Đào, quất Tết 2026: Chưa có khách mua, nông dân Hà Nội đã dự đoán lợi nhuận sẽ giảm 15% bởi một lý do

Các vùng chuyên canh cây cảnh đào quất tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi xuất bán phục vụ thú chơi của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khảo sát ở 2 làng nghề đào Nhật Tân và quất Tứ Liên, không khí tại các nhà vườn đang rất khẩn trường. Tuy nhiên, năm nay được dự báo là một mùa đào, quất không quá phấn khởi với người nông dân.

Năm nay, áp lực về giá bán đang đè nặng lên đầu các nhà vườn. Theo khảo sát, những hộ chuyên canh đào quất đều xác nhận rằng giá vật tư nông nghiệp, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đến chậu cây đã tăng đáng kể, thậm chí có nơi ghi nhận mức tăng tới 30 đến 40% so với năm ngoái.

Khu vực 2 làng nghề đào Nhật Tân và quất Tứ Liên.

Song song đó, chi phí nhân công thời vụ cũng có sự điều chỉnh mạnh, bà Nguyễn Thị Hậu, một chủ vườn đào tại làng nghề Nhật Tân, cho biết: “Năm ngoái có 300 nghìn đồng một công thì năm nay là 500 nghìn đồng một công rồi”. Mức tăng cao này trực tiếp làm giảm biên lợi nhuận của các hộ sản xuất.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, nhiều nhà vườn vẫn phải dè dặt trong việc điều chỉnh giá bán buôn và bán lẻ. Một chủ vườn Quất cho biết giá bán phổ thông vẫn dao động trong khung quen thuộc khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu đồng cho cây trung bình, thậm chí cây bé chỉ từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng, mức giá này được chủ vườn nhận định là có thấp hơn, nhưng không nhiều so với cả 2 năm 2024 và năm 2025.

Một số chủ vườn quất đã phải giảm số lượng chậu cây hoặc chuyển sang trồng cây nhỏ do lo ngại những thất thường của thời tiết có thể gây thiệt hại nặng.

Ông Phan Duy Hưng, chủ vườn quất Duy Hưng lý giải: “Giá vật tư, công nhân thời vụ đều tăng thì các nhà vườn đều phải suy tính làm sao cho nó phù hợp nhất, nhưng giá cũng không thể đắt hơn trung bình mọi năm được, do năm nay kinh tế của người dân nhiều nơi còn khó khăn”.

Ông Hưng cũng chia sẻ, bản thân tuy đã cố gắng cân đối chi phí nhưng năm nay nhà vườn vẫn phải xác định sẽ chịu lỗ hơn năm ngoái ít nhất khoảng 15% để giữ chân khách hàng. "Nhà vườn chịu một tí, khách mua chịu một tí, chứ tăng giá lên cao quá thì cũng khó bán", ông Hưng nêu quan điểm.

Ông Phan Duy Hưng, chủ vườn quất Duy Hưng đang thực hiện những quy trình cuối cùng trong chăm sóc cây.

Bên cạnh áp lực chi phí, sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh do sức mua kém cũng đang là một mối lo thường trực, đặc biệt đối với thị trường đào Tết. Các chủ vườn đào cho biết không khí mua bán, đặt cọc không còn nhộn nhịp như các năm trước, thậm chí còn khá trầm lắng.

Bà Nguyễn Thị Hậu nói thẳng rằng: “Năm nay bão lũ miền Trung triền miên, trước đó khoảng tháng 9, tháng 10, khu vực này cũng ngập. Kinh tế kém đi nên người ta làm gì có tiền mà chơi. Năm nay đã có ai đến đặt đào, quất gì đâu”.

Đồng quan điểm, bà Chu Thị Sâm, chủ nhà vườn Sâm Thắng, cũng bày tỏ lo lắng tương tự: “Tầm này năm ngoái là đã bắt đầu có lái buôn đến xem với hỏi rồi này. Còn năm nay thì cũng có nhưng ít lắm, chưa biết được thế nào”.

Năm nay dự đoán cũng sẽ là năm khó khăn với người trồng đào.

Ngoài hai yếu tố chính tác động đến sức mua và chi phí đã kể trên, thời tiết cực đoan cũng khiến cho nhiều hộ dân phải giảm sản lượng.

Không riêng gì câu chuyện tại vựa đào quất lớn nhất miền Bắc, nhiều vùng trồng hoa Tết ở miền Trung và miền Nam cũng phải giảm số lượng chậu trồng do lo ngại rủi ro và khó khăn trong khâu tiêu thụ. Điều này làm cho nguồn cung một số mặt hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhưng chưa đủ để kéo giá lên do tổng cầu vẫn yếu.

Hội An là nơi vừa xảy ra trận ngập lụt lịch sử do mưa bão. Đến nay tuy nước lũ đã rút, nhưng nỗi lo về dịch bệnh và thời tiết bất thường khiến cho người người trồng quất cảnh khó có thể an tâm.

Còn ở miền Nam, các làng hoa Tết cũng không tránh khỏi khó khăn khi nhiều hộ trồng cúc mâm xôi - loại hoa chủ lực đứng trước nguy cơ mất trắng vì nấm bệnh và thời tiết không thuận lợi.

Sự thiếu hụt về nguồn cung và chất lượng cây cảnh trên diện rộng là hệ quả trực tiếp của thiên tai, khiến thị trường đào quất, hoa kiểng Tết 2026 trở nên khó khăn và khó đoán hơn so với các năm trước.