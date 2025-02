Đầu năm giao dịch tại BVBank, nhận ngay lì xì đắc lộc

Theo đó, những khách hàng đầu tiên đến các điểm giao dịch của BVBank trên toàn quốc trong ba ngày từ 03 – 05/02/2025 (nhằm ngày mùng 6,7,8 tết âm lịch ) sẽ nhận ngay bao lì xì may mắn . Riêng với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng sẽ nhận thêm phần quà tặng hấp dẫn nhân dịp đầu xuân. Với mức gửi càng cao, quà tặng sẽ càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, với những khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm online trên ngân hàng số Digimi của BVBank cũng sẽ nhận ngay ưu đãi cộng thêm lãi suất đến 0,6%/năm.

Nhận thấy nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng dịp đầu năm sẽ cao, BVBank đã liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại, ưu đãi thay cho lời tri ân và cũng là lời chúc một năm mới như ý, vạn sự hanh thông đến khách hàng. Nhờ sự kề vai, đồng hành của khách hàng, cùng sự nỗ lực trong nội tại, BVBank đã ghi nhận được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2024. Cụ thể, tổng tài sản của BVBank ghi nhận hơn 103.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2023. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với năm 2023. Tổng quy mô huy động của BVBank ghi nhận 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12% với động lực chính đến từ các chương trình tập trung vào khách hàng nhỏ lẻ. Tổng số lượng khách hàng tăng gần 30% so với đầu năm, đạt 2,3 triệu khách hàng.

Để biết thêm thông tin về các chương trình dịp đầu năm, khách hàng có thể truy cập www.bvbank.net.vn hoặc gọi 1900 555 59 để được tư vấn.