06-05-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-384.23

06-05-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-986.04

06-05-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-734.41

09-05-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-388.43

09-05-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-068.81

09-05-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-468.90

09-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-336.72

09-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-711.91

09-05-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-967.59

09-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-213.07

09-05-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-493.58

09-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-038.36

09-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-986.30

09-05-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-526.97

09-05-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15A-925.47

09-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-450.44

09-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-612.25

11-05-2026 07:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-464.08

11-05-2026 07:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98C-353.52

11-05-2026 07:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-102.60

11-05-2026 07:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-475.79

11-05-2026 07:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-265.93

11-05-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-696.49

11-05-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-301.95

11-05-2026 08:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-388.94

11-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-577.79

11-05-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-060.47

11-05-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-268.02

11-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-689.38

11-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-689.98

11-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30M-547.26

11-05-2026 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-894.22

11-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-009.01

11-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-623.55

11-05-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-395.48

12-05-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29F-058.42

12-05-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-174.81

12-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-023.38

12-05-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-210.52

12-05-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-083.73

12-05-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14A-375.97

12-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-362.28

12-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-411.02

12-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-199.53

12-05-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-322.52

12-05-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-183.27

12-05-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15D-020.92

12-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-638.38

12-05-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28B-006.93

12-05-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-486.22

13-05-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-100.22

13-05-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-121.64

13-05-2026 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-343.09

13-05-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-691.33

13-05-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-217.42

13-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-104.72

13-05-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22C-090.69

13-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-205.10

14-05-2026 07:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-170.20

14-05-2026 07:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-042.17

14-05-2026 07:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-096.65

14-05-2026 07:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-150.82

14-05-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-214.00

14-05-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-414.70

14-05-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-405.08

14-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-580.50

14-05-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-046.77

14-05-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-583.87

14-05-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-356.58

14-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-481.97

14-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 47: 09 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36C-326.99

02-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-684.15

02-05-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-186.04

02-05-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-096.68

02-05-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-346.38

02-05-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-206.12

02-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-078.51

02-05-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-737.25

02-05-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29E-469.01

02-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 47B: 48 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

30B-063.27

01-05-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-635.29

01-05-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-581.48

01-05-2026 12:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-217.00

01-05-2026 12:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-033.08

01-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-106.61

01-05-2026 12:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92A-255.36

01-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-403.09

01-05-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-107.09

01-05-2026 12:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-012.59

01-05-2026 12:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-344.97

01-05-2026 12:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-864.25

01-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-843.09

01-05-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-852.63

01-05-2026 13:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-349.63

01-05-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37N-1870

03-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-228.33

03-05-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-886.18

03-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-838.46

03-05-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-371.38

03-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-657.19

03-05-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-573.10

03-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-444.55

03-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-145.34

03-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15K-598.40

11-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-122.89

11-05-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-881.03

11-05-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-482.18

11-05-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-597.82

11-05-2026 12:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-791.01

11-05-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-353.55

11-05-2026 14:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-022.78

11-05-2026 14:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-076.72

11-05-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-038.18

11-05-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-904.34

11-05-2026 14:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.35

11-05-2026 14:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-117.91

11-05-2026 15:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-019.43

13-05-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-921.69

13-05-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-204.64

13-05-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-036.54

13-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-494.98

13-05-2026 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-743.60

13-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-974.42

13-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98H-009.14

13-05-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-520.28

13-05-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-558.36

13-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-396.87

13-05-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 45: 36 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

74A-037.97

01-05-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-819.82

01-05-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24A-057.15

01-05-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-184.41

01-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-282.06

12-05-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-315.95

12-05-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-221.45

12-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-254.49

12-05-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-275.07

12-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-178.41

12-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-086.17

12-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-746.93

12-05-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-969.51

12-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-069.82

12-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-513.00

12-05-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-194.67

12-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-119.74

12-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-025.46

12-05-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-366.80

12-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-249.65

12-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-256.79

12-05-2026 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-403.21

14-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-697.83

14-05-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-560.20

14-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-641.55

14-05-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-303.75

14-05-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51D-653.31

14-05-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-409.28

14-05-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-161.94

14-05-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-439.87

14-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-152.40

14-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-478.44

14-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

35C-028.10

14-05-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-042.14

14-05-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-054.65

14-05-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-013.67

14-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 15:23trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-483.85

06-05-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26C-116.79

06-05-2026 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-025.10

06-05-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64H-036.99

06-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-034.88

06-05-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-483.43

06-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-089.62

06-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28C-078.44

06-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-039.74

06-05-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-317.54

06-05-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-162.57

06-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-518.19

06-05-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-357.05

07-05-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-465.94

07-05-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-717.31

07-05-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-369.72

07-05-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-893.78

07-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-121.68

07-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-570.40

07-05-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-851.27

07-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-133.34

07-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-852.06

07-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-455.32

07-05-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

  • Tuyến đường Hồ Chí Minh:101 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

34A-336.50

01-05-2026 08:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-750.47

01-05-2026 08:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-490.23

01-05-2026 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-030.35

01-05-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-347.09

01-05-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-835.07

01-05-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-581.85

01-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-806.58

01-05-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-816.11

02-05-2026 07:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-036.44

02-05-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-946.44

02-05-2026 07:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-409.52

02-05-2026 07:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-844.48

02-05-2026 07:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-121.93

02-05-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-280.51

02-05-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-972.83

02-05-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-263.74

02-05-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-191.97

02-05-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-921.93

06-05-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-710.73

06-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-258.19

06-05-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-009.09

06-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-911.35

06-05-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19H-105.53

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12B-010.64

07-05-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-536.10

07-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-150.78

07-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-244.82

07-05-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-478.93

07-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-024.94

07-05-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-703.90

07-05-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61A-348.30

07-05-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-443.79

07-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-285.44

07-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-331.76

07-05-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-155.63

07-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28RM-001.21

07-05-2026 10:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-023.41

07-05-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-839.82

07-05-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-362.82

07-05-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-710.73

07-05-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-893.30

07-05-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-057.20

07-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-262.99

07-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-128.15

07-05-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-504.93

07-05-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-405.81

07-05-2026 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-555.76

07-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36RM-000.73

07-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-636.76

08-05-2026 14:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-414.88

08-05-2026 14:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-671.39

08-05-2026 15:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-190.54

08-05-2026 15:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-636.68

08-05-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-584.47

08-05-2026 15:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-264.94

08-05-2026 15:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-597.60

08-05-2026 15:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-197.19

08-05-2026 15:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-663.94

09-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-249.57

09-05-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM-000.78

09-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-501.27

09-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-819.13

09-05-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-667.51

09-05-2026 12:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-920.01

09-05-2026 12:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-499.73

12-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-238.73

12-05-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-964.16

12-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-186.28

12-05-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-526.85

13-05-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93A-024.92

13-05-2026 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30S-4243

13-05-2026 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-178.90

13-05-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-169.70

13-05-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-535.43

13-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-352.65

14-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-110.40

14-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-307.69

14-05-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-386.04

14-05-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-223.57

14-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36M-9445

14-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-154.91

14-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25A-013.95

14-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-263.52

14-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-119.61

14-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26C-098.17

14-05-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51D-442.62

14-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-847.25

14-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-665.34

14-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-652.45

15-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-381.62

15-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-667.28

15-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-619.34

15-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-945.96

15-05-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-121.58

15-05-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-301.13

15-05-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-424.66

15-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-853.46

15-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-977.53

15-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-437.76

15-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-4928

15-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

Mức phạt lỗi vi phạm quá tốc độ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân lưu ý đề xuất mới nhất về thuế, vi phạm sẽ chuyển sang công an

Tất cả người dân lưu ý đề xuất mới nhất về thuế, vi phạm sẽ chuyển sang công an Nổi bật

Nỗi đau không lối thoát của người già sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ Cắm sổ đỏ, cầm sổ hưu, bán cả kỷ vật của người thân vì lời hứa

Nỗi đau không lối thoát của người già sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ Cắm sổ đỏ, cầm sổ hưu, bán cả kỷ vật của người thân vì lời hứa Nổi bật

Xử phạt nữ du khách "Netolatone" vì bịa chuyện tâm linh ở Ninh Bình

Xử phạt nữ du khách "Netolatone" vì bịa chuyện tâm linh ở Ninh Bình

10:55 , 09/06/2026
Quyết định khởi tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Lực

Quyết định khởi tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Lực

10:30 , 09/06/2026
Chân dung cô gái sống “ký sinh”, nhận bão phẫn nộ trong phóng sự "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ"

Chân dung cô gái sống “ký sinh”, nhận bão phẫn nộ trong phóng sự "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ"

10:28 , 09/06/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc giảm 10°C, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc giảm 10°C, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

09:59 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên