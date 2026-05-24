Đất nền Hà Nội tại nhiều 'điểm nóng' giảm giá, cơn sóng đầu cơ hạ nhiệt

Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài suốt năm 2025, thị trường đất nền Hà Nội bước sang đầu năm 2026 với trạng thái chững lại rõ rệt. Tại nhiều khu vực từng là “điểm nóng” như Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai hay vùng ven Hòa Lạc..., giá đất không còn duy trì đà leo thang mạnh như trước, thậm chí xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm ở nhiều phân khúc.

Cụ thể, tại Long Biên cũ, giá đất nền phổ biến khoảng 60 - 135 triệu đồng/m², giảm khoảng 2 - 6 triệu đồng/m² so với đầu năm trước. Khu vực Gia Lâm cũ ghi nhận mức giá dao động 40 - 90 triệu đồng/m², giảm khoảng 1 - 4 triệu đồng/m².

Tại Đông Anh cũ, mặt bằng giá hiện ở mức 35 - 80 triệu đồng/m², giảm khoảng 2 - 6 triệu đồng/m²; khu Hoài Đức cũ dao động 45 - 90 triệu đồng/m², giảm khoảng 1 - 5 triệu đồng/m².

Trong khi đó, ở các khu vực xa trung tâm hơn như Đan Phượng, Thanh Oai hay Thường Tín (cũ), giá đất nền phổ biến 25 - 35 triệu đồng/m², giảm khoảng 1 - 3 triệu đồng/m².

Đất nền tại nhiều điểm 'nóng' giám giá.

Đáng chú ý, tại các “điểm nóng” từng tăng giá mạnh như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm hay Long Biên (cũ), lượng giao dịch hiện giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm 2021–2024. Nhiều lô đất được rao bán suốt nhiều tháng nhưng không phát sinh giao dịch. Các văn phòng môi giới từng đông khách nay cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn.

Dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam cho thấy trong quý I/2026, mức độ quan tâm tới đất nền tại Hà Nội giảm khoảng 23% so với quý IV/2025. Đây là mức giảm khá sâu nếu đặt trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung đang có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Trong khi căn hộ chung cư hay nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực trở lại, đất nền lại đang "hụt hơi" rõ rệt.

Anh Nguyễn Xuân Biên, nhà đầu tư kiêm môi giới lâu năm tại khu vực Hoài Đức cũ cho biết, nhiều lô đất đang được rao bán trong thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Theo anh, lượng khách hỏi thông tin vẫn có, nhưng giao dịch thành công giảm mạnh so với giai đoạn trước.

“ Có những lô đất chủ nhà đã chấp nhận hạ giá đến 500 triệu đồng nhưng vẫn rất khó bán. Tâm lý chung bây giờ là ai cũng sợ mua xong lại giảm nữa nên họ chờ rất kỹ ”, anh Biên nói.

Theo anh, thực tế, nhiều chủ đất vẫn giữ tâm lý neo theo mặt bằng giá của giai đoạn sốt nóng trước đây nên không muốn hạ quá mạnh. Trong khi đó, người mua lại kỳ vọng thị trường sẽ còn điều chỉnh thêm, khiến hai bên khó tìm được điểm gặp nhau.

“ Thị trường hiện giống kiểu ai cũng nghe ngóng nhau. Người bán chưa chịu giảm sâu vì còn kỳ vọng hồi giá, còn người mua thì giữ tiền chờ đáy. Thành ra giao dịch cứ chậm kéo dài, không còn cảnh xuống tiền nhanh như vài năm trước ”, anh Nguyễn Xuân Biên nhận định.

Theo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao và xu hướng kiểm soát tín dụng bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng khiến dòng tiền đầu cơ suy giảm mạnh. Khi chi phí vay vốn tăng lên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính để “lướt sóng” đất nền không còn dễ dàng như trước.

Điều này tạo ra áp lực kép lên thị trường. Chủ đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc triển khai dự án, còn nhà đầu tư cá nhân cũng dè dặt hơn khi xuống tiền. Nếu trước đây nhiều người sẵn sàng vay ngân hàng để mua đất với kỳ vọng vài tháng sau bán chênh kiếm lời, thì hiện nay rủi ro giữ hàng lâu khiến họ phải tính toán kỹ hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh giao dịch lao dốc, phần lớn những người đang nắm giữ đất nền hiện nay lại chính là nhóm nhà đầu tư tham gia thị trường ở giai đoạn sốt nóng 2021–2022. Họ mua vào ở vùng giá cao và hiện gần như bị “kẹt hàng” khi thanh khoản suy giảm.

Cơn sóng đầu cơ hạ nhiệt

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý Kinh doanh cấp cao của PropertyGuru Việt Nam, dòng tiền hiện nay đang trở nên thận trọng hơn rất nhiều sau giai đoạn sốt nóng kéo dài. Nhà đầu tư không còn dễ dàng xuống tiền theo tâm lý đám đông hay những cơn “sóng” quy hoạch ngắn hạn như trước.

Thay vào đó, họ có xu hướng tìm đến các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác dòng tiền ổn định hoặc ít nhất phải đảm bảo tính thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, đất nền là phân khúc vốn phụ thuộc lớn vào kỳ vọng tăng giá bắt đầu mất dần sức hút. Chỉ vài năm trước, thông tin về một cây cầu mới, một tuyến vành đai hay đề xuất lên quận từng đủ để giá đất ở nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội tăng chóng mặt.

Nhà đầu tư xuống tiền theo tin đồn, theo kỳ vọng và theo tâm lý “mua hôm nay, vài tháng sau đã có lời”. Nhưng khi thị trường bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh hơn, những cơn sóng đầu cơ cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

“ Nếu trước đây chỉ cần có thông tin quy hoạch là thị trường lập tức sôi động, thì hiện nay người mua phản ứng rất khác. Họ cân nhắc kỹ hơn về pháp lý, khả năng thanh khoản và tiềm năng khai thác thực tế. Những yếu tố bất lợi như áp lực lãi suất, dòng tiền khó khăn hay tâm lý chờ đợi khiến giao dịch suy giảm rất nhanh ”, bà Ánh nhận định.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam nhận định, đất nền vẫn là kênh đầu tư có tiềm năng trong dài hạn, đặc biệt tại các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng và tốc độ đô thị hóa. Tuy nhiên, thị trường sẽ không còn những giai đoạn tăng nóng diện rộng như trước mà bước vào thời kỳ phân hóa mạnh hơn.

Theo ông Quốc Anh, những sản phẩm có pháp lý minh bạch, vị trí tốt, kết nối hạ tầng rõ ràng và gắn với nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục giữ được thanh khoản. Ngược lại, các lô đất chỉ tăng giá dựa trên tin đồn quy hoạch hoặc tâm lý đầu cơ sẽ ngày càng khó thu hút dòng tiền.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Anh Quê – Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng cần giữ sự thận trọng và chỉ nên lựa chọn đất nền có khả năng ở thực, kinh doanh tốt. Theo ông, giá phải tương xứng với giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền, bởi thời gian qua nhiều khu vực đã bị đẩy lên vượt xa giá trị thực.

Ông Quê cũng lưu ý, yếu tố pháp lý, quy hoạch và tính thanh khoản cần được đặt lên hàng đầu, đồng thời không nên kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.

Từ năm 2019 đến nay, mặt bằng giá đất nền đã tăng trung bình khoảng 50%, thậm chí có nơi tăng cao hơn, nên khả năng tăng thêm nhiều lần trong thời gian tới là không cao, trừ những khu vực đặc biệt có sự xuất hiện của đại dự án, trung tâm hành chính mới, khu vui chơi giải trí hoặc khu công nghiệp quy mô lớn.