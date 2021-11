Đất nền sổ đỏ ven sông Cần Giuộc hấp dẫn nhà đầu tư

Biên độ tăng giá gấp ba Sài Gòn



Khảo sát dọc trục Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè, TP.HCM) chưa qua cầu Kênh Lộ, giá đất hiện ngấp nghé mức 60 - 80 triệu đồng/m2. Ở khu đô thị Hiệp Phước, giá trên dưới 40 - 50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, cũng trên trục Nguyễn Văn Tạo qua ranh giới địa phận Cần Giuộc (Long An), giá hiện chỉ dao động khoảng 25 - 35 triệu đồng/m2. So với thời điểm 2 - 3 năm về trước, mức giá này đã tăng 100 - 120%, tỷ lệ tăng ước tính 30 - 35%/năm. Trong khi đó, tại TP.HCM, các loại hình bất động sản khác cho tỷ suất lợi nhuận trung bình chỉ 8 - 12%/năm.

Đây là diễn biến chung của thị trường bất động sản Long An mà đất nền là loại hình phổ biến và vượt mặt thị trường TP.HCM vốn khan hiếm từ lâu. Theo bảng giá đất Long An ban hành trong giai đoạn 2020 - 2024, nhiều khu vực đất ở đã tăng giá gấp đôi, gấp ba so với bảng giá giai đoạn 2015 - 2019.

Theo chân anh N. Hải (ngụ Q.7, TP.HCM), một nhà đầu tư lâu năm ở khu Nam Sài Gòn, muốn tìm dự án nào trong quy mô từ vài chục đến hàng trăm ha ở Cần Giuộc đều có. Càng sở hữu được nhiều tiêu chí như gần trung tâm, thuận tiện lưu thông, pháp lý đầy đủ, nhiều tiện ích,…, giá đất sẽ càng tăng, tương ứng với giá trị khác biệt của dự án.

Bám trụ địa bàn Cần Giuộc từ giai đoạn "sốt nóng" 2017 - 2018 đến nay, anh Hải luôn tin tưởng vào khả năng sinh lời của thị trường này bởi tiềm năng có thật của Cần Giuộc - đô thị vệ tinh trọng điểm của TP.HCM, đồng thời là trung tâm phát triển kinh tế của Long An. Ngoài ra, một số dự án đã có sổ đỏ theo đúng cam kết cũng là lý do thu hút khách hàng nhiều lần quay trở lại khu vực này.

Đất nền sổ đỏ hút khách

Phân tích về sức hút của loại hình đất nền, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho rằng có 3 lý do chính: Khả năng dễ sở hữu và đa dạng về giá trị; Tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển nhượng; Tỷ suất lợi nhuận cao hơn những loại hình khác.

Bên cạnh đó, tâm lý chuộng nhà đất để an cư hoặc làm "của để dành" của người Việt cũng là nguyên nhân khiến nhiều gia đình khao khát một không gian sống liền thổ riêng biệt. Và "cận lộ, cận thị, cận giang" là những điểm cộng để an cư lý tưởng cho cuộc sống và thuận tiện kinh doanh,… Tuy nhiên, quỹ đất ven sông cũng đang dần thu hẹp, các sản phẩm trên thị trường hiện tại chủ yếu đến từ nguồn thứ cấp và những dự án đã ra mắt trước đó, nay tiếp tục giới thiệu giỏ hàng giai đoạn sau. Đơn cử như dự án nhà phố ven sông Hiep Phuoc Harbour View quy mô 30,2ha ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo nối dài và sở hữu 2km bờ sông Soài Rạp.

Hiep Phuoc Harbour View là dự án hiếm hoi sở hữu 2 mặt tiền đường bộ và đường sông

Với pháp lý minh bạch, rõ ràng và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, Hiep Phuoc Harbour View hiện đã có sổ đỏ riêng cho từng nền, đảm bảo sở hữu lâu dài. Toàn bộ hệ thống hạ tầng như đường, điện âm đều đã được hoàn thiện. Một số phân khu chức năng như Mộc café, quảng trường sự kiện, công viên trung tâm, công viên bờ sông, công viên thiếu nhi, khu thể dục thể thao kết hợp lối dạo bộ,… cũng đã đưa vào sử dụng.

DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết, Hiep Phuoc Harbour View ở giai đoạn này có mức giá chỉ từ 1,79 tỷ/nền, thanh toán trong 15 tháng, đợt đầu chỉ 20% giá trị sản phẩm. Phương thức thanh toán kéo dài là lợi điểm giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tài chính và tối ưu bài toán lợi nhuận.

Với pháp lý đầy đủ và rõ ràng, Hiep Phuoc Harbour View đã hoàn tất sổ đỏ riêng cho từng nền

Với vị trí cửa ngõ Nam Sài Gòn, từ dự án chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến khu đô thị quốc tế Phú Mỹ Hưng qua trục Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời dễ dàng kết nối với hệ thống cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sắp tới đây, khi trục đường Nguyễn Văn Tạo được mở rộng lên 60m, 6 làn xe và tuyến metro số 4 đi vào hoạt động, lưu thông từ Hiep Phuoc Harbour View đến Quận 7, Quận 1 và các quận phía Tây thành phố sẽ càng nhanh chóng hơn nữa.