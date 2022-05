Đất Xanh (DXG): Bỏ ngỏ giá chuyển đổi trái phiếu quốc tế

Sáng ngày 28/5, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.



Được biết, Đại hội diễn ra giữa bối cảnh thị trường chứng khoán nói chung và đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng mạnh sau sự kiện Tân Hoàng Minh. Trong đó, DXG thống nhất dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ngược lại, HĐQT bổ sung kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến 300 triệu USD, thực hiện trong năm 2022. Đối tượng phát hành là đối tác chiến lược tổ chức nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu dự kiến 5 năm, không có tài sản đảm bảo.

Ông Lương Trí Thìn cho biết: "Gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD đến nay đã chốt xong với đối tác ngoại, quý 2-3/2022 sẽ hoàn tất việc này. Giai đoạn này mà có được gói 300 triệu USD, tương đương dòng tiền 7.000 tỷ thì rất khả quan, có thể cho phép Công ty triển khai dự án cũng như mở rộng quỹ đất.

Chưa kể với loại hình trái phiếu chuyển đổi thì DXG có thể linh hoạt về kế hoạch sử dụng vốn. Cũng nói về việc siết tín dụng thì chủ yếu ở phân khúc nghỉ dưỡng. Còn DXG thì đi vào phân khúc để ở, và phân khúc này nhu cầu cũng rất cao".

Theo kế hoạch công bố trước đó, HĐQT nghiên cứu kiến nghị mức giá không thấp hơn 62.000 đồng/cp. Tuy nhiên, tại Đại hội, đại diện đoàn đại biểu bỏ ngỏ giá phát hành. Trên thị trường, mã DXG cũng đã giảm mạnh xuống mức 27.000 đồng/cp, tức bay hơi gần nửa thị giá chỉ sau 2 tháng.

Tại Đại hội lần này, theo quy định cổ đông không được tham gia hỏi đáp trực tiếp, và nhiều thắc mắc theo đó còn bỏ ngỏ (sẽ được Công ty thực hiện trả lời qua email về sau).

Về kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết năm 2022 sẽ đến từ 4 dự án chủ chốt. Cụ thể, Công ty đang bàn giao 2 dự án trên đường Phạm Văn Đồng mà ST Moritz và Opal Boulevard. Đến cuối năm nay sẽ bàn giao thêm Opal Skyline Bình Dương, hiện dự án đã xây đến tầng 25. Song song với dự án trọng điểm là Gem Sky World đã bàn giao đợt 3.

Dành phần lớn thời gian nói về tương lai, ông Thìn cho biết: "Nhiệm kỳ 2017-2022, chúng ta đặt ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái, quy mô cũng như đẩy mạnh dịch vụ, quỹ đất. Kết quả đa số các chỉ tiêu đều đạt 4-5 lần.

So sánh năm 2021 với năm 2016, các chỉ tiêu tăng 5-6 lần, tương đương mỗi năm tăng ít nhất cũng bằng lần.

5 năm tới chúng ta đi đâu và về đâu, 2030 trở thành cái gì mới là quan trọng cho bước đường tiếp theo. Là đưa Tập đoàn có vốn hoá và tài sản tối thiểu là 10 tỷ USD; Hoàn thiện phát triển quỹ đất quy mô lớn; Triển khai khu đô thị quy mô lớn; Xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khép kín cho phát triển dự án…

DXG như cô gái chàng trai 18 đang trưởng thành. Và 10 năm tới, giai đoạn này DXG sẽ phát triển mạnh để lên 28 tuổi. Đặc biệt giai đoạn khó khăn này lại là cơ hội vàng, 2021-2030 sẽ là cơ hội vàng của DXG".

Dù vậy, quý 1/2022 tình hình kinh doanh DXG lại không khả quan khi lãi giảm đến 43% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu trong kỳ giảm 39% so với cùng kỳ, xuống 1.792 tỷ đồng. Nguyên nhân chính chủ yếu đến từ việc doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm gần 55% so với quý 1/2021. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm hơn 3%, còn gần 710 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, DXG lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng.





https://cafef.vn/dat-xanh-dxg-bo-ngo-gia-chuyen-doi-trai-phieu-quoc-te-2022052817104514.chn