Đầu xuân nói chuyện đầu tư

Private Banking là dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng có tài sản lớn, đáp ứng mọi nhu cầu hoạch định cuộc sống từ bảo hiểm, đầu tư đến quản lý tài sản, kế hoạch thừa kế và chuyển giao tài sản,…BIDV lần thứ hai liên tiếp được Tạp chí The Asian Banker vinh danh giải thưởng Best Private Banking service in Vietnam. Giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực của BIDV trong việc hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild triển khai dịch vụ Private Banking đạt chuẩn quốc tế, sở hữu mạng lưới trung tâm khách hàng cao cấp trên toàn quốc, đội ngũ Private Banker chuyên nghiệp, cùng đặc quyền đẳng cấp và các sản phẩm tài chính chuyên biệt giúp bảo toàn gia tăng tài sản.