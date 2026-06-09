Danh sách phạt nguội mới nhất: 467 chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
- 14-05-2026Danh sách phạt nguội mới nhất: 739 chủ xe ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 12-05-2026Danh sách phạt nguội tuần qua: 77 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 30-04-2026Danh sách phạt nguội 24 giờ qua: Các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 01/05/2026 đến ngày 15/05/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 467 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ xử phạt nguội.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
- Tuyến Quốc lộ 1:157 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36C-513.40
|
05-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37RM-029.07
|
05-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
36R-036.80
|
05-05-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-300.16
|
05-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-735.83
|
05-05-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-102.28
|
05-05-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30B-328.73
|
05-05-2026 14:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-070.79
|
05-05-2026 14:35
|
Điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-888.82
|
05-05-2026 15:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BD-047.03
|
05-05-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-578.88
|
05-05-2026 15:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B5-304.71
|
05-05-2026 15:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-169.90
|
05-05-2026 15:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-779.04
|
05-05-2026 15:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-171.31
|
05-05-2026 15:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-390.65
|
05-05-2026 15:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F1-413.99
|
05-05-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-899.15
|
05-05-2026 15:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36F1-194.02
|
05-05-2026 16:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30V-2969
|
05-05-2026 16:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-104.82
|
05-05-2026 16:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-287.31
|
05-05-2026 16:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-846.40
|
06-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-185.37
|
06-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-575.83
|
06-05-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-942.86
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-282.16
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C2-226.68
|
06-05-2026 12:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-384.36
|
06-05-2026 12:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-333.55
|
06-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AA-687.50
|
06-05-2026 15:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-042.65
|
06-05-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-148.25
|
06-05-2026 15:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-027.56
|
06-05-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-169.16
|
06-05-2026 16:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B2-047.81
|
06-05-2026 16:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37B-182.71
|
06-05-2026 16:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37B-250.17
|
07-05-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-579.92
|
07-05-2026 11:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B6-164.55
|
07-05-2026 12:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AD-448.63
|
07-05-2026 12:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-203.67
|
07-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37F-006.06
|
07-05-2026 12:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-792.71
|
07-05-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-339.39
|
07-05-2026 13:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-459.19
|
07-05-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-568.91
|
07-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-429.67
|
07-05-2026 13:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-465.75
|
07-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-093.07
|
07-05-2026 14:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
21H-026.89
|
07-05-2026 14:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-035.95
|
07-05-2026 14:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-104.19
|
07-05-2026 14:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-029.70
|
07-05-2026 15:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-976.78
|
07-05-2026 16:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-136.91
|
07-05-2026 16:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-913.30
|
07-05-2026 16:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
20C-193.27
|
07-05-2026 16:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
21FA-125.50
|
07-05-2026 16:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-396.73
|
07-05-2026 16:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B6-354.25
|
07-05-2026 17:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-030.48
|
08-05-2026 14:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C2-251.99
|
12-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-391.59
|
12-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-167.22
|
12-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37A-467.84
|
12-05-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36E-010.43
|
12-05-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-847.48
|
12-05-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-359.72
|
12-05-2026 11:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29BB-103.17
|
12-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-621.10
|
12-05-2026 12:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29B-117.20
|
12-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-637.19
|
12-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-233.13
|
12-05-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-186.56
|
12-05-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-999.60
|
12-05-2026 12:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15R-184.51
|
12-05-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-552.30
|
12-05-2026 12:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-157.24
|
13-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C156855
|
13-05-2026 11:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34C-404.13
|
13-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AD-179.22
|
13-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34C-149.16
|
13-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18R-003.07
|
13-05-2026 12:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-529.96
|
13-05-2026 12:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B7-803.43
|
13-05-2026 12:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-566.87
|
13-05-2026 12:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37C1-050.05
|
13-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37L2-497.21
|
13-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34AA-413.31
|
13-05-2026 12:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99A-905.43
|
13-05-2026 12:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-171.21
|
13-05-2026 12:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-178.09
|
13-05-2026 12:28
|
.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-552.30
|
13-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-185.35
|
13-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36LD-002.43
|
13-05-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
50RM-029.03
|
13-05-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-862.91
|
13-05-2026 12:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-157.00
|
13-05-2026 12:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-155.29
|
13-05-2026 12:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D-025.72
|
13-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37AC-012.70
|
13-05-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-861.69
|
13-05-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AB-798.17
|
13-05-2026 13:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
81B3-243.29
|
13-05-2026 13:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-038.48
|
13-05-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-342.60
|
13-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-192.82
|
13-05-2026 13:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-565.74
|
13-05-2026 13:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-026.00
|
13-05-2026 13:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-859.58
|
13-05-2026 13:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-174.88
|
13-05-2026 13:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-843.04
|
13-05-2026 13:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-251.01
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-077.10
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-605.53
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-397.06
|
14-05-2026 08:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D-010.37
|
14-05-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C2-144.47
|
14-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-345.13
|
14-05-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-339.97
|
14-05-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36AC-747.86
|
14-05-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29A-487.26
|
14-05-2026 10:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89E1-161.96
|
14-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-565.21
|
14-05-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
60K-905.97
|
14-05-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B8-106.28
|
14-05-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34AS-020.48
|
14-05-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
38AA-347.30
|
14-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-475.69
|
14-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-976.34
|
14-05-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-512.64
|
14-05-2026 12:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B6-425.76
|
14-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-764.22
|
14-05-2026 12:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34C-404.13
|
14-05-2026 12:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36BK-085.47
|
14-05-2026 12:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-898.12
|
14-05-2026 12:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34C-299.66
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B3-959.45
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B8-076.59
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-713.16
|
14-05-2026 12:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B7-595.15
|
14-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-269.25
|
14-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-319.22
|
14-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28H1-486.28
|
14-05-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-566.75
|
14-05-2026 13:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-382.58
|
14-05-2026 13:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-954.47
|
14-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C1-585.93
|
14-05-2026 13:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-367.24
|
14-05-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-016.39
|
14-05-2026 13:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B2-703.89
|
14-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B8-764.57
|
14-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AD-186.79
|
14-05-2026 13:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-023.73
|
14-05-2026 13:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-017.43
|
14-05-2026 14:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B4-618.77
|
14-05-2026 16:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 93 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
38B-011.32
|
05-05-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
|
98A-779.90
|
05-05-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
15B-274.78
|
05-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4.
|
97A-032.84
|
05-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
|
30L-306.34
|
05-05-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
|
29E-262.31
|
05-05-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-989.14
|
05-05-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-010.07
|
05-05-2026 09:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-848.39
|
05-05-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-290.84
|
05-05-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-054.19
|
05-05-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29E-482.74
|
05-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-029.99
|
05-05-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-728.41
|
06-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-105.24
|
06-05-2026 08:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-649.24
|
06-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89C-090.43
|
06-05-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-505.13
|
06-05-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-524.86
|
06-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-373.20
|
06-05-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-692.96
|
06-05-2026 10:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-331.47
|
06-05-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-585.56
|
06-05-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-384.23
|
06-05-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-986.04
|
06-05-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-734.41
|
09-05-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-388.43
|
09-05-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-068.81
|
09-05-2026 09:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-468.90
|
09-05-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-336.72
|
09-05-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-711.91
|
09-05-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-967.59
|
09-05-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-213.07
|
09-05-2026 09:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-493.58
|
09-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-038.36
|
09-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-986.30
|
09-05-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-526.97
|
09-05-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15A-925.47
|
09-05-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-450.44
|
09-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29C-612.25
|
11-05-2026 07:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-464.08
|
11-05-2026 07:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
98C-353.52
|
11-05-2026 07:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-102.60
|
11-05-2026 07:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-475.79
|
11-05-2026 07:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-265.93
|
11-05-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-696.49
|
11-05-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-301.95
|
11-05-2026 08:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-388.94
|
11-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-577.79
|
11-05-2026 08:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-060.47
|
11-05-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14A-268.02
|
11-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-689.38
|
11-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-689.98
|
11-05-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30M-547.26
|
11-05-2026 09:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-894.22
|
11-05-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-009.01
|
11-05-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-623.55
|
11-05-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-395.48
|
12-05-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29F-058.42
|
12-05-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-174.81
|
12-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-023.38
|
12-05-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-210.52
|
12-05-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-083.73
|
12-05-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
14A-375.97
|
12-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-362.28
|
12-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-411.02
|
12-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-199.53
|
12-05-2026 10:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-322.52
|
12-05-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29B-183.27
|
12-05-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15D-020.92
|
12-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29B-638.38
|
12-05-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28B-006.93
|
12-05-2026 10:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88A-486.22
|
13-05-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-100.22
|
13-05-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-121.64
|
13-05-2026 08:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-343.09
|
13-05-2026 08:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-691.33
|
13-05-2026 08:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-217.42
|
13-05-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-104.72
|
13-05-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
22C-090.69
|
13-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-205.10
|
14-05-2026 07:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-170.20
|
14-05-2026 07:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-042.17
|
14-05-2026 07:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18C-096.65
|
14-05-2026 07:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-150.82
|
14-05-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-214.00
|
14-05-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29E-414.70
|
14-05-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-405.08
|
14-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-580.50
|
14-05-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-046.77
|
14-05-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-583.87
|
14-05-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-356.58
|
14-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-481.97
|
14-05-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47: 09 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36C-326.99
|
02-05-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-684.15
|
02-05-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-186.04
|
02-05-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-096.68
|
02-05-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-346.38
|
02-05-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-206.12
|
02-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-078.51
|
02-05-2026 11:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15A-737.25
|
02-05-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
29E-469.01
|
02-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47B: 48 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
30B-063.27
|
01-05-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-635.29
|
01-05-2026 12:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-581.48
|
01-05-2026 12:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-217.00
|
01-05-2026 12:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-033.08
|
01-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-106.61
|
01-05-2026 12:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
92A-255.36
|
01-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-403.09
|
01-05-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-107.09
|
01-05-2026 12:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-012.59
|
01-05-2026 12:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-344.97
|
01-05-2026 12:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-864.25
|
01-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-843.09
|
01-05-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-852.63
|
01-05-2026 13:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-349.63
|
01-05-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37N-1870
|
03-05-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37A-228.33
|
03-05-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-886.18
|
03-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-838.46
|
03-05-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-371.38
|
03-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-657.19
|
03-05-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-573.10
|
03-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-444.55
|
03-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89H-145.34
|
03-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15K-598.40
|
11-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-122.89
|
11-05-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-881.03
|
11-05-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-482.18
|
11-05-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-597.82
|
11-05-2026 12:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-791.01
|
11-05-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-353.55
|
11-05-2026 14:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-022.78
|
11-05-2026 14:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-076.72
|
11-05-2026 14:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-038.18
|
11-05-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98A-904.34
|
11-05-2026 14:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-468.35
|
11-05-2026 14:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-117.91
|
11-05-2026 15:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-019.43
|
13-05-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-921.69
|
13-05-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-204.64
|
13-05-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
26A-036.54
|
13-05-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-494.98
|
13-05-2026 10:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-743.60
|
13-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-974.42
|
13-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
98H-009.14
|
13-05-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-520.28
|
13-05-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-558.36
|
13-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-396.87
|
13-05-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45: 36 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
74A-037.97
|
01-05-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-819.82
|
01-05-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
24A-057.15
|
01-05-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-184.41
|
01-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-282.06
|
12-05-2026 08:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-315.95
|
12-05-2026 08:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-221.45
|
12-05-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-254.49
|
12-05-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-275.07
|
12-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-178.41
|
12-05-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-086.17
|
12-05-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-746.93
|
12-05-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-969.51
|
12-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-069.82
|
12-05-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-513.00
|
12-05-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-194.67
|
12-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-119.74
|
12-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D-025.46
|
12-05-2026 11:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-366.80
|
12-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-249.65
|
12-05-2026 11:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-256.79
|
12-05-2026 12:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-403.21
|
14-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-697.83
|
14-05-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-560.20
|
14-05-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-641.55
|
14-05-2026 10:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-303.75
|
14-05-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
51D-653.31
|
14-05-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-409.28
|
14-05-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-161.94
|
14-05-2026 11:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-439.87
|
14-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36H-152.40
|
14-05-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-478.44
|
14-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
35C-028.10
|
14-05-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-042.14
|
14-05-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51H-054.65
|
14-05-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-013.67
|
14-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 15:23trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36K-483.85
|
06-05-2026 08:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
26C-116.79
|
06-05-2026 08:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-025.10
|
06-05-2026 08:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
64H-036.99
|
06-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-034.88
|
06-05-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-483.43
|
06-05-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-089.62
|
06-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28C-078.44
|
06-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-039.74
|
06-05-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-317.54
|
06-05-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-162.57
|
06-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-518.19
|
06-05-2026 11:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-357.05
|
07-05-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-465.94
|
07-05-2026 08:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-717.31
|
07-05-2026 08:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-369.72
|
07-05-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-893.78
|
07-05-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-121.68
|
07-05-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B-570.40
|
07-05-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-851.27
|
07-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-133.34
|
07-05-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-852.06
|
07-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-455.32
|
07-05-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
- Tuyến đường Hồ Chí Minh:101 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
34A-336.50
|
01-05-2026 08:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-750.47
|
01-05-2026 08:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-490.23
|
01-05-2026 08:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D-030.35
|
01-05-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-347.09
|
01-05-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-835.07
|
01-05-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-581.85
|
01-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-806.58
|
01-05-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-816.11
|
02-05-2026 07:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-036.44
|
02-05-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-946.44
|
02-05-2026 07:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-409.52
|
02-05-2026 07:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-844.48
|
02-05-2026 07:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-121.93
|
02-05-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-280.51
|
02-05-2026 07:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-972.83
|
02-05-2026 07:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-263.74
|
02-05-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-191.97
|
02-05-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-921.93
|
06-05-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-710.73
|
06-05-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28A-258.19
|
06-05-2026 11:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-009.09
|
06-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-911.35
|
06-05-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19H-105.53
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
12B-010.64
|
07-05-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-536.10
|
07-05-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35C-150.78
|
07-05-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-244.82
|
07-05-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-478.93
|
07-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-024.94
|
07-05-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-703.90
|
07-05-2026 10:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
61A-348.30
|
07-05-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-443.79
|
07-05-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-285.44
|
07-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-331.76
|
07-05-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28A-155.63
|
07-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28RM-001.21
|
07-05-2026 10:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-023.41
|
07-05-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-839.82
|
07-05-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-362.82
|
07-05-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-710.73
|
07-05-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-893.30
|
07-05-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-057.20
|
07-05-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
28A-262.99
|
07-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-128.15
|
07-05-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-504.93
|
07-05-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-405.81
|
07-05-2026 11:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-555.76
|
07-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36RM-000.73
|
07-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-636.76
|
08-05-2026 14:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-414.88
|
08-05-2026 14:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-671.39
|
08-05-2026 15:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-190.54
|
08-05-2026 15:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-636.68
|
08-05-2026 15:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B-584.47
|
08-05-2026 15:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28A-264.94
|
08-05-2026 15:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-597.60
|
08-05-2026 15:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-197.19
|
08-05-2026 15:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-663.94
|
09-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-249.57
|
09-05-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
28RM-000.78
|
09-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-501.27
|
09-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14A-819.13
|
09-05-2026 12:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-667.51
|
09-05-2026 12:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19A-920.01
|
09-05-2026 12:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-499.73
|
12-05-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-238.73
|
12-05-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-964.16
|
12-05-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-186.28
|
12-05-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-526.85
|
13-05-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
93A-024.92
|
13-05-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30S-4243
|
13-05-2026 11:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-178.90
|
13-05-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-169.70
|
13-05-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-535.43
|
13-05-2026 12:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29C-352.65
|
14-05-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-110.40
|
14-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-307.69
|
14-05-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-386.04
|
14-05-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26A-223.57
|
14-05-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36M-9445
|
14-05-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-154.91
|
14-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
25A-013.95
|
14-05-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-263.52
|
14-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-119.61
|
14-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
26C-098.17
|
14-05-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51D-442.62
|
14-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-847.25
|
14-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-665.34
|
14-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-652.45
|
15-05-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-381.62
|
15-05-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-667.28
|
15-05-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-619.34
|
15-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-945.96
|
15-05-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
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36C-121.58
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15-05-2026 09:37
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
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36C-301.13
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15-05-2026 09:37
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
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36A-424.66
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15-05-2026 09:46
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
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36A-853.46
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15-05-2026 11:13
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
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36K-977.53
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15-05-2026 11:13
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
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29H-437.76
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15-05-2026 11:22
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
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36N-4928
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15-05-2026 11:28
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Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Mức phạt lỗi vi phạm quá tốc độ theo Nghị định 168
Phụ nữ mới