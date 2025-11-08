Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh tính cô dâu trong clip '"lườm, mắng chồng" trong lễ ăn hỏi: Sự việc không như MXH đồn đoán

08-11-2025 - 10:27 AM | Xã hội

Đoạn clip dài chỉ đúng 8 giây nhưng khiến dân mạng không ngừng bàn tán trong suốt thời gian qua.

Thời gian này, trên các diễn đàn, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip dài 8 giây ghi lại cảnh cô dâu chủ rể trong lễ ăn hỏi. Nét mặt nghiêm nghị của cô dâu khiến dân mạng cho rằng cô đang rất tức giận, thậm chí "mắng" chú rể ngay trong buổi lễ trọng đại.

Nhiều dân mạng hài hước còn đố nhau "đọc khẩu hình" của cô dâu trong clip, đoán xem nội dung cuộc cãi vã giữa hai bên là gì. Hay nhiều ý kiến cho rằng có lẽ trong ngày vui, chú rể đã có phần quá chén nên khiến cô dâu không vui, phải lên tiếng nhắc nhở. Vì đoạn clip chì dài có 8 giây, không phản ánh đầy đủ sự việc nên khiến đoạn clip càng trở nên "viral" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận đồn đoán sự việc.

Được biết, cô dâu trong clip trên có tên là Thùy Linh (24 tuổi, Phú Thọ) và khoảnh khắc "viral" trên mạng xã hội được ghi lại trong lễ ăn hỏi của Linh diễn ra vào ngày 21-22/10 vừa qua.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, Linh cho biết sự việc trong clip không như dân mạng đồn đoán thời gian qua. Thời điểm đó, Linh chỉ đang trao đổi với chồng, không có cãi vã gì. Chồng Linh thắc mắc vì đội bê tráp sau khi xong việc lại về luôn, không ở lại dự lễ. Linh giải thích rằng đội đó không phải người thuê, nên họ về là bình thường.

Linh cũng chia sẻ thêm rằng tính cô vốn nghiêm túc, mặt cũng khá sắc nên có thể vì thế mà mọi người hiểu nhầm. Dù đoạn clip vẫn đang được chia sẻ khá nhiều, nhưng hai nhân vật chính đều không bị ảnh hưởng tiêu cực gì.

 

 

 

 

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

