Đất nền sổ đỏ Nam TP.HCM được săn đón

Đất nền tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng trong danh mục của nhà đầu tư.

Đất nền sổ đỏ - Phân khúc tích sản được ưa chuộng

Ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho rằng, đất nền từ lâu đã là kênh đầu tư “của để dành” được ưa chuộng khi loại hình bất động sản này liên tục chứng minh khả năng tăng giá đáng kể. “Chờ càng lâu, hưởng lợi càng nhiều. Nhà đầu tư nên xác định chiến lược trung - dài hạn từ 2 - 5 năm với đất nền”, ông nhấn mạnh.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, 64% nhà đầu tư ưu tiên bất động sản sơ cấp, chỉ 36% nhà đầu tưchọn mua thứ cấp. Khi lựa chọn sơ cấp, các yếu tố được quan tâm hàng đầu gồm: pháp lý dự án (78%), hạ tầng kết nối (71%), hệ thống tiện ích (66%) và cảnh quan, thiết kế (47%). Như vậy, những dự án đất nền pháp lý chuẩn, hạ tầng hoàn thiện đang hút mạnh dòng tiền của các nhà đầu tư.

Hiện nay, xu hướng “lướt sóng” trên thị trường bất động sản cũng giảm rõ rệt so với năm ngoái, khi chỉ 12% nhà đầu tư có ý định nắm giữ bất động sản dưới 1 năm. Trong khi đó, tỷ lệ nhà dự định nắm giữ tài sản từ 3 - 10 năm chiếm tới 49%. Điều này phản ánh kỳ vọng sinh lời bền vững của phân khúc đất nền trong trung và dài hạn.

Hầu hết các nhà đầu tư kì vọng giá đất nền sẽ tăng trong bối cảnh nguồn cung mới đất nền vẫn hạn chế và nhu cầu thực tế âm thầm tăng trưởng. Đồng thời xu hướng dịch chuyển sang khu vực có nền giá thấp, dư địa tăng giá theo hạ tầng được thể hiện rõ nét ở giai đoạn này.

Đáng chú ý, theo Batdongsan.com.vn, nhà đầu tư miền Bắc có xu hướng sẵn sàng đầu tư đất nền phía Nam, nhất là với loại hình đất nền sổ đỏ, khi 39% nhà đầu tư đến từ Hà Nội, 48% nhà đầu tư đến từ các tỉnh phía Bắc khác có kế hoạch đầu tư đất nền.

“Cuộc chơi” nghiêng về Nam TP.HCM khi hạ tầng trên đà hoàn thiện

Phát triển hạ tầng giao thông cùng chi phí vốn ban đầu thấp đang là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến dư địa tăng giá của đất nền, đồng thời quyết định hành vi mua của nhà đầu tư.

Thời gian qua, xu hướng chuyển dịch dòng tiền từ khu Đông TP.HCM - nơi mặt bằng giá đất nền đã ở mức cao sang khu Nam TP.HCM ngày càng rõ rệt. Đây là khu vực có giá đất còn thấp nhưng hạ tầng liên tục được đầu tư, mở ra cơ hội tăng giá.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, các dự án đất nền tại Nam TP.HCM được quy hoạch bài bản, gần các trục đường, hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng sắp về đích đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Một ví dụ điển hình là đô thị thương mại The 826 EC (quy mô 15ha) do Hai Thành phát triển. Trước thềm mở bán vào ngày 17/8, dự án đã ghi nhận sức cầu tích cực nhờ lợi thế giá bán cạnh tranh, vị trí giáp ranh TP.HCM, sổ đỏ riêng từng nền và chính sách thanh toán linh hoạt, kéo dãn trong 18 tháng với số vốn ban đầu chỉ từ 560 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được hệ thống ngân hàng uy tín như VietinBank, MB Bank, ACB hỗ trợ vay 70% giá trị sản phẩm trong 30 năm, miễn lãi suất 15 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng. Vì vậy, đô thị thương mại The 826 EC không chỉ thu hút khách mua từ TP.HCM và địa phương mà còn nhận được sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư phía Bắc.

Đô thị thương mại The 826 EC trở thành “điểm hẹn” mới của cư dân Nam TP.HCM với loạt hoạt động vui chơi, giải trí như thả diều nghệ thuật, workshop làm vòng tay, tô tượng...

Dự án nằm ngay hai mặt tiền trục tỉnh lộ ĐT826E & ĐT826E (Cần Giuộc), gần cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông tuyến vào quý 3/2026. Bên cạnh đó, dự án liền kề các tuyến giao thông trọng điểm đang được nâng cấp, mở rộng như Quốc lộ 50 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đường Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành trong năm 2026, cầu Rạch Tôm chính thức khởi công ngày 10/7, Vành đai 4 TP.HCM, tuyến Metro số 4 tăng tốc triển khai,… Đây chính là những yếu tố giúp dự án gia tăng sức hút với nhà đầu tư.

Không chỉ đô thị thương mại The 826 EC, loạt dự án khác như Saigon Village, T&T City Millennia, Saigon RiverPark, Elite Life,… cũng đang ghi nhận sức cầu khả quan trong bối cảnh hạ tầng khu Nam ngày càng hoàn thiện. Giới đầu tư đặt kỳ vọng rõ ràng vào mức tăng giá 10 - 20% từ nay đến cuối năm.

Thực tế cho thấy, tổng lực đầu tư hạ tầng tại các khu vực lân cận TP.HCM đang tác động mạnh đến tâm lý người mua. Thực tế, những “nấc thang” tăng giá bất động sản thường gắn liền với các dự án hạ tầng và quy hoạch lớn. Vì vậy, dòng vốn đang dịch chuyển “bám theo” hạ tầng, tìm đến những khu vực giá còn mềm được đánh giá là xu hướng có cơ sở.

Long An (trước đây) sẽ là “tâm điểm mới” của bất động sản vệ tinh TP.HCM nhờ xu hướng mở rộng không gian đô thị ra các vành đai và tỉnh lân cận.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc của Batdongsan.com.vn cho rằng thị trường bất động sản Long An (cũ) đang ở giai đoạn đầu phát triển hạ tầng, dư địa tăng trưởng còn lớn. Ba yếu tố tạo lợi thế gồm: kết nối ngày càng thuận lợi với TP.HCM thông qua các tuyến giao thông trọng điểm, quỹ đất còn dồi dào và mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với TP.HCM. Đây sẽ là lực đẩy quan trọng cho sự thay đổi giá trị bất động sản khu vực trong thời gian tới.

Về triển vọng giá, các chuyên gia dự báo bất động sản, đặc biệt là đất nền, sẽ tăng trung bình 10 - 15%/năm, nhất là các dự án vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản. Đây là kênh đầu tư dài hạn, lợi nhuận ổn định và thường bứt phá mạnh khi xuất hiện thông tin hạ tầng hoặc quy hoạch. Tại Long An (cũ), khi các công trình trọng điểm hoàn thành giai đoạn 2025 - 2026, khu vực này được kỳ vọng dẫn dắt làn sóng tăng giá mới, đặc biệt ở khu vực giáp ranh TP.HCM như Cần Giuộc.