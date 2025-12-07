Danh tiếng khủng khiếp của mỹ nam mới nổi 4 tháng: Về nhà trong sự reo hò, cả thành phố ùa ra đón như đỉnh lưu thế giới

Danh tiếng của James - mỹ nam của CORTIS đang tăng tốc với tốc độ “khủng khiếp”. Mới đây, CORTIS đến Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự lễ trao giải AAA tổ chức ngày 6/12. Video gây sốt khi nam idol trở về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) trong sự reo hò vang trời. Dù chỉ mới debut vài tháng, James đã khiến sân bay Cao Hùng náo loạn theo đúng nghĩa “đỉnh lưu trở về”. Từ sớm, lực lượng fan hùng hậu đã đứng chờ kín lối từ cổng sân bay đến khu vực bãi đỗ xe, mang theo banner và đồng loạt hô vang tên nam idol.

Video fan Trung Quốc chờ đón James ở sân bay Cao Hùng khiến dân tình kinh ngạc

Đáng chú ý, dù số lượng fan đông đảo, không hề xuất hiện tình trạng chen lấn hay vượt rào. Ngược lại, tất cả fan giữ khoảng cách vừa phải, tạo thành một lối đi rộng để James bước giữa đám đông trong sự chào đón nồng nhiệt. Nhiều người hâm mộ không giấu được hạnh phúc khi chứng kiến một tân binh chỉ mới debut vài tháng đã được quê nhà tự hào chào đón như một ngôi sao lớn.

Tất cả fan giữ khoảng cách vừa phải, tạo thành một lối đi rộng để James bước giữa đám đông trong sự chào đón nồng nhiệt

CORTIS - đặc biệt là James được fan Trung chào đón nồng hậu

Màn trình diễn GO! của CORTIS tại AAA 2025, cũng nhận được đông đảo sự yêu thích từ người hâm mộ. Khả năng live như “nuốt đĩa” cũng visual sáng và màn trình diễn đầy năng lượng từ các thành viên khiến tiếng hò reo tại sân vận động như nổ tung. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước mức độ nổi tiếng của nhóm tại Đài Loan (Trung Quốc).

CORTIS diễn tại AAA 2025 với fanchant cực khủng

Dù CORTIS mới ra mắt được 4 tháng, nhóm đã nhanh chóng sở hữu fandom mạnh mẽ, trong đó James nổi bật như một “cây hút fan” chủ lực. Nam idol sở hữu visual đậm chất điện ảnh, góc nghiêng sắc lẹm và khí chất “nam chính ngôn tình”, khiến cộng đồng mạng châu Á say mê không dứt. Chỉ một nụ cười thoáng qua hay cái liếc mắt nhẹ nhàng của anh cũng đủ khiến các đoạn clip trên mạng xã hội bùng nổ lượt chia sẻ.

CORTIS mới ra mắt được 4 tháng, nhóm đã nhanh chóng sở hữu fandom mạnh mẽ

James (tên thật Triệu Vũ Phàm), sinh ngày 14/10/2005, mang hai dòng máu Thái - Hoa. Nam idol sinh ra tại Hong Kong, lớn lên ở Đài Loan (Trung Quốc) trước khi sang Hàn Quốc trở thành thực tập sinh. Trước khi debut, James từng là thành viên dự án Trainee A, nổi bật nhờ khả năng vũ đạo mạnh mẽ và từng hỗ trợ trình diễn cho nhiều nghệ sĩ trong HYBE. Khi CORTIS ra mắt vào tháng 8/2025 với EP Color Outside the Lines, James nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông nhờ visual sắc nét, phong thái tự tin và năng lượng sân khấu cuốn hút. Giờ đây, với màn debut đầy ấn tượng, James nhanh chóng bước vào hàng ngũ tân binh có mức độ nhận diện tăng nhanh nhất của Kpop, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thế hệ idol tiếp theo.