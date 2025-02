Danh tính người phụ nữ không mặc đồ rơi khỏi xe ô tô ở Nghệ An

Liên quan đến đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ không mặc đồ, rơi khỏi xe ô tô gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào việc, mời những người liên quan lên làm việc.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị N. (45 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Nơi xảy ra sự việc là ở đường Hồng Bàng, TP.Vinh, gần chung cư nơi người phụ nữ sinh sống.

Hình ảnh bà N. không mặc quần áo tự bước xuống từ chiếc Huynhdai i10. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tại cơ quan công an, bà N. nói nguyên nhân vụ việc là do quá say nên tự lột đồ chứ không bị ai ép buộc. Khi bà này ngã khỏi xe đã được tài xế đi cùng kéo lên. Sự việc xảy ra vào thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ vừa qua.

Báo Giao Thông thông tin thêm, Cơ quan công an khẳng định đây không phải một vụ hiếp dâm như nhiều người nghi ngờ khi mới xem clip trên mạng xã hội.

Bà N. làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà N. rơi khỏi chiếc Huyndai i10 đang di chuyển trên đường. Ngay sau đó, có một người trong xe kéo bà này lên, đóng cửa rồi đi tiếp.

Trong một đoạn clip khác, bà N. ngoài một nửa người ra khỏi xe trước, sau đó bà này tự đứng lên đi ra khỏi xe, trên người không mặc gì, chỉ đi đúng đôi bốt màu đen. Sự việc được những người đi xe phía sau ghi lại, lan truyền trên mạng khiến nhiều người hoang mang, thắc mắc.

Ngay trong đêm 4/2, Công an phường Quang Trung, TP.Vinh đã vào cuộc xác minh, truy tìm được những người liên quan.

Liên quan đến sự việc, từ hình ảnh video cho thấy tài xế điều khiển ô tô có dấu hiệu vi phạm lỗi: "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn". Đối với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, theo nghị định 168/2024, ngoài ra còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.