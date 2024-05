"Đầu tàu du lịch" Nha Trang trên bệ phóng cao tốc

Bước chuyển mình từ quy hoạch và hạ tầng



Xuyên suốt dịp nghỉ lễ vừa qua, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo là cái tên gây chú ý trong cộng đồng đam mê xê dịch khi chính thức đi vào hoạt động ngay đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Khi đưa vào khai thác, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo giúp kết nối thông suốt từ Sài Gòn tới Nha Trang bằng cao tốc, thông qua các tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Dầu Giây - Long Thành - TP HCM ở phía nam. Tuyến giúp rút ngắn thời gian từ Nha Trang tới Sài Gòn còn 4-5 giờ, giảm một nửa so với đi quốc lộ 1. Tuyến cao tốc có 4 làn xe, cho phép ô tô chạy tối đa 90km/h và quan trọng hơn, với dân phượt, đó là một cung đường tuyệt đẹp chạy dài trên vùng hoang mạc khô cằn, len lỏi qua địa hình đồi núi đầy cảm xúc để đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Theo Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đón 969.955 lượt khách, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4 %; doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.300 tỉ đồng, đưa Nha Trang – Khánh Hòa lọt top những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2024.



Trước đó, 31/3/2024 được coi là một trong những dấu mốc quan trọng của Tp. Nha Trang khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Nha Trang đến năm 2040 sau gần 4 năm với rất nhiều điều chỉnh kể từ thời điểm được chính thức được phê duyệt. Nhiệm vụ điều chỉnh QHC đã chính thức được thông qua theo Quyết định được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký.

Là một trong những thành phố biển năng động bậc nhất Việt Nam, Nha Trang lâu nay đã ghi dấu trên bản đồ du lịch như một điểm đến lý tưởng với sự xuất hiện của hàng loạt các dự án đô thị giải trí - nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, điều này vẫn là chưa đủ để xây dựng một diện mạo phát triển tổng thể, hài hòa của toàn thành phố khi những quy hoạch trước đây chỉ tập trung tại ven biển mà quên mất những "vùng đất màu mỡ" khác ngay trong nội đô thành phố.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Nha Trang đến năm 2040 sau gần 4 năm với rất nhiều điều chỉnh kể từ thời điểm được chính thức được phê duyệt.

Chính vì vậy, bản quy hoạch điều chỉnh chính thức được kỳ vọng sẽ xử lý những bất cập, hạn chế trước đây, tạo một nền vững chắc giúp Nha Trang có cơ hội vươn tầm trở thành một đô thị biển đảo xanh đẳng cấp, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế như rất nhiều người đã kỳ vọng khi nhắc đến thành phố biển mệnh danh là vịnh ngọc thiên đường này.

Đặc biệt, sau giai đoạn Covid – 19, mặc dù đã cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ về ngành công nghiệp không khói, nhưng nhìn một cách toàn cục, Nha Trang cần thêm những động lực mới để nâng tầm mình xứng danh với tiềm năng của một trong những điểm đến "đẹp" và "cuốn hút" nhất trên thế giới. Trong đó, Nha Trang cần thêm những cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao của khách du lịch quốc tế và nội địa.

Đại diện Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) cho hay, Nha Trang đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ về hạ tầng du lịch trong suốt nhiều năm vừa qua, trong đó nhờ thu hút sự tăng trưởng mạnh của lượng khách du lịch đến đây. Trong khi đó, Nha Trang cũng trở thành một trong những thị trường nghỉ dưỡng tiềm năng bậc nhất cả nước. "Kể cả trong những giai đoạn toàn thị trường "đóng băng" bởi Covid-19, Nha Trang vẫn luôn giữ vững sự ổn định của mình. Với quy hoạch điều chỉnh mới được điều chỉnh, Nha Trang sẽ có cơ hội làm được nhiều điều hơn nữa, nhất là trong việc thu hút sự hiện diện nhiều hơn của những nhà phát triển bất động sản tầm cỡ".

Nha Trang – tiêu chuẩn mới về điểm đến, chất lượng sống và làm việc

Theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt, Nha Trang sẽ là một đô thị biển đảo xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế, gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa, sinh thái đặc sắc; từng bước phấn đấu trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, mô hình, cơ cấu đô thị của thành phố được tổ chức đa trung tâm, trọng tâm là dải đô thị ven biển và các trung tâm gắn với các khu vực cảnh quan, các trục chính đô thị, các hệ sinh thái đặc thù. Hướng phát triển đô thị được mở rộng không gian xây dựng về phía Bắc, Tây Bắc, phía Tây, phía Nam và phía Đông.

Hướng đi này, theo TS Nguyễn Văn Đính có thể đánh giá là một trong những điểm khác biệt rõ rệt của Nha Trang khi so với các đô thị du lịch điển hình như Phuket hay Bali. Đây là lợi thế riêng biệt của Nha Trang không chỉ đơn thuần là thị trường nghỉ dưỡng mà còn có sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và ở nhà ở cao cấp, định cư lâu dài, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Đang gây chú ý gần đây là sự xuất hiện của "Thành phố Tự do" Libera Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo ra một "làn gió mới" đưa Nha Trang thăng hạng điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế, đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường. Đặc biệt, KDI Holdings cũng hợp tác đồng hành thương hiệu phát triển dự án căn hộ biển Flex Home thuộc "Thành phố tự do - Libera Nha Trang" cùng Nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes.

Sở hữu quy mô lên tới 44ha có tầm nhìn tuyệt đẹp thu trọn quang cảnh núi biển trùng điệp của Vịnh Nha Trang trong tầm mắt, Libera Nha Trang không chỉ là ngôi nhà thứ 2 đầy tự hào và kiêu hãnh để trở về mà còn là một tài sản giá trị mang tới nguồn thu nhập thụ động bền vững, hướng tới đích đến tự do tài chính của cuộc đời. Ngoài ra, cùng với hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng giải trí độc đáo và đẳng cấp như: nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, khu phố downtown "không ngủ"... Libera Nha Trang được mệnh danh "Thành phố Tự do" - Trung tâm mới không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố.

Libera Nha Trang – Thành phố Tự do, đô thị biển sở hữu vị trí đắt giá ngay nội đô thành phố Nha Trang.

Libera Nha Trang sở hữu vị trí đắt giá trên đường Trần Phú kéo dài với 3 bãi biển riêng ngay trong nội đô thành phố, đủ gần để hòa mình vào dòng chảy du lịch văn hóa bản địa nhưng cũng đủ xa để mang đến trải nghiệm sống tiêu chuẩn 5 sao sang trọng và đẳng cấp.

Theo đại diện nhà phát triển dự án, tới với Libera Nha Trang, đó là nơi mà người trẻ được tự do theo đuổi đam mê, tự do làm điều mình thích, tự do khám phá thế giới, tự do sống đúng với chính mình. Nơi mà người thành đạt tự do làm điều tuổi trẻ chưa từng, tự do lựa chọn nơi mình sống, tự do quyết định tài sản của mình, tự do làm chủ tài chính, tự do thụ hưởng thành quả xứng đáng. Đó cũng là nơi mà người già tự do tận hưởng thảnh thơi sau một đời thăng trầm, tự do trở về với thiên nhiên gần gũi, có sức khỏe mới có tự do.

Đặc biệt, sự kết hợp của những đơn vị hàng đầu về phát triển bất động sản sẽ là bảo chứng vàng cho nhà đầu tư về một sản phẩm đầu tư độc đáo mang tính đột phá trên thị trường hiện nay – căn hộ biển Flex Home.