Đây là chiếc iPhone thất bại nhất năm nay: Doanh số thảm hại, đến iPhone 12 bán còn chạy hơn!

Thất bại của Apple

Apple năm nay giới thiệu 4 mẫu iPhone mới với chiến lược khá khác biệt so với các năm trước. Lần này, iPhone mini đã được thay thế bằng iPhone 14 Plus. Đây là thiết bị được đánh giá khá tốt nhưng lại thất bại nặng nề về mặt thương mại, trở thành một trong những sản phẩm đáng quên nhất của Apple.

Kể từ năm 2017, Apple thường giới thiệu ba chiếc iPhone khác nhau. Đầu tiên là iPhone 8 và iPhone 8 Plus tầm trung, trong khi iPhone X là phiên bản cao cấp. Năm 2018, có hai mẫu cao cấp là iPhone XS và iPhone XS Max, nhưng chỉ có một lựa chọn tầm trung duy nhất, đó là iPhone XR.

Điều tương tự cũng xảy ra vào năm 2019 với iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Nhưng vào năm 2020, Apple quyết định giới thiệu chiếc iPhone mới thứ tư trong gia đình iPhone 12, đó là iPhone 12 mini.

So với những người anh em đắt tiền hơn, iPhone 12 mini chưa bao giờ được coi là một thành công lớn. Hầu hết khách hàng dường như thích điện thoại màn hình lớn và chi thêm 100 USD để mua iPhone 12.

Apple đã cố gắng cho iPhone mini một cơ hội khác vào năm 2021 với iPhone 13 mini, lần này có dung lượng pin tốt hơn đáng kể. Nhưng điều đó là không đủ để thúc đẩy doanh số bán hàng tăng lên.

Nhiều người và có lẽ cả Apple, tin rằng một chiếc iPhone tầm trung, màn hình lớn hơn sẽ thành công hơn iPhone mini.

Và đến năm 2022, Apple khai tử iPhone mini để thay thế bằng iPhone 14 Plus có cùng kích thước màn hình 6,7 inch với iPhone 14 Pro Max nhưng có giá cả phải chăng hơn. Vậy mà sau cùng, iPhone 14 Plus lại là một thất bại thương mại khác.

Trong bản danh sách điện thoại thông minh bán chạy nhất năm 2022 vừa qua, trong khi iPhone 12 ra đời từ năm 2020 còn được xướng tên thì iPhone 14 Plus mới nhất đã không lọt nổi vào top 10.

Vấn đề có lẽ nằm ở giá cả. Trước đây, giá của iPhone 13 mini bắt đầu từ 699 USD, trong khi iPhone 13 có giá từ 799 USD.

iPhone 14 vẫn có giá 799 USD, trong khi iPhone 14 Plus có giá khởi điểm lên tới 899 USD. Vấn đề là bạn có thể nhận được một chiếc iPhone 14 Pro chỉ với hơn 100 USD nữa mà có nhiều cải tiến đáng giá hơn iPhone 14 Plus nhiều lần.

Sự lạc lõng của iPhone 14 Plus

Trên thực tế, bất kỳ điện thoại thông minh nào khác trong tầm giá 900 USD đều có nhiều công nghệ hơn iPhone 14 Plus. Kích thước không phải là vấn đề. Giá cả phải đi đôi với tính năng đáng giá. Và về cơ bản, Apple đang bán một chiếc điện thoại thông minh tầm trung với giá của một chiếc cao cấp.

iPhone 14 Plus là một thiết bị hoàn toàn khác so với iPhone 14 Pro. Nó không có chip A16, không có camera chính 48 megapixel mới hay thậm chí là ống kính macro và không có Dynamic Island, không có màn hình 120Hz hoặc ống kính tele để chụp ảnh hay quay video bằng zoom quang học.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vẻ ngoài của Plus cũng nhàm chán. Bên cạnh những thay đổi về phần cứng, Apple đã có quyết định đáng chú ý khi thay đổi phần tai thỏ trên iPhone 14 Pro theo dưới hình thái Dynamic Island. Ngược lại, cả iPhone 14 và 14 Plus vẫn chẳng khác gì dòng iPhone 13.

Nếu ai đó muốn mua một chiếc iPhone mới và muốn tiết kiệm một số tiền, người đó có thể sẽ mua iPhone 14 thông thường hoặc thậm chí là iPhone 13. Và những người sẵn sàng trả tiền cho một chiếc điện thoại thông minh cao cấp có thể sẽ chi thêm 100 USD để mua iPhone 14 Pro chứ không lựa chọn iPhone 14 Plus.

Cho dù bạn ghét hay yêu thích các sản phẩm của Apple, thì một sự thật không thể thay đổi là iPhone bán rất chạy. Tuy nhiên, khi buộc phải thanh toán hóa đơn hàng tháng hoặc bỏ ra số tiền tương tự để mua iPhone, bất kỳ ai trên thế giới cũng muốn sở hữu chiếc iPhone mới nhất và tuyệt vời nhất, nhưng với cái giá cũng hợp lý nhất.

Thay thế chiếc mini bằng chiếc Plus và hy vọng chiếc sau sẽ bán chạy hơn, là một tính toán sai lầm của Apple. Lý do rất đơn giản: Chúng rất khác nhau.

Mini nằm ở một thị trường ngách khác biệt so với Plus. Đó là một chiếc điện thoại nhỏ nhắn với hiệu năng cao.

Kích thước của chiếc mini khiến nó trở nên độc nhất vô nhị không chỉ so với những chiếc iPhone khác mà còn trong toàn bộ thị trường điện thoại thông minh nói chung.

Đơn giản là không có điện thoại thông minh nào có thông số kỹ thuật của iPhone 13 mini gói gọn trong hình hài nhỏ bé như vậy.

Điều này khó xảy ra với iPhone 14 Plus. Hầu hết các điện thoại thông minh Android có kích thước bằng hoặc lớn hơn Plus đều có cấu hình vượt trội hơn nhiều. Chưa kể rằng Plus phải đối mặt với sự cạnh tranh từ chính Pro Max.

Tóm lại, bản thân iPhone 14 Plus không phải là một chiếc điện thoại thông minh tồi, nhưng nó thất bại vì giá bán cao, nhu cầu thấp và lạc lõng trước những đối thủ có cái bóng quá lớn.