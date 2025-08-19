Danh tính vợ sắp cưới Kim Jong Kook: CEO công ty mỹ phẩm, khiến "thánh ế" chi đậm 117 tỷ tậu biệt thự rước về dinh

Ngày 18/8, Kim Jong Kook khiến khán giả khắp nơi ngỡ ngàng khi thông báo cưới vợ. Nam ca sĩ cho biết hôn lễ của anh sẽ được tổ chức riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10 sắp tới, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Trên MXH, khán giả đều bất ngờ trước tuyên bố kết hôn của Kim Jong Kook vì gần đây anh chẳng lộ hint hẹn hò với bất kỳ ai. Sau thông báo của Kim Jong Kook khán giả đổ xô truy tìm danh tính hôn thê nam ca sĩ. Trong tuyên bố cưới "đánh úp", "anh hổ Running Man" không hé lộ danh tính hay hình ảnh nào về nửa kia của mình.

Không để khán giả phải ôm nỗi thắc mắc quá lâu, sáng nay (19/8), tờ Sports Chosun đã có được thông tin về hôn thê của Kim Jong Kook. Nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles. Hôn thê nam ca sĩ năm nay 39 tuổi, kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Có nguồn tin tiết lộ rằng cặp đôi đã tìm hiểu, bí mật bên nhau từ năm 2020. Để rước nàng về dinh, Kim Jong Kook mới đây đã mua căn biệt thự trị giá 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) làm nhà tân hôn.

Hôn thê của Kim Jong Kook được tiết lộ kém anh 11 tuổi, là CEO của 1 công ty mỹ phẩm

Kim Jong Kook thông báo "thoát ế" giữa thời điểm rất đặc biệt. Anh đã chọn ngày kỷ niệm 30 năm ra mắt để đánh dấu 1 chặng đường mới trong cuộc đời. Không họp báo rình rang, không khoe khoang, anh chọn cách lặng lẽ nhưng chân thành nhất để chia sẻ niềm vui lớn của đời mình, đó là viết thư tay cho fan. Trong thư, Kim Jong Kook nghẹn ngào viết: “Tôi đã chuẩn bị ngày này trong âm thầm, nhưng khi nó thực sự đến, tôi run rẩy hơn cả mong đợi. Thay vì phát hành album kỷ niệm 30 năm, tôi đã tìm thấy nửa kia của đời mình. Như vậy sau 3 thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Kim Jong Kook sắp có 1 mái ấm của riêng mình, sớm tối hạnh phúc bên nhau cho đến hết cuộc đời.

Kim Jong Kook còn chưa kịp làm xong album kỷ niệm 30 năm ca hát thì đã tìm thấy bạn đời của mình

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động.

Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Kim Jong Kook được khán giả toàn châu Á yêu mến nhờ chương trình Running Man





Nguồn: KoreaBo