Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm

10-08-2025 - 15:33 PM | Sống

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm

Đây là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất MXH hiện tại.

Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, sinh năm 1988, hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội). 

Chiến sĩ Mai Ly xuất hiện trong tình huống giả định thuộc khuôn khổ chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức vào sáng 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ Hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm). Cô nhập vai một cô gái ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách đánh võng trên đường phố. 

Nhóm đối tượng này còn có hung khí và thái độ chống đối đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên ngay sau đó, chiến sĩ Mai Ly và nhóm đối tượng nhập vai đã bị lực lượng chức năng khống chế. 

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 1.

Chiến sĩ Mai Ly (ngồi phía sau)

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 2.

Mai Ly và các chiến sĩ nhập vai khác

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 3.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nhóm đối tượng giả định

Sau khi chương trình diễn ra, những khoảnh khắc của Thiếu tá Mai Ly đã nhanh chóng viral trên MXH. Nhân vật chính cũng đăng ảnh chùm ảnh thực hiện nhiệm vụ nhập vai và chia sẻ hài hước: “Vui vậy thôi chứ cô dặn các cháu này… Nhớ đến cha mẹ vít nhẹ tay ga”. 

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thích thú. Có người gọi cô là “Hoa khôi”, có người nói vui là “gơn phố” và nhiều người quen bất ngờ vì màn nhập vai có 1 - 0 - 2, khác hẳn hình ảnh đời thường. 

“Diễn viên xinh nhập tâm quá chị”, “Nó high fashion mà nó street style mà nó ‘gơn phố’”, “Hôm nay, nhiều người ấn tượng với cô cảnh sát kiêm diễn viên xinh đẹp này nha”, “Thật là biểu cảm quá bác Ly ạ. Cười chết mất”, “Nữ chiến sĩ CSGT tài sắc vẹn toàn. Cực phẩm quốc gia. Nhiệm vụ nào cũng đỉnh”,... là một số lời nhắn của cư dân mạng dành cho nữ Thiếu tá.

Về phần mình, Mai Ly cũng cho biết đây là trải nghiệm nhớ đời của mình. “Cười ngất chị ạ. Đúng là trải nghiệm nhớ đời” - Cô chia sẻ với một người quen. 

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 5.

Thiếu tá Mai Ly (phải) và một chiến sĩ khác trước khi tham gia tình huống nhập vai

Được biết Thiếu tá Lê Thị Mai Ly xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện tại, cô làm việc tại Công an phường Phúc Lợi. 

Trong công việc, nữ chiến sĩ gây ấn tượng hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, Mai Ly đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô” và thường xuyên được cộng đồng mạng chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng sự tận tâm trong công tác. 

Trên MXH, ngoài hình ảnh trong công việc, Mai Ly còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Nếu như trong bộ quân phục, nữ chiến sĩ gây chú ý vì vẻ ngoài vững vàng, chuyên nghiệp thì bên ngoài cô lại thu hút ánh nhìn vì xinh đẹp, dịu dàng. Hiện tại, Thiếu tá Mai Ly đang có 104k người theo dõi trên Facebook.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 6.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 7.

Thiếu tá Mai Ly đang làm việc tại Công an phường Phúc Lợi

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 8.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 9.

Mai Ly tham gia một số sự kiện có người nổi tiếng trên MXH

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 10.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 11.

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 12.

Một số hình ảnh khác của Thiếu tá Mai Ly

Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm- Ảnh 13.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Theo S.A

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 Nổi bật

Nhà không ai ở suốt hơn 1 năm vẫn nhận hoá đơn nước hơn 4,2 triệu đồng, gia chủ yêu cầu kiểm tra đồng hồ nước thì được thông báo: “Đang hoạt động bình thường”

Nhà không ai ở suốt hơn 1 năm vẫn nhận hoá đơn nước hơn 4,2 triệu đồng, gia chủ yêu cầu kiểm tra đồng hồ nước thì được thông báo: “Đang hoạt động bình thường” Nổi bật

Đột quỵ 'rình rập' những ai có hành động này sau tập thể dục

Đột quỵ 'rình rập' những ai có hành động này sau tập thể dục

15:26 , 10/08/2025
12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu

12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu

15:18 , 10/08/2025
Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

14:55 , 10/08/2025
Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

14:52 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên