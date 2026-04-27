Dấu chấm hết của nỗi ám ảnh "Update and Restart", Microsoft cho phép hoãn cập nhật Windows 11 vô thời hạn

Trong bài đăng mới nhất trên blog, gã khổng lồ phần mềm thông báo sẽ cho phép người dùng Windows 11 tạm dừng các bản cập nhật vô thời hạn. Đây là thay đổi lớn nhất đối với chính sách cập nhật kể từ khi Windows 10 ra đời vào năm 2015, chấm dứt chuỗi ngày người dùng bức xúc bởi những cú khởi động lại máy đột ngột ngay giữa cuộc họp hay trận game căng thẳng.

Thay đổi này mang tới 4 cải tiến cốt lõi nhằm trả lại quyền kiểm soát hoàn toàn cho người dùng. Đầu tiên, những người vừa đập hộp máy tính mới sẽ không còn bị ép phải cài đặt hàng tá bản cập nhật ngay lập tức. Bạn có thể đi thẳng vào màn hình Desktop và tận hưởng chiếc máy mới, rồi mới thong thả chọn thời điểm cập nhật sau.

Microsoft cho phép bỏ qua cập nhật khi vừa mở máy lần đầu

Điểm quan trọng nhất chính là khả năng tạm dừng cập nhật vô hạn. Mặc dù mỗi lần gia hạn vẫn chỉ tối đa 35 ngày, nhưng Microsoft hiện đã cho phép người dùng lặp lại thao tác này bao nhiêu lần tùy thích. Với giao diện lịch mới, bạn có thể lập kế hoạch tạm dừng xung quanh các sự kiện quan trọng như kỳ thi, chuyến công tác hay những tuần làm việc bận rộn mà không lo bị "đánh úp" bởi thông báo cập nhật.

Sau nhiều năm, cuối cùng người dùng đã có thể hoãn Update đến khi nào mình muốn.

Một thay đổi khác nằm ở menu nguồn (Power menu). Đã bao nhiêu lần bạn chỉ muốn tắt máy đi ngủ nhưng nút bấm lại biến thành "Update and shut down" kèm theo dấu chấm vàng đầy đe dọa? Giờ đây, các tùy chọn "Restart" và "Shut down" tiêu chuẩn sẽ luôn hiện diện, cho phép bạn tắt hoặc khởi động lại máy bình thường mà không cần quan tâm đến các bản cập nhật đang chờ xử lý.

Cuối cùng, Microsoft cũng cam kết minh bạch hóa thông tin cập nhật. Các bản cập nhật driver vốn có tên gọi giống hệt nhau gây nhầm lẫn giờ đây sẽ được phân loại rõ ràng theo từng thiết bị như âm thanh, màn hình hay pin. Đồng thời, hãng sẽ cố gắng hợp nhất các bản cập nhật để người dùng không phải đối mặt với tình trạng máy báo update liên tục nhiều lần trong tháng.

Mặc dù nới lỏng quyền kiểm soát, Microsoft vẫn nhấn mạnh rằng các bản cập nhật là cực kỳ quan trọng đối với bảo mật và tính ổn định của hệ thống. Mục tiêu của thay đổi này không phải là khuyến khích người dùng bỏ qua hoàn toàn các bản vá, mà là để họ tự chủ động sắp xếp thời gian cập nhật sao cho không gây gián đoạn công việc.

Hiện tại, các tính năng này đang được thử nghiệm trong chương trình Windows Insider trước khi chính thức phổ cập tới toàn bộ người dùng trong thời gian tới.